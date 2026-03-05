(TBTCO) - Vietcombank và VietinBank đang lên kế hoạch thành lập ngân hàng con để hoạt động tại Trung tâm tài chính quốc tế. Bên cạnh đó, đến nay, có gần 10 ngân hàng thương mại trong và ngoài nước nằm trong danh sách liên quan đến quá trình hình thành Trung tâm tài chính quốc tế tại TP. Hồ Chí Minh và Đà Nẵng.

Theo nội dung dự kiến trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2026 dự kiến tổ chức ngày 24/4, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank - mã Ck: VCB) sẽ xin ý kiến cổ đông về chủ trương thành lập ngân hàng thương mại 100% vốn trong nước hoạt động tại Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam. Đây được xem là một trong những nội dung đáng chú ý trong chương trình ĐHĐCĐ năm nay của Vietcombank.

Chia sẻ tại một hội nghị xúc tiến đầu năm, lãnh đạo Vietcombank khẳng định, ngân hàng sẵn sàng đồng hành cùng chính quyền và các cơ quan quản lý để phát triển Trung tâm tài chính quốc tế không chỉ là nơi hội tụ vốn và định chế, mà còn là trung tâm thử nghiệm thể chế và đổi mới công nghệ tài chính. Vietcombank cam kết không chỉ tham gia với tư cách nhà cung cấp dịch vụ, mà sẽ đồng hành như một đối tác kiến tạo.

Hai "ông lớn" quốc doanh lên kế hoạch lập ngân hàng con tại Trung tâm tài chính quốc tế. Ảnh tư liệu.

Không đứng ngoài xu hướng này, Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank, mã Ck: CTG) cũng đang nghiên cứu phương án thành lập ngân hàng con hoặc pháp nhân phù hợp để triển khai kinh doanh tại Trung tâm tài chính quốc tế. Thông tin này được lãnh đạo ngân hàng chia sẻ tại buổi gặp gỡ nhà đầu tư gần đây.

VietinBank cho biết đang bám sát tiến độ xây dựng khung pháp lý cho Trung tâm tài chính quốc tế và chờ sự phê duyệt của Ngân hàng Nhà nước trước khi triển khai các bước tiếp theo.

Việc thành lập ngân hàng con tại Trung tâm tài chính quốc tế được kỳ vọng sẽ giúp các ngân hàng quốc doanh mở rộng hoạt động sang những lĩnh vực tài chính có độ phức tạp cao hơn so với thị trường trong nước; đồng thời, từng bước tiếp cận các chuẩn mực quản trị và sản phẩm tài chính quốc tế. Bên cạnh đó, các ngân hàng cũng dự kiến tận dụng cơ chế thử nghiệm chính sách linh hoạt tại Trung tâm tài chính quốc tế để triển khai các dịch vụ tài chính mới và nâng cao năng lực cạnh tranh trong bối cảnh hội nhập tài chính quốc tế.

Không chỉ Vietcombank và VietinBank, nhiều ngân hàng thương mại khác cũng đã xuất hiện trong các danh sách liên quan đến kế hoạch hình thành Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam.

Theo thông tin tại Hội nghị công bố Nghị quyết số 259/2025/QH15 của Quốc hội về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết 136/2024/QH15 liên quan đến cơ chế đặc thù phát triển TP. Đà Nẵng, chính quyền địa phương đã trao giấy chấp thuận quan tâm cho 11 tổ chức tham gia Trung tâm tài chính quốc tế. Trong danh sách này có 5 ngân hàng thương mại gồm Vietcombank, VietinBank, NamABank, HDBank và Vikki Bank.

Trong khi đó, danh sách 13 thành viên sáng lập và nhà đầu tư chiến lược của Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam tại TP. Hồ Chí Minh được công bố tại lễ ra mắt ngày 11/2 cũng ghi nhận sự tham gia của một số ngân hàng thương mại trong nước. Cụ thể, các ngân hàng sáng lập gồm MB, TPBank, SHB, trong khi NamABank tham gia với vai trò thành viên chiến lược.

Đại diện Ngân hàng UOB cũng cho biết, ngân hàng này dự kiến nâng vốn điều lệ lên 10.000 tỷ đồng và đang triển khai kế hoạch xây dựng trụ sở UOB Plaza tại khu vực Trung tâm tài chính quốc tế ở TP. Hồ Chí Minh.

Như vậy, đã có gần 10 ngân hàng thương mại trong và ngoài nước xuất hiện trong các danh sách liên quan đến quá trình hình thành Trung tâm tài chính quốc tế tại TP. Hồ Chí Minh và Đà Nẵng, cho thấy mô hình này đang thu hút sự quan tâm đáng kể từ hệ thống ngân hàng./.