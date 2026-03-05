(TBTCO) - Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Đức Phớc vừa ký Quyết định số 382/QĐ-TTg ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Dự trữ quốc gia.

Bảo đảm triển khai thi hành Luật Dự trữ quốc gia đồng bộ, thống nhất, hiệu lực, hiệu quả

Mục đích của Kế hoạch nhằm xác định cụ thể nội dung công việc, tiến độ thực hiện, thời hạn hoàn thành và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức có liên quan trong việc tổ chức thi hành Luật Dự trữ quốc gia (DTQG), bảo đảm việc triển khai được thực hiện kịp thời, đồng bộ, thống nhất, bảo đảm tính hiệu lực, hiệu quả.

Xuất cấp gạo dự trữ quốc gia hỗ trợ nhân dân tại các địa phương. Ảnh: Đức Minh.

Kế hoạch cũng xác định rõ trách nhiệm của cơ quan chủ trì và trách nhiệm phối hợp của các bộ, ngành, địa phương trong việc triển khai các nhiệm vụ thi hành Luật DTQG trên phạm vi cả nước; bảo đảm sự phân công rõ ràng, tránh chồng chéo, bỏ sót nhiệm vụ, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về DTQG.

Đồng thời, thực hiện đồng bộ cơ chế phối hợp giữa các bộ, ngành, địa phương trong quá trình tổ chức thi hành Luật DTQG, phát huy tính chủ động, linh hoạt và trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị trong việc thực hiện các nhiệm vụ được giao.

Bên cạnh đó, tạo lập cơ sở pháp lý đầy đủ, thống nhất, khả thi cho hoạt động DTQG theo đúng quy định của Luật DTQG, phù hợp với yêu cầu sắp xếp tổ chức bộ máy hành chính nhà nước tinh gọn, hoạt động liên thông, thông suốt, hiệu lực, hiệu quả.

Xây dựng các nghị định quy định chi tiết Luật Dự trữ quốc gia

Kế hoạch hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật DTQG đưa ra các nhiệm vụ cụ thể để Bộ Tài chính và các bộ, ngành, địa phương, cơ quan liên quan triển khai thực hiện.

Theo đó, năm 2026 và các năm tiếp theo, Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương, cơ quan liên quan đăng tải, cập nhật toàn bộ nội dung Luật DTQG và các văn bản quy định chi tiết Luật trên Cổng thông tin điện tử hoặc Trang thông tin điện tử và các hình thức phù hợp khác của Chính phủ, các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND các tỉnh, thành phố để cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân dễ dàng tiếp cận, khai thác, sử dụng.

Đồng thời, tổ chức quán triệt, truyền thông nội dung Luật DTQG và các văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết Luật DTQG thông qua các hình thức đa dạng, phù hợp với điều kiện thực tế.

Trong tháng 4/2026, Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương trình Chính phủ Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật DTQG về DTQG và hàng DTQG.

Trong tháng 9/2026, Bộ Tài chính trình Chính phủ Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật DTQG về dự trữ chiến lược; Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật DTQG về sử dụng dự trữ chiến lược để điều tiết thị trường; đề xuất danh mục chi tiết hàng dự trữ chiến lược, cơ chế quản lý hàng dự trữ chiến lược; đề xuất việc sử dụng hàng dự trữ chiến lược để điều tiết thị trường và phối hợp trong quá trình xây dựng 2 nghị định này.

Bộ Tài chính chủ trì xây dựng Thông tư của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu về DTQG trong tháng 4/2026.

Rà soát, sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật

Năm 2026 và các năm tiếp theo, các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ được giao nhiệm vụ quản lý nhà nước về DTQG xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ ban hành để quy định biện pháp thực hiện chức năng quản lý nhà nước, phân cấp và thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được phân cấp về DTQG.

Trong năm 2026, các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố rà soát các văn bản quy phạm pháp luật có quy định liên quan đến DTQG thuộc thẩm quyền quản lý nhà nước được phân công, thực hiện theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền kịp thời sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật bảo đảm đồng bộ, thống nhất với quy định của Luật DTQG và các văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật DTQG.

Hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ, tập huấn công tác quản lý về dự trữ quốc gia

Năm 2026 và các năm tiếp theo, Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương, cơ quan, tổ chức có liên quan biên soạn tài liệu hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ về hoạt động DTQG; kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật, tổ chức thi hành văn bản quy phạm pháp luật về DTQG; thường xuyên tổ chức tập huấn, bồi dưỡng cho cán bộ, công chức làm công tác quản lý về DTQG.

Hàng năm, các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ được phân công quản lý hàng DTQG xây dựng vị trí việc làm, rà soát, sắp xếp, bố trí, sử dụng cán bộ, công chức làm công tác DTQG.