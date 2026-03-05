Chuyên gia tài chính ứng cử đại biểu Quốc hội: Đóng góp góc nhìn chuyên môn vào xây dựng chính sách

(TBTCO) - Trong danh sách những người tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI (nhiệm kỳ 2026 - 2031), Nhà giáo ưu tú - PGS.TS Nguyễn Đào Tùng - Giám đốc Học viện Tài chính, nhận được nhiều sự quan tâm của giới chuyên môn. Với nhiều năm công tác trong lĩnh vực tài chính - ngân sách và đào tạo nguồn nhân lực kinh tế, ông được kỳ vọng có thể mang đến những góc nhìn chuyên môn sâu cho quá trình xây dựng và hoàn thiện chính sách.

Trong bối cảnh nền kinh tế Việt Nam đang bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu nâng cao hiệu quả quản trị tài chính công, cải cách thể chế và thúc đẩy đổi mới sáng tạo, vai trò của những đại biểu Quốc hội có nền tảng nghiên cứu và thực tiễn quản lý trong lĩnh vực kinh tế - tài chính ngày càng được chú ý. Theo nhiều chuyên gia, sự tham gia của các nhà khoa học và nhà quản lý giáo dục đại học có thể góp phần tăng cường sự kết nối giữa nghiên cứu chính sách với thực tiễn điều hành kinh tế.

Theo số liệu do Hội đồng Bầu cử Quốc gia công bố, danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI có 864 người để bầu 500 đại biểu. Trong đó, tỷ lệ ứng viên có trình độ trên đại học chiếm gần 70%, nhiều người là nhà khoa học, chuyên gia kinh tế, nhà quản lý trong các lĩnh vực tài chính, ngân hàng, quản trị và giáo dục đại học.

Việc thiết kế cơ cấu này được đánh giá là bước đi quan trọng nhằm nâng cao tính đại diện và phản ánh đa chiều lợi ích của các tầng lớp trong xã hội, nhất là trong bối cảnh nền kinh tế đang chuyển đổi mạnh mẽ sang mô hình tăng trưởng dựa trên đổi mới sáng tạo, kinh tế số và vai trò ngày càng lớn của khu vực kinh tế tư nhân.

Ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, Nhà giáo ưu tú - PGS.TS Nguyễn Đào Tùng - Giám đốc Học viện Tài chính tiếp xúc cử tri ở tỉnh Vĩnh Long.

Nhà giáo ưu tú - PGS.TS Nguyễn Đào Tùng có nhiều năm nghiên cứu và giảng dạy trong lĩnh vực tài chính công, quản trị tài chính và chính sách kinh tế. Trên cương vị Giám đốc Học viện Tài chính, ông cùng tập thể lãnh đạo nhà trường thúc đẩy các hoạt động nghiên cứu, đào tạo và tư vấn chính sách, góp phần cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao cho ngành Tài chính và nền kinh tế.

Theo ông Nguyễn Đào Tùng, trong bối cảnh hội nhập sâu rộng, việc hoàn thiện hệ thống chính sách tài chính công cần đặt trong tổng thể các mục tiêu phát triển bền vững, nâng cao hiệu quả phân bổ nguồn lực và tăng cường tính minh bạch, trách nhiệm giải trình trong quản lý ngân sách. Từ góc nhìn nghiên cứu, ông cho rằng, quá trình hoạch định chính sách cần dựa nhiều hơn vào các bằng chứng khoa học và các phân tích định lượng, qua đó giúp các quyết định chính sách vừa bảo đảm tính khả thi, vừa đáp ứng yêu cầu phát triển dài hạn.

Bên cạnh đó, ông cũng nhấn mạnh vai trò của hệ thống giáo dục đại học và các cơ sở nghiên cứu trong việc tham gia tư vấn chính sách, đặc biệt trong các lĩnh vực tài chính công, quản trị kinh tế và đổi mới mô hình tăng trưởng. Theo ông, việc thúc đẩy cơ chế gắn kết giữa nghiên cứu, đào tạo và thực tiễn quản lý sẽ góp phần thu hẹp khoảng cách giữa lý luận và thực tiễn, nâng cao chất lượng hoạch định chính sách.

Trong thời gian qua, nhiều chủ trương của Quốc hội liên quan đến cải cách tài chính - ngân sách, phát triển thị trường tài chính và đổi mới giáo dục đại học đã được triển khai nhằm tạo động lực mới cho tăng trưởng kinh tế. Việc có thêm các đại biểu có nền tảng chuyên môn sâu về kinh tế - tài chính được cho là sẽ góp phần bổ sung thêm góc nhìn khoa học trong quá trình thảo luận, xây dựng và giám sát thực hiện chính sách.

Giới chuyên môn nhận định, trong bối cảnh yêu cầu nâng cao chất lượng lập pháp và giám sát ngày càng cao, sự tham gia của các chuyên gia kinh tế, tài chính và quản lý công có thể giúp tăng cường tính phân tích, phản biện và hiệu quả của các chính sách kinh tế vĩ mô.