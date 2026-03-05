Thuế tỉnh Quảng Ninh thu ngân sách 2 tháng đầu năm đạt 8.877 tỷ đồng

(TBTCO) - Theo báo cáo của Thuế tỉnh Quảng Ninh, tổng thu ngân sách nhà nước 2 tháng đầu năm 2026 trên địa bàn tỉnh ước đạt 8.877 tỷ đồng. Riêng tháng 2/2026, số thu ước đạt 3.531 tỷ đồng.

Năm 2026, Quảng Ninh được giao dự toán pháp lệnh 56.400 tỷ đồng, trong đó tiền sử dụng đất 18.000 tỷ đồng và thuế, phí 38.400 tỷ đồng. Dự toán UBND tỉnh giao cao hơn, ở mức 67.700 tỷ đồng, gồm tiền sử dụng đất 27.200 tỷ đồng và thuế, phí 40.500 tỷ đồng. Với chỉ tiêu như vậy, tiến độ thu trong những tháng đầu năm có ý nghĩa quan trọng để tạo đà cho cả năm, nhất là khi một số khoản thu phụ thuộc nhiều vào thị trường và tiến độ triển khai dự án.

Xét theo cơ cấu, lũy kế 2 tháng đầu năm, các khoản thuế, phí đạt 7.943 tỷ đồng, tương ứng 20,7% dự toán pháp lệnh và 19,6% dự toán UBND tỉnh giao, bằng 120% so với cùng kỳ. Đáng chú ý, tiền sử dụng đất thu được 934 tỷ đồng, mới đạt 5,2% dự toán pháp lệnh và 3,4% dự toán UBND tỉnh giao, nhưng tăng mạnh so với năm trước, bằng 521% cùng kỳ.

Cùng với nhiệm vụ thu, công tác tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế tiếp tục được đẩy mạnh theo hướng đa kênh, gần người dân và doanh nghiệp. Trong tháng 2, cơ quan thuế tăng cường truyền thông chính sách và thủ tục hành chính thuế trên website, fanpage, Zalo…, tập trung vào các nội dung thiết thực như bãi bỏ lệ phí môn bài; miễn thuế thu nhập doanh nghiệp cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trong 3 năm đầu thành lập; điều chỉnh giảm trừ gia cảnh, người phụ thuộc; quy định doanh thu thuộc diện nộp thuế giá trị gia tăng đối với hộ kinh doanh từ năm 2026; hướng dẫn chế độ kế toán cho hộ kinh doanh.

Công chức Thuế tỉnh Quảng Ninh tiếp nhận hồ sơ thuế sử dụng đất phi nông nghiệp. Ảnh: Thuế tỉnh Quảng Ninh

Bên cạnh đó, hoạt động hỗ trợ cũng được duy trì thường xuyên qua điện thoại, trực tiếp, văn bản và thư điện tử nhằm kịp thời giải đáp vướng mắc, hướng dẫn kê khai - nộp thuế đúng quy định.

Trong công tác kiểm tra, tính đến ngày 24/2/2026, cơ quan thuế hoàn thành 10 cuộc kiểm tra tại trụ sở người nộp thuế trong tháng 2, lũy kế 57 cuộc; kiểm tra tại trụ sở cơ quan thuế trong tháng không phát sinh. Đồng thời, hoạt động kiểm tra nội bộ, phòng chống tham nhũng được chuẩn bị thông qua xây dựng đề cương, phân công nghiên cứu chuyên sâu các lĩnh vực quản lý để phục vụ kế hoạch năm.

Đối với khu vực hộ kinh doanh, ngành thuế tỉnh Quảng Ninh tiếp tục triển khai chương trình đồng hành, tăng cường hướng dẫn tuân thủ. Số liệu trong quý IV/2025 (hạn khai 31/1/2026) cho thấy, có 2.491 hộ thực hiện khai thuế; doanh thu đã khai 2.426,2 tỷ đồng (bằng 134% cùng kỳ) và số thuế 56,7 tỷ đồng (bằng 123% cùng kỳ). Lũy kế cả năm 2025, doanh thu khai thuế đạt 6.956,7 tỷ đồng và số thuế 166,9 tỷ đồng, lần lượt bằng 124% và 122% so với năm 2024.

Bước sang tháng 3/2026, ngành thuế Quảng Ninh xác định tiếp tục bám sát tình hình sản xuất - kinh doanh, nhất là nhóm doanh nghiệp trọng điểm như than, điện, xăng dầu, xi măng; công nghiệp chế biến chế tạo; khai khoáng; bất động sản… để kịp thời tháo gỡ vướng mắc, nuôi dưỡng nguồn thu. Trọng tâm là triển khai giải pháp khai thác tăng thu và chống thất thu ở các lĩnh vực rủi ro như khoáng sản, bất động sản, xăng dầu, xây dựng, giao dịch xuyên biên giới và hoạt động mới trong kinh tế số.

Ngành Thuế sẽ tập trung tuyên truyền hướng dẫn hộ kinh doanh chuyển đổi từ hộ khoán sang hộ kê khai; hướng dẫn khai và quyết toán thuế năm 2025; đôn đốc nộp tờ khai đúng hạn; chuẩn hóa thông tin đăng ký thuế; siết quản lý nợ theo hướng phân loại đúng và áp dụng biện pháp đôn đốc, cưỡng chế phù hợp.

Ở mảng chuyển đổi số, ngành thuế Quảng Ninh sẽ tiếp tục nâng cấp hạ tầng công nghệ thông tin, tăng cường bảo mật và khai thác dữ liệu kê khai, nộp thuế, hóa đơn điện tử theo tiêu chí rủi ro để kịp thời phát hiện dấu hiệu bất thường, góp phần hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách năm 2026.