Chứng khoán ngày 5/3: VN-Index điều chỉnh, thị trường thiên về nhịp tích lũy

Sau nhịp phục hồi trước đó, thị trường chứng khoán ngày 5/3 tiếp tục rung lắc mạnh khi áp lực chốt lời gia tăng, đặc biệt ở nhóm dầu khí. VN-Index chịu áp lực điều chỉnh và giảm điểm lùi về sát mốc 1.800 điểm trong bối cảnh thanh khoản suy giảm và dòng tiền có xu hướng thận trọng.

VN-Index giảm gần 10 điểm

Sau phiên phục hồi, thị trường tiếp tục tăng điểm trong phiên sáng hôm nay. VN-Index hướng đến vùng giá 1.850 điểm dưới ảnh hưởng tích cực của các cổ phiếu Vin Group, nhóm chứng khoán. Thị trường phân hóa mạnh ở vùng giá này và áp lực bán cơ cấu danh mục gia tăng mạnh. VN-Index chịu áp lực điều chỉnh và giảm điểm. Kết phiên VN-Index giảm 9,76 điểm (-0,54%) về mức 1.808,51 điểm, trên đường xu hướng tăng ngắn hạn và hỗ trợ tâm lý 1.800 điểm.

Diễn biến các cổ phiếu trong phiên giao dịch ngày 5/3

Các cổ phiếu kéo chỉ số tăng điểm trong phiên ngày 5/3 có: VIC (+16.07), VHM (+1.33), VPL (+0.47), ACB (+0.39), GEL (+0.20)...Các cổ phiếu kéo chỉ số giảm điểm trong phiên hôm nay gồm: GAS (-4.31), MCH (-2.57), GVR (-2.42), BSR (-2.26), BID (- 1.75).

Độ rộng thị trường nghiêng về phía tiêu cực khi số cổ phiếu giảm giá chiếm phần ưu so với số cổ phiếu tăng giá. Thống kê trên sàn HOSE, hôm nay có 153 mã tăng giá, 51 mã giữ giá tham chiếu và có 185 mã giảm giá.

Thị trường chậm nhịp trở lại trong phiên chiều và độ mở nghiêng về sắc đỏ khi có tới 13/21 nhóm ngành đóng cửa giảm điểm. Bất động sản, công nghệ viễn thông và xây dựng là ba nhóm ngành tăng điểm mạnh nhất. Ở chiều ngược lại, dầu khí, bất động sản khu công nghiệp và bán lẻ là ba nhóm ngành chịu áp lực điều chỉnh mạnh nhất trong hôm nay.

Cũng trong phiên hôm nay, chỉ số VN30 có diễn biến tiêu cực khi giảm -13,77 điểm, về mức 1.942,76 điểm. Trong rổ VN30, số cổ phiếu giảm giá chiếm phần nhiều hơn số cổ phiếu tăng giá khi có 22 mã giảm giá, 7 mã tăng giá và 1 mã giữ giá.

VN-Index có phiên giao dịch thanh khoản thấp nhất trong 4 phiên gần nhất, tuy nhiên vẫn cao hơn (22,1%) so với mức bình quân 20 phiên. Lũy kế đến cuối phiên giao dịch, thanh khoản trên sàn HSX đạt 1.127 triệu cổ phiếu (-28,70%), tương đương giá trị đạt 35.422 tỷ đồng (-26,61%).

Trên sàn Hà Nội, 2 chỉ số chính lại có diễn biến trái chiều. Trong đó, HNX-Index giảm -0,26 điểm, về mức 257,59 điểm, trong khi UPCoM-Index tăng +0,67 điểm, lên mức 127,9 điểm.

Nhà đầu tư khối ngoại có phiên bán ròng mạnh nhất 10 phiên trở lại đây với giá trị tại thời điểm đóng cửa đạt -3,117 tỷ đồng. KDH 124 tỷ đồng, DPM 68 tỷ đồng và TCX 31 tỷ đồng là ba mã cổ phiếu được mua ròng nhiều nhất. Ở chiều ngược lại, FPT -573 tỷ đồng, HPG -290 tỷ đồng, VHM -225 tỷ đồng là ba mã cổ phiếu chịu áp lực bán ròng mạnh nhất.

Trên HNX, khối ngoại bán ròng khoảng 108 tỷ đồng.

Cổ phiếu dầu khí dừng chân sau nhịp rướn

Dư âm đà phục hồi duy trì sang tới phiên sáng ngày hôm nay, thế nhưng đó cũng chỉ là những nỗ lực cuối cùng trước khi lượng cung ồ ạt trào ra thị trường ngay khi mở phiên chiều, đẩy VN-Index đóng cửa ở ngưỡng giá đỏ. Mọi sự chú ý đổ dồn vào bệ đỡ chỉ số duy nhất trong phiên hôm nay VIC với biên độ tăng ( 5,91%) và đóng góp tới ( 15,04 điểm) cho thị trường chung.

Bên cạnh đó, một số cổ phiếu midcap vẫn cho thấy nỗ lực bứt phá đáng nể phải kể đến như sắc tím của ORS (chứng khoán) và biên độ tăng quanh ngưỡng 3% của VCG và CII (đầu tư công). Ở chiều ngược lại, đà tăng nóng của nhóm cổ phiếu dầu khí chấm dứt khi phần lớn cổ phiếu ghi nhận biên độ giảm lớn hơn mức (-6%) như GAS, PLX và PVD…, cùng với đà rơi của MCH và GVR trở thành những tác nhân gây giảm điểm mạnh nhất lên chỉ số chung.

Đà tăng không thể duy trì phiên thứ 2 liên tiếp, VN-Index đã đảo chiều giảm điểm trong phiên hôm nay. Ảnh: T.L

Hàng loạt cổ phiếu dầu khí như GAS, PLX, OIL, BSR, PVD… giảm sâu, thậm chí chạm sàn, bởi áp lực chốt lời của nhà đầu tư sau nhịp tăng nóng. Đà hưng phấn của nhóm dầu khí được duy trì trong phần lớn thời gian giao dịch hôm nay. Điều này thể hiện qua mức tăng mạnh, thậm chí chạm trần, ở nhiều cổ phiếu có vai trò dẫn dắt như BSR, PVT, PVD. Tuy nhiên, diễn biến đột ngột xoay chiều trong khoảng nửa tiếng cuối phiên. Áp lực xả hàng khiến toàn bộ cổ phiếu dầu khí chìm trong sắc đỏ với mức giảm phổ biến trên 5%.

Trong danh sách 10 mã tác động tiêu cực nhất đến VN-Index hôm nay có 3 đại diện của nhóm dầu khí. PLX và GAS chia nhau những vị trí dẫn đầu khi thị giá chạm sàn, chốt phiên trong trạng thái không có bên mua.

Ngoài dầu khí, nhóm phân bón cũng bị nhà đầu tư chốt lời mạnh, dẫn đến sắc đỏ bao trùm. Các mã trụ như DCM, DPM, BFC mất khoảng 0,5-5% so với tham chiếu. Diễn biến tương tự xảy ra ở cổ phiếu cảng biển. HAH mất hơn 5% vào cuối phiên, còn GMD và DVP lần lượt giảm 2,2% và 0,6%.

Đà tăng không thể duy trì phiên thứ 2 liên tiếp, VN-Index đã đảo chiều giảm điểm sau phiên phục hồi ngoạn mục hôm qua, đóng cửa giảm điểm với thanh khoản sụt giảm so với hôm qua, nhưng khối lượng khớp lệnh cũng cao hơn so với mức bình quân 20 phiên.

Giảm điểm trong phiên hôm nay không quá bất ngờ bởi thị trường khó có thể nhanh chóng bứt phá mạnh sau một cú điều chỉnh sâu và thường sẽ thiên về nhịp tích lũy ở vùng cân bằng một thời gian rồi mới thể hiện rõ xu hướng. Vì vậy, phiên giảm hôm nay cũng không đáng lo ngại và chỉ là nhịp rũ bỏ tìm về mốc hỗ trợ 1.780 điểm sau khi bị xuyên phá trong phiên trước đó. Các chuyên gia vẫn duy trì quan điểm tích cực và kiên nhẫn chờ nội nhịp test lại vùng hỗ trợ quanh mốc 1.780 điểm để mở lại vị thế mua mới./.