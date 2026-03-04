Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đặt mục tiêu cắt giảm, đơn giản hóa 100% điều kiện đầu tư kinh doanh không cần thiết

(TBTCO) - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ban hành Quyết định số 112/QĐ-UBCK về Kế hoạch triển khai nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính năm 2026, với mục tiêu kiểm soát chặt chẽ việc ban hành thủ tục hành chính, nâng cao hiệu quả, đảm bảo chỉ ban hành thủ tục hành chính cần thiết, hợp lý.

Theo đó, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) yêu cầu kiểm soát chặt chẽ việc ban hành thủ tục hành chính; nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các đơn vị trong quá trình tham gia ý kiến, thẩm tra văn bản quy phạm pháp luật có quy định về thủ tục hành chính; bảo đảm chỉ ban hành những thủ tục hành chính thực sự cần thiết, hợp lý, hợp pháp và có chi phí tuân thủ thấp nhất.

Kế hoạch đặt ra các chỉ tiêu cụ thể: cắt giảm, đơn giản hóa 100% điều kiện đầu tư kinh doanh không cần thiết, quy định chung chung, thiếu rõ ràng; bãi bỏ 100% điều kiện đầu tư kinh doanh của các ngành, nghề không thuộc danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện theo Luật Đầu tư; cắt giảm 50% thời gian giải quyết thủ tục hành chính và 50% chi phí tuân thủ so với năm 2024.

Đồng thời, thay thế hoặc cắt giảm tối đa thành phần hồ sơ trong các thủ tục hành chính bằng việc khai thác, sử dụng thông tin từ các cơ sở dữ liệu; bảo đảm 100% thủ tục hành chính đủ điều kiện được thực hiện trực tuyến toàn trình; 100% thông tin, giấy tờ, tài liệu liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh chỉ cung cấp một lần cho cơ quan hành chính nhà nước.

UBCKNN cũng yêu cầu thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính theo hướng không phụ thuộc địa giới hành chính; đẩy mạnh giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử gắn với số hóa hồ sơ, giấy tờ và tái sử dụng kết quả số hóa.

Ảnh minh họa

Theo Kế hoạch, UBCKNN xác định rõ nội dung công việc, thời hạn, sản phẩm dự kiến hoàn thành và trách nhiệm của từng đơn vị; bảo đảm chất lượng, tiến độ, công khai, minh bạch trong quá trình thực hiện. Công tác kiểm soát thủ tục hành chính được gắn với bình xét thi đua, khen thưởng; xử lý nghiêm các hành vi tiêu cực trong thực thi.

Năm 2026, UBCKNN tập trung triển khai 9 nhóm nhiệm vụ trọng tâm, gồm: kiểm soát việc ban hành thủ tục hành chính; công bố, công khai thủ tục hành chính; tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị; thực hiện cơ chế một cửa; hoàn thành các phương án cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện kinh doanh, phân cấp thủ tục hành chính; rà soát, đề xuất cắt giảm thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh; số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính; tiếp nhận, trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích; đẩy mạnh truyền thông về kiểm soát thủ tục hành chính, thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử./.