PGBank đặt mục tiêu bứt phá năm 2026, đưa lợi nhuận tăng vọt 87%

(TBTCO) - PGBank vừa tạm giao kế hoạch kinh doanh năm 2026, với mục tiêu tăng trưởng tổng tài sản 30 - 35%, kiểm soát tỷ lệ nợ xấu dưới 2%. Đáng chú ý, lợi nhuận trước thuế được đặt ở mức 1.438 tỷ đồng, tăng hơn 87% so với kết quả thực hiện năm 2025, thể hiện quyết tâm tăng trưởng và bứt phá mạnh mẽ so với năm trước.

Ngân hàng TMCP Thịnh Vượng và Phát triển (PGBank - mã Ck: PGB) vừa ban hành Nghị quyết HĐQT về việc tạm giao kế hoạch kinh doanh năm 2026. Theo đó, HĐQT PGBank tạm giao kế hoạch kinh doanh năm 2026 với mục tiêu tổng tài sản tăng trưởng 30 - 35%.

Chỉ tiêu dư nợ tín dụng chưa được công bố cụ thể, song sẽ được thực hiện theo hạn mức tăng trưởng tín dụng được Ngân hàng Nhà nước phê duyệt và định hướng chính sách điều hành tín dụng của Ngân hàng Nhà nước trong từng thời kỳ. Nguồn vốn huy động tăng trưởng phù hợp với tốc độ tăng trưởng tín dụng, đảm bảo các tỷ lệ an toàn theo quy định của Ngân hàng Nhà nước.

Bên cạnh đó, ngân hàng đặt mục tiêu kiểm soát tỷ lệ nợ xấu/dư nợ tín dụng dưới 2%; đồng thời, phấn đấu lợi nhuận trước thuế đạt 1.438 tỷ đồng trong năm 2026.

Đồ họa: Ánh Tuyết.

Theo báo cáo tài chính đã công bố, đến ngày 31/12/2025, tổng tài sản của PGBank đạt 88.882 tỷ đồng, tăng khoảng 21,7% so với cuối năm 2024. Với mục tiêu tăng trưởng 30 - 35% theo kế hoạch tạm giao năm 2026, quy mô tổng tài sản của ngân hàng này có thể sớm vượt mốc 100.000 tỷ đồng, ước đạt khoảng 115.000 - 120.000 tỷ đồng.

Trong năm 2025, song song với việc mở rộng quy mô tài sản, PGBank tiếp tục duy trì tăng trưởng tín dụng có chọn lọc. Dư nợ tín dụng đạt 47.165 tỷ đồng, tăng khoảng 13,6%, phù hợp với định hướng ưu tiên chất lượng và bảo đảm an toàn hoạt động.

Lũy kế năm 2025, lợi nhuận trước thuế của ngân hàng đạt 768,3 tỷ đồng, tăng 80,6% so với năm 2024. Trong đó, thu nhập lãi thuần đạt 1.971,2 tỷ đồng, tăng 18,8% và tiếp tục giữ vai trò trụ cột, dù tỷ trọng trong tổng thu nhập hoạt động giảm còn 78,2% so với mức trên 90% cùng kỳ. Bởi mảng thu nhập ngoài lãi ghi nhận tỷ trọng tăng thêm 13 điểm phần trăm, lên mức 21,8% tổng thu nhập hoạt động, cho thấy cơ cấu nguồn thu đang dịch chuyển theo hướng đa dạng hơn.

Năm 2025, ngân hàng đặt kế hoạch lợi nhuận trước thuế 1.001 tỷ đồng; thực hiện đạt 768,3 tỷ đồng, tăng 80,6% so với năm 2024.

Bước sang năm 2026, theo kế hoạch tạm giao, mục tiêu lợi nhuận trước thuế được nâng lên 1.438 tỷ đồng, tương ứng mức tăng hơn 87% so với kết quả thực hiện năm 2025, thể hiện quyết tâm tăng trưởng và bứt phá mạnh mẽ so với năm trước./.