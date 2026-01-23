(TBTCO) - Trong quý IV/2025, PGBank ghi nhận lợi nhuận trước thuế kỷ lục 271,6 tỷ đồng, qua đó đưa lũy kế cả năm lên 768,3 tỷ đồng, tăng 80,6%. Động lực tăng trưởng đến từ sự cải thiện rõ nét của thu nhập ngoài lãi, nâng tỷ trọng lên 21,8%. Dư nợ tín dụng đạt 47.165 tỷ đồng, tăng khoảng 13,6%. Ngân hàng cũng tăng vốn điều lệ lên 5.500 tỷ đồng, củng cố nền tảng tài chính.

Ngân hàng TMCP Thịnh Vượng và Phát Triển (PGBank - mã Ck: PGB) vừa công bố Báo cáo tài chính quý IV/2025 và cả năm 2025.

Báo cáo tài chính do PGBank công bố cho thấy, trong quý IV/2025, PGBank ghi nhận lợi nhuận trước thuế 271,6 tỷ đồng, bật tăng mạnh 255,5% so với mức 76,4 tỷ đồng cùng kỳ 2024. Cụ thể, thu nhập lãi thuần quý IV/2025 đạt kỷ lục 575,1 tỷ đồng, tăng 147 tỷ đồng so với quý IV/2024, tương ứng mức tăng 34,4%, phản ánh tín dụng mở rộng và hiệu quả sinh lời cải thiện; động lực quyết định nằm ở các mảng ngoài lãi.

Nhờ đó, tổng thu nhập hoạt động quý IV/2025 đạt 840 tỷ đồng, tăng 52,4% so với cùng kỳ, trong khi chi phí hoạt động chỉ tăng 7,5%, lên 355,4 tỷ đồng. Kết quả là lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh trước dự phòng đạt 484,7 tỷ đồng, tăng gần 120%.

Trong quý IV/năm 2025, PGBank duy trì hoạt động kinh doanh ổn định và hiệu quả, đóng góp tích cực vào kết quả chung của cả năm, với lợi nhuận trước thuế cao kỷ lục trong lịch sử hoạt động, đạt 271,6 tỷ đồng, góp phần đưa lợi nhuận trước thuế lũy kế năm 2025 lên 768,3 tỷ đồng, tăng 80,6% so với 2024.

Tính chung cả năm 2025, PGBank ghi nhận lợi nhuận trước thuế 768,3 tỷ đồng, tăng 80,6% so cùng kỳ năm 2024.

Trong đó, thu nhập lãi thuần đạt 1.971,2 tỷ đồng, tăng 18,8%, tiếp tục đóng vai trò nền tảng, song tỷ trọng giảm còn 78,2% so với mức trên 90% cùng kỳ.

Động lực tăng trưởng nổi bật đến từ thu nhập ngoài lãi khi tỷ trọng tăng mạnh 13% lên 21,8% tổng thu nhập hoạt động.

Cụ thể, lãi thuần từ hoạt động dịch vụ đạt 132,7 tỷ đồng, tăng mạnh từ 17,9 tỷ đồng; lãi thuần từ kinh doanh ngoại hối đạt 93,4 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ chỉ 0,3 tỷ đồng; lãi thuần từ hoạt động khác đạt 277,6 tỷ đồng, tăng 32,9%. Nhờ đó, tổng thu nhập hoạt động cả năm đạt 2.519,5 tỷ đồng, tăng 38,6%, cao hơn đáng kể so với mức tăng 15,7% của chi phí hoạt động (1.127 tỷ đồng).

Ở chiều ngược lại, chi phí dự phòng rủi ro tín dụng tăng lên 643,4 tỷ đồng, cao hơn 164,8 tỷ đồng so với năm 2024, cho thấy ngân hàng chủ động tăng bộ đệm an toàn.

<!--cke_bookmark_136S--><!--cke_bookmark_136E--><!--cke_bookmark_136S--><!--cke_bookmark_136E--><!--cke_bookmark_136S--><!--cke_bookmark_136E--><!--cke_bookmark_136S--><!--cke_bookmark_136E--> Đồ họa: Ánh Tuyết

Về quy mô hoạt động, tính đến ngày 31/12/2025, tổng tài sản của PGBank đạt 88.882 tỷ đồng, tăng khoảng 21,7% so với cuối năm 2024. Cùng với sự mở rộng quy mô tài sản, ngân hàng tiếp tục duy trì tăng trưởng tín dụng có chọn lọc, với dư nợ tín dụng đạt 47.165 tỷ đồng, tăng khoảng 13,6% phù hợp với định hướng ưu tiên chất lượng và an toàn.

Danh mục cho vay của ngân hàng tập trung chủ yếu vào một số ngành có quy mô dư nợ lớn, trong đó hoạt động tài chính, ngân hàng và bảo hiểm đứng đầu với dư nợ 7.452,7 tỷ đồng, chiếm 16,1% tổng dư nợ. Bán buôn và bán lẻ; sửa chữa ô tô, xe máy và xe có động cơ khác cũng chiếm tỷ trọng đáng kể với 6.407,5 tỷ đồng (13,8%),

Cùng với đó, tiền gửi khách hàng đạt 48.460 tỷ đồng, tăng khoảng 11,9%, phản ánh sự cải thiện về huy động vốn và niềm tin của khách hàng đối với hoạt động của PGBank.

"Tỷ lệ cho vay khách hàng/huy động khách hàng thị trường 1 là 94,8% và tỷ lệ nguồn vốn ngắn hạn cho vay trung dài hạn là 21,28%, trong khi tỷ lệ bình quân chung của toàn ngành lần lượt là 109,68% và 28,32%, phản ánh định hướng quản lý thanh khoản chặt chẽ của PGBank" - đại diện PGBank thông tin.

Bên cạnh kết quả kinh doanh, vốn điều lệ của PGBank được nâng lên 5.500 tỷ đồng, đưa vốn chủ sở hữu đạt 6.579 tỷ đồng, góp phần củng cố năng lực tài chính và tăng cường bộ đệm an toàn cho hoạt động ngân hàng.

Với những kết quả đạt được trong quý IV/2025, PGBank khẳng định tiếp tục theo đuổi chiến lược tăng trưởng an toàn, hiệu quả, bền vững; tập trung củng cố nền tảng tài chính, nâng cao chất lượng hoạt động và sẵn sàng cho giai đoạn phát triển tiếp theo./.