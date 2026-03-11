Ngày 11/3: Giá dầu thế giới đảo chiều giảm mạnh

Giá dầu thế giới hôm nay (11/3) giảm mạnh sau khi tăng vọt lên mức cao gần 4 năm, khi tín hiệu hạ nhiệt xung đột Trung Đông giúp xoa dịu lo ngại về nguồn cung. Cụ thể, giá dầu Brent đứng ở mốc 89,05 USD/thùng, giảm 10,01%; giá dầu WTI ở mốc 84,31 USD/thùng, giảm 11,04%.

Giá dầu thế giới hôm nay giảm mạnh sau khi tăng vọt lên mức cao gần 4 năm. Ảnh tư liệu

Giá dầu thế giới ghi nhận trên Oilprice lúc 4h30 ngày 11/3/2026 (theo giờ Việt Nam), giá dầu Brent đứng ở mốc 89,05 USD/thùng, giảm 10,01% (tương đương giảm 9,91 USD/thùng). Tương tự, giá dầu WTI ở mốc 84,31 USD/thùng, giảm 11,04% (tương đương tăng 10,46 USD/thùng).

Giá dầu hôm nay trên thế giới giảm mạnh sau khi tăng vọt lên mức cao gần 4 năm trong phiên trước đó. Diễn biến này xảy ra khi Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng, xung đột tại Trung Đông có thể sớm kết thúc, qua đó làm dịu bớt lo ngại về nguy cơ gián đoạn kéo dài đối với nguồn cung dầu toàn cầu.

Trước đó, trong phiên giao dịch ngày thứ Hai, giá dầu đã tăng vọt lên hơn 119 USD/thùng, mức cao nhất kể từ giữa năm 2022. Đà tăng mạnh này xuất phát từ việc Ả rập Xê-út cùng một số nhà sản xuất lớn cắt giảm nguồn cung, làm dấy lên lo ngại về nguy cơ gián đoạn nghiêm trọng đối với thị trường dầu mỏ toàn cầu.

Tuy nhiên, thị trường nhanh chóng hạ nhiệt sau khi Tổng thống Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin có cuộc điện đàm, trong đó hai bên trao đổi các đề xuất nhằm thúc đẩy một giải pháp nhanh chóng cho cuộc xung đột.

Bà Priyanka Sachdeva, chuyên gia phân tích của Phillip Nova, cho rằng các cuộc thảo luận về việc nới lỏng trừng phạt đối với dầu Nga, cùng với những tín hiệu cho thấy xung đột có thể hạ nhiệt và khả năng các nước G7 sử dụng dự trữ dầu chiến lược, đều phát đi thông điệp rằng nguồn cung dầu vẫn sẽ tiếp tục được duy trì trên thị trường.

Theo nhận định của JPMorgan, các biện pháp chính sách có thể chỉ mang lại tác động hạn chế đối với giá dầu nếu việc lưu thông an toàn qua eo biển Hormuz không được bảo đảm, trong bối cảnh nguồn cung toàn cầu có nguy cơ sụt giảm tới 12 triệu thùng/ngày trong vòng hai tuần tới.

Trong bối cảnh tình hình địa chính trị vẫn diễn biến khó lường, ngân hàng Goldman Sachs cho biết chưa điều chỉnh dự báo giá dầu. Ngân hàng này tiếp tục giữ dự báo giá dầu Brent ở mức 66 USD/thùng và dầu WTI ở mức 62 USD/thùng trong quý IV/2026./.