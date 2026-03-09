Sáng ngày 9/3, tỷ giá trung tâm VND với đồng USD tại Ngân hàng Nhà nước (NHNN) ở mức 25.059 VND, tăng 2 VND so với phiên giao dịch trước. Trên thị trường Mỹ, chỉ số USD Index (DXY) đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) đứng ở mức 98,86 điểm.

Diễn biến thị trường trong nước

* Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước (NHNN) mua vào - bán ra hiện ở mức: 23.855 - 26.259 VND/USD.

Tỷ giá USD trong nước vào sáng nay tại các NHTM tăng, Cụ thể, Vietcombank hiện giao dịch ở mức 26.001 - 26.311 VND/USD.

Tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá USD Mua vào Bán ra Vietcombank 26.001 đồng 26.311 đồng Vietinbank 25.875 đồng 26.309 đồng BIDV 26.029 đồng 26.309 đồng

* Tỷ giá EUR tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra hiện ở mức: 27.638 - 30.547 VND/EUR.

Tỷ giá EUR tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá EUR Mua vào Bán ra Vietcombank 29.447 đồng 30.999 đồng Vietinbank 29.506 đồng 31.226 đồng BIDV 29.974 đồng 31.207 đồng

* Tỷ giá Yên Nhật tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra hiện ở mức: 151 - 167 VND/Yên Nhật.

Tỷ giá Yên Nhật tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá Yên Nhật Mua vào Bán ra Vietcombank 159.67 đồng 169.81 đồng Vietinbank 160.78 đồng 172.28 đồng BIDV 162.99 đồng 170.53 đồng

Tuần qua thị trường USD "chợ đen" có xu hướng tăng. Cập nhật lúc 4h30 ngày 9/3/2026, tỷ giá công bố giao dịch quanh mốc 26.850 - 26.900 đồng/USD, đây cũng là mức thấp nhất trong tuần.

Diễn biến thị trường thế giới

Trong tuần trước, đồng USD trên thị trường quốc tế đã tăng mạnh, chấm dứt trạng thái biến động thiếu rõ ràng của tuần trước đó. Chỉ số đô la Mỹ (DXY) có thời điểm vươn lên mức cao nhất trong khoảng bốn tháng và đang tiến gần mốc tâm lý quan trọng 100 điểm sớm hơn so với dự báo trước đây của nhiều nhà phân tích.

Đà tăng của đồng bạc xanh diễn ra trong bối cảnh tâm lý tìm kiếm tài sản an toàn gia tăng trên các thị trường tài chính toàn cầu. Nguyên nhân chủ yếu xuất phát từ việc Mỹ và Israel tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào Iran, kéo theo sự leo thang nhanh chóng của căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông. Diễn biến này làm dấy lên lo ngại về nguy cơ xung đột lan rộng, khiến dòng vốn quốc tế có xu hướng quay trở lại các tài sản an toàn, trong đó có đồng USD.

Bước sang tuần này, nếu căng thẳng địa chính trị tiếp tục leo thang, vai trò trú ẩn của đồng USD sẽ càng gia tăng. Trong khi đó, áp lực lạm phát vẫn duy trì ở mức tương đối cao, khiến thị trường chưa thể loại trừ khả năng tiến trình giảm lạm phát có thể chững lại. Khi đó, Fed nhiều khả năng sẽ tiếp tục duy trì lập trường thận trọng và kiên nhẫn hơn trong điều hành chính sách tiền tệ, yếu tố có thể từng bước tạo thêm lực hỗ trợ cho đồng USD trên thị trường quốc tế trong thời gian tới./.