(TBTCO) - Thị trường chứng khoán Việt Nam ghi nhận phiên giảm sâu hiếm thấy khi áp lực bán lan rộng trong bối cảnh bất ổn chính trị toàn cầu gia tăng kéo thị trường cơ sở và phái sinh đồng loạt chìm trong sắc đỏ.

Trên thị trường cơ sở, ngay từ đầu phiên, VN-Index lao dốc mạnh và nhanh chóng mất hơn 100 điểm, kéo theo làn sóng bán tháo trên diện rộng. Dù lực cầu bắt đáy xuất hiện khi bước sang phiên chiều, chỉ số có thời điểm thu hẹp phần nào nhưng áp lực bán nhanh chóng quay trở lại và lan rộng ở hầu hết các nhóm ngành, khiến thị trường tiếp tục suy yếu. Ngay cả nhóm dầu khí cũng không thể duy trì đà tăng.

Thanh khoản toàn thị trường duy trì ở mức rất cao, tổng giá trị giao dịch lên tới khoảng 41.000 tỷ đồng riêng trên sàn HOSE, cho thấy áp lực bán vẫn rất lớn. Kết phiên, VN-Index đóng cửa tại 1.652,69 điểm, giảm 115,05 điểm (-6,51%). Sắc đỏ áp đảo hoàn toàn thị trường với 508 mã giảm và 349 mã giảm sàn, trong khi chỉ còn 57 mã chứng khoán tăng giá và 9 cổ phiếu "ngược dòng" tăng trần.

Thị trường tài chính toàn cầu cũng ghi nhận làn sóng bán tháo diễn ra trên diện rộng tại các thị trường châu Á, trong khi các thị trường khác chưa trở lại giao dịch sau kỳ nghỉ cuối tuần. Các chỉ số lớn như Nikkei 225 giảm hơn 5%, KOSPI mất gần 6%, trong khi Hang Seng Index và nhiều thị trường Đông Nam Á cũng đồng loạt giảm sâu.

Trên thị trường phái sinh, phản ứng còn tiêu cực hơn khi các hợp đồng tương lai đồng loạt lao dốc. Hợp đồng tương lai VN30 kỳ hạn gần nhất (41I1G3000) đóng cửa tại 1.766,0 điểm, giảm kịch sàn -7% so với phiên trước. Chênh lệch âm do đó nới rộng lên -14,71 điểm so với VN30 Index, cho thấy tâm lý bi quan gia tăng trên thị trường phái sinh. Các hợp đồng kỳ hạn xa hơn cũng duy trì trạng thái chiết khấu, với mức basis âm dao động từ -1,11 điểm đến -12,71 điểm.

Đối với các hợp đồng tương lai chỉ số VN100 đáo hạn vào tháng 6/2026, chênh lệch âm nới rộng lên gần 30 điểm.

Nhà đầu tư gia tăng nắm giữ vị thế qua đêm - Nguồn: TL tổng hợp

Thanh khoản phái sinh có phần suy giảm khi tổng khối lượng giao dịch giảm khoảng 11,9% so với phiên trước. Trong khi đó, nhà đầu tư đã tăng đột biến vị thế nắm giữ. Khối lượng mở (OI) hợp đồng 41I1G3000 phiên hôm nay đạt trên 41.360 hợp đồng, cao hơn 29% so với phiên trước.

Theo chuyên gia từ Chứng khoán SHS, diễn biến trên thị trường phái sinh cho thấy các nhà giao dịch đang nghiêng về kịch bản VN30 tiếp tục chịu áp lực giảm trong ngắn hạn, đồng thời ưu tiên các chiến lược phòng ngừa rủi ro cho danh mục cổ phiếu. Dựa trên phân tích kỹ thuật, hợp đồng VN30F2603 đã phá vỡ nhiều ngưỡng hỗ trợ quan trọng và có thể tiếp tục chịu áp lực điều chỉnh về vùng 1.700-1.720 điểm trong ngắn hạn trong bối cảnh thị trường cơ sở suy yếu mạnh. Các chuyên gia cũng lưu ý áp lực giải chấp và nhu cầu bảo toàn vốn của nhà đầu tư có thể khiến chỉ số tiếp tục điều chỉnh về vùng 1.550-1.600 điểm, tương ứng vùng đỉnh năm 2022 và đáy tháng 11/2025. Ngoài ra, quy mô dư nợ margin toàn thị trường vào cuối năm 2025 đã lên tới khoảng 400.000 tỷ đồng và có thể còn gia tăng trong hai tháng đầu năm 2026 có thể trở thành yếu tố rủi ro lớn trong bối cảnh thị trường biến động mạnh hiện nay.