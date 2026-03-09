Chứng khoán ngày 9/3: Áp lực bán hoàn toàn áp đảo, VN-Index giảm điểm mạnh

(TBTCO) - Thị trường chứng khoán Việt Nam mở đầu tuần giao dịch ngày 9/3 với diễn biến tiêu cực khi áp lực bán lan rộng trên toàn thị trường. Chỉ số VN-Index giảm sâu ngay từ đầu phiên và liên tục chịu áp lực bán mạnh trong suốt thời gian giao dịch, thiết lập mức giảm mạnh nhất trong lịch sử theo điểm số.

VN-Index giảm điểm mạnh

Sau tuần giảm mạnh, dưới áp lực của thị trường tài chính thế giới, giá dầu..., thị trường tạo khoảng trống giảm giá trong phiên hôm nay. VN-Index giảm mạnh từ đầu phiên, phục hồi nhẹ trong phiên và tiếp tục chịu áp lực bán mạnh đến cuối phiên với thanh khoản gia tăng mạnh. Kết phiên VN-Index giảm mạnh -115,05 điểm (-6,51%) gần hết biên độ về mức 1.652,79 điểm, tiếp tục chịu áp lực điều chỉnh về vùng hỗ trợ quanh 1.600 điểm.

Độ rộng thị trường tiêu cực. Áp lực bán gia tăng trên diện rộng, trên toàn thị trường với 366 mã giảm giá (233 mã giảm sàn). Rất nhiều mã, nhóm giảm mạnh hết biên độ, không có thanh khoản cuối phiên. Trong khi chỉ có số ít mã tăng giá với 11 mã tăng giá và 10 mã giữ giá tham chiếu.

Diễn biến cổ phiếu trong phiên giao dịch ngày 9/3

Trong một phiên giảm điểm lịch sử không có nhóm ngành nào giữ được sắc xanh, tất cả đều chìm trong sắc đỏ, thậm chí là giảm sâu. Dầu khí là nhóm được hưởng lợi khi giá dầu tăng nhưng cũng quay đầu điều chỉnh, trở thành nhóm giảm sâu nhất thị trường. Nhiều nhóm giảm lên đến 2 chữ số trong phiên hôm nay như bất động sản khu công nghiệp, bán lẻ, chứng khoán, thực phẩm tiêu dùng…

Cũng trong phiên hôm nay, chỉ số VN30 có diễn biến tiêu cực khi giảm -123,48 điểm, về mức 1.780,71 điểm. Trong rổ VN30, toàn bộ số cổ phiếu đều giảm giá.

Dù hàng loạt cổ phiếu dư bán sàn lên đến hàng triệu cổ phiếu, song thanh khoản phiên hôm nay ở mức cao. Khối lượng khớp lệnh trên HSX tăng mạnh so với phiên trước và vượt ( 38,4%) so với mức bình quân 20 phiên. Lũy kế đến cuối phiên giao dịch, thanh khoản trên HSX đạt 1.384 triệu cổ phiếu ( 34,03%), tương đương với giá trị giao dịch đạt 41.120 tỷ đồng ( 21,95%).

Trên sàn Hà Nội, 2 chỉ số chính cũng có diễn biến tương tự khi cùng giảm điểm. Trong đó, HNX-Index giảm -18,28 điểm, về mức 235,36 điểm, trong khi UPCoM-Index giảm -7,5 điểm, về mức 119,35 điểm.

Điểm sáng trong phiên hôm nay đến từ giao dịch của khối ngoại, dù kết phiên họ vẫn bán ròng, nhưng giá trị bán ròng thấp nhất so với 4 phiên trước đó. Lũy kế hết phiên, khối ngoại bán ròng (-275 tỷ đồng) tập trung ở các mã: VHM (-176 tỷ đồng), FPT (-161 tỷ đồng), STB (-160 tỷ đồng), PLX (-117 tỷ đồng)… Ở chiều ngược lại họ mua ròng ở các mã: MWG ( 138 tỷ đồng), VNM ( 120 tỷ đồng), BSR ( 102 tỷ đồng)

Trên HNX, khối ngoại mua ròng 107 tỷ đồng

Thanh khoản phiên hôm nay duy trì ở mức cao

Thị trường chứng khoán mở cửa phiên đầu tuần hôm nay đầy tiêu cực trong bối cảnh thị trường quốc tế đều giảm sâu. Ngay khi mở cửa VN-Index giảm sâu tới hơn 90 điểm và càng giao dịch thì áp lực bán càng lớn đẩy VN-Index xuyên thủng mốc 1.660 điểm. Hoàng loạt cổ phiếu thuộc các nhóm ngành khác đều giảm hết biên độ và dư bán lớn, thậm chí nhóm cổ phiếu kỳ vọng hưởng lời từ giá dầu tăng như: Dầu khí, phân bón, cảng biển…cũng quay đầu điều chỉnh mạnh và còn xuất hiện nhiều cổ phiếu giảm sàn dư bán lớn.

Dưới áp lực của thị trường tài chính thế giới, giá dầu...VN-Index có phiên giảm sâu. Ảnh: T.L

VN-Index đóng cửa giảm hơn 115,05 điểm, xuyên thủng mốc tâm lý 1.700 điểm trong trạng thái hàng loạt cổ phiếu thuộc nhiều nhóm ngành khác nhau nằm sàn. Tâm lý bất an chi phối hành động của giới đầu tư khiến áp lực bán hoàn toàn áp đảo. Thanh khoản phiên hôm nay duy trì ở mức cao với khối lượng khớp lệnh tăng ( 38,4%) so với mức bình quân 20 phiên.

Kết phiên, VN-Index đóng cửa ở mức thấp gần nhất và thanh khoản cao. Với áp lực giảm sâu như hiện nay thì khả năng nhiều tài khoản sẽ rơi vào trạng thái “call margin” trong một vài phiên tới và không loại trừ khả năng xuất hiện làn sóng bán giải chấp cổ phiếu (Force sell) kéo thị trường chung giảm sâu thêm trong các phiên tới. Mức độ rủi ro vẫn đang ở mức cao nên chuyên gia cho rằng nhà đầu tư cần hạn chế việc mua mới, tránh sử dụng đòn bẩy, đặc biệt trong các hành động bắt đáy. Ngưỡng hỗ trợ cản đà giảm của VN-Index trong các phiên tới được kỳ vọng ở mốc quanh ngưỡng 1.540 điểm.