Nâng hạng thị trường chứng khoán “thắp sáng” triển vọng dòng vốn ngoại

(TBTCO) - Thị trường chứng khoán Việt Nam đang đứng trước thời điểm được nâng hạng lên nhóm thị trường mới nổi thứ cấp. Cột mốc này không chỉ đánh dấu bước phát triển quan trọng của thị trường vốn, mà còn mở ra cơ hội thu hút dòng vốn quốc tế quy mô lớn, tạo động lực mới cho thị trường trong giai đoạn tới.

Tác động tích cực tới tâm lý nhà đầu tư

Trong bối cảnh thị trường tài chính toàn cầu vẫn chịu tác động từ nhiều yếu tố bất định, đặc biệt là căng thẳng địa chính trị tại khu vực Trung Đông, nhiều chuyên gia cho rằng, những biến động bên ngoài, nếu có, chủ yếu gây ảnh hưởng ngắn hạn đối với thị trường chứng khoán Việt Nam. Về trung hạn, các yếu tố nền tảng của thị trường vẫn đang duy trì tích cực, trong đó nổi bật là việc thị trường chứng khoán được nâng hạng.

Theo ông Nguyễn Đức Hoàn - Tổng Giám đốc Công ty TNHH Chứng khoán ACB (ACBS), kỳ rà soát phân loại thị trường tháng 3 của FTSE Russell mang ý nghĩa then chốt trong lộ trình nâng hạng của Việt Nam. Sau nhiều năm cải cách, phần lớn các tiêu chí quan trọng đã được đáp ứng, tạo cơ sở để thị trường tiến thêm một bước trong tiến trình hội nhập.

Nhà đầu tư tin tưởng vào triển vọng tăng trưởng dài hạn của thị trường chứng khoán Việt Nam. Ảnh: An Thư

FTSE Russell đã và đang phối hợp chặt chẽ với các cơ quan quản lý của Việt Nam nhằm hoàn thiện các bước kỹ thuật sau nâng hạng. Điều này cho thấy, tiến trình đánh giá đã chuyển sang giai đoạn chuẩn bị cho việc triển khai thực tế.

“Việc nâng hạng được kỳ vọng sẽ tạo tác động tích cực tới tâm lý nhà đầu tư. Đối với nhà đầu tư trong nước, đây là sự ghi nhận cho quá trình cải cách bền bỉ của thị trường, đồng thời củng cố niềm tin vào triển vọng tăng trưởng dài hạn. Với nhà đầu tư quốc tế, việc nâng hạng giúp Việt Nam chính thức được đưa vào danh mục phân bổ của nhiều quỹ đầu tư toàn cầu, đặc biệt là các quỹ theo dõi chỉ số thị trường mới nổi” - ông Hoàn cho hay.

Theo báo cáo chiến lược năm 2026 của ACBS, trong kịch bản cơ sở, VN-Index có thể đạt khoảng 2.040 điểm nhờ sự kết hợp của nhiều yếu tố hỗ trợ như tăng trưởng lợi nhuận doanh nghiệp, môi trường lãi suất thuận lợi và tác động tích cực từ việc được nâng hạng. Trong kịch bản thuận lợi hơn, khi dòng vốn ngoại giải ngân mạnh và tâm lý thị trường được củng cố, chỉ số VN-Index có thể ghi nhận mức tăng trưởng 2 con số trong năm 2026.

Thị trường có mức định giá cạnh tranh

Một trong những yếu tố được thị trường quan tâm nhất trong câu chuyện nâng hạng là triển vọng dòng vốn quốc tế. Theo các tổ chức phân tích, dòng vốn ngoại thường có xu hướng dịch chuyển sớm trước khi quyết định nâng hạng chính thức có hiệu lực. Do đó, quá trình giải ngân của các quỹ đầu tư có thể đã bắt đầu ngay từ giai đoạn hiện nay.

Sau khi quyết định nâng hạng chính thức có hiệu lực, dòng vốn được kỳ vọng sẽ tăng tốc rõ rệt. Tuy nhiên, dòng vốn lớn nhất, đặc biệt từ các quỹ thụ động mô phỏng chỉ số FTSE Emerging Markets, thường chỉ giải ngân mạnh sau khi các chỉ số được điều chỉnh. Thời điểm này có thể rơi vào cuối năm 2026 hoặc đầu năm 2027.

Nâng cao mức độ tiếp cận của nhà đầu tư nước ngoài Thông tư số 08/2026/TT-BTC được Bộ Tài chính ban hành có hiệu lực từ đầu tháng 2/2026 đã tháo gỡ nhiều vướng mắc kỹ thuật đối với nhà đầu tư nước ngoài. Theo quy định mới, nhà đầu tư tổ chức nước ngoài có thể đặt lệnh thông qua công ty chứng khoán nước ngoài mà không cần mở tài khoản giao dịch trực tiếp tại Việt Nam. Cơ chế môi giới toàn cầu (global broker) giúp các quỹ đầu tư quốc tế giao dịch tại nhiều thị trường thông qua một hệ thống tài khoản tập trung, thay vì phải thực hiện quy trình xác minh riêng lẻ với từng công ty chứng khoán trong nước. Những cải cách này được kỳ vọng tiếp tục nâng cao mức độ tiếp cận của nhà đầu tư nước ngoài đối với thị trường chứng khoán Việt Nam, đồng thời tạo nền tảng quan trọng cho tiến trình nâng hạng.

Bên cạnh yếu tố dòng vốn, nền tảng tăng trưởng lợi nhuận của doanh nghiệp niêm yết cũng đang đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ triển vọng thị trường. Theo cập nhật của Công ty Chứng khoán VNDirect, lợi nhuận ròng của các doanh nghiệp niêm yết trên HoSE trong năm 2025 tăng 28,2% so với năm 2024.

Trong quý IV/2025, doanh thu thuần của các doanh nghiệp trên HoSE tăng 31,2% so với cùng kỳ. Động lực tăng trưởng đáng chú ý đến từ nhóm bất động sản với mức tăng trưởng lên tới 130,9%. Ngay cả khi loại trừ yếu tố này, doanh thu phần còn lại của thị trường vẫn tăng khoảng 16%, cho thấy hoạt động kinh doanh cốt lõi của nhiều doanh nghiệp tiếp tục cải thiện.

VNDirect dự báo, lợi nhuận của các doanh nghiệp niêm yết trên HoSE có thể tiếp tục tăng khoảng 18% trong năm 2026. Triển vọng tăng trưởng này được xem là yếu tố quan trọng giúp củng cố nền tảng cho thị trường trong giai đoạn tới.

Từ góc độ định giá, mặt bằng giá cổ phiếu trên thị trường vẫn được đánh giá là tương đối hấp dẫn. Hiện chỉ số đánh giá mối quan hệ giữa giá thị trường của cổ phiếu với thu nhập trên một cổ phiếu (P/E) 12 tháng của VN-Index ở mức khoảng 14,8 lần, thấp hơn mức trung bình 10 năm là 15,4 lần. Với dự báo tăng trưởng lợi nhuận khoảng 18% trong năm 2026, P/E dự phóng của VN-Index có thể giảm về quanh mức 12,6 lần. Đây được xem là mức định giá khá cạnh tranh so với nhiều thị trường trong khu vực, đặc biệt trong bối cảnh Việt Nam đang tiến gần tới cột mốc nâng hạng.