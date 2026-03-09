Chưa có chủ trương giao đất Trường Đại học Bách Khoa để làm dự án bất động sản thương mại

(TBTCO) - Trước thông tin di dời cơ sở Trường Đại học Bách Khoa – Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh nhằm mục đích thực hiện các dự án bất động sản thương mại, cơ quan chức năng tại TP. Hồ Chí Minh cho biết, hiện tại, chưa có chủ trương giao khu đất này cho bất kỳ doanh nghiệp nào để thực hiện dự án bất động sản thương mại.

Đại học Bách Khoa nằm tại địa chỉ 268 Lý Thường Kiệt, phường 14, quận 10 (cũ). Đây được xem là khu đất vàng cuả TP. Hồ Chí Minh. Ảnh tư liệu

Chủ trương di dời đã được nghiên cứu từ trước

Trong thời gian gần đây, một số thông tin trên báo chí và mạng xã hội đề cập đến việc di dời cơ sở Trường Đại học Bách Khoa - Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh tại địa chỉ 268 Lý Thường Kiệt. Một số ý kiến cho rằng việc di dời nhằm mục đích thực hiện các dự án bất động sản thương mại.

Trước các thông tin trên, các cơ quan chức năng tại TP. Hồ Chí Minh cho biết, chủ trương di dời đã được nghiên cứu từ trước trong hệ thống Đại học Quốc gia.

Cụ thể: Chủ trương di dời cơ sở Trường Đại học Bách Khoa từ khu vực nội đô về Khu đô thị Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh không phải là vấn đề mới phát sinh.

Trước đây, trong quá trình phát triển hệ thống Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh, đã có định hướng từng bước tập trung các cơ sở đào tạo về Khu đô thị Đại học Quốc gia nhằm hình thành một trung tâm đào tạo và nghiên cứu khoa học quy mô lớn, hiện đại.

Tuy nhiên, trong giai đoạn trước, việc triển khai chủ trương này gặp nhiều khó khăn do điều kiện quỹ đất và hạ tầng chưa đáp ứng yêu cầu.

Đến nay, tại Khu đô thị Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh đã có quỹ đất gần 40 ha dành cho Trường Đại học Bách Khoa, đồng thời hạ tầng khu đô thị đại học đã được đầu tư tương đối đồng bộ. Đây là điều kiện quan trọng để tiếp tục nghiên cứu triển khai việc mở rộng và phát triển cơ sở đào tạo của nhà trường trong thời gian tới.

Cơ quan chức năng tại TP. Hồ Chí Minh cũng cho hay, việc di dời phù hợp với chủ trương của Ban Thường vụ Thành ủy về tổ chức lại các cơ sở giáo dục trong nội thành.

Trước đó, ngày 25/02/2026, Ban Thường vụ Thành ủy TP. Hồ Chí Minh đã ban hành Kết luận số 316-KL/TU về chủ trương nghiên cứu xây dựng đề án di dời và mở rộng các cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng, cơ sở đào tạo nghề và một số cơ sở y tế ra khỏi khu vực nội thành.

Mục tiêu của chủ trương này nhằm từng bước giảm áp lực giao thông và dân số tại khu vực trung tâm Thành phố. Hạn chế tình trạng ùn tắc giao thông tại các khu vực tập trung nhiều cơ sở đào tạo. Tổ chức lại không gian đô thị theo hướng hợp lý, bền vững. Phát triển các khu đô thị đại học quy mô lớn, hiện đại.

Vì vậy, việc nghiên cứu di dời cơ sở Trường Đại học Bách Khoa vì vậy là một nội dung cụ thể trong việc triển khai chủ trương chung của Thành ủy, không phải là quyết định riêng lẻ đối với một cơ sở giáo dục.

Ngày 7/3, mạng xã hội và báo chí xôn xao về việc một doanh nghiệp bất động sản đã đề xuất di dời Trường Đại học Bách khoa khỏi nội đô, đồng thời nghiên cứu điều chỉnh quy hoạch khu đất hiện hữu của trường sau khi di dời. Ảnh tư liệu

Chưa có quyết định giao đất cho bất kỳ doanh nghiệp nào

Cơ quan chức năng tại TP. Hồ Chí Minh thông tin, việc nghiên cứu di dời các cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng, đào tạo nghề và một số cơ sở y tế ra khỏi khu vực nội thành là chủ trương lớn đã được đặt ra trong quy hoạch phát triển đô thị và giáo dục ở cấp Trung ương.

Theo quy định hiện hành, các điều chỉnh, sắp xếp lại các cơ sở giáo dục đại học quy mô lớn, đặc biệt là các đơn vị thuộc hệ thống đại học quốc gia, thuộc thẩm quyền xem xét, quyết định của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ.

Trong nội dung kết luận của thành phố cũng nêu rõ, việc thực hiện nghiên cứu, đề xuất phương án phải bảo đảm phù hợp với quy hoạch chung của TP. Hồ Chí Minh đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Do đó, các cơ quan của thành phố hiện nay chỉ đang xem xét đề xuất của Đại học quốc gia TP. Hồ Chí Minh và Đại học Bách Khoa về thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu, xây dựng đề án và phối hợp với các bộ, ngành Trung ương để trình cấp có thẩm quyền xem xét theo đúng quy định.

Đối với khu đất hiện hữu của Trường Đại học Bách Khoa tại số 268 Lý Thường Kiệt, các cơ quan chức năng đang được giao nhiệm vụ nghiên cứu phương án sử dụng phù hợp quy hoạch và nhu cầu phát triển của thành phố.

Trong đó, văn bản kết luận nêu rõ việc nghiên cứu khả năng sử dụng quỹ đất phù hợp với định hướng phát triển đô thị của thành phố.

Đến thời điểm hiện nay chưa có quyết định cụ thể về phương án sử dụng khu đất. Chưa có chủ trương giao khu đất này cho bất kỳ doanh nghiệp nào để thực hiện dự án bất động sản thương mại.

Mọi phương án sử dụng đất trong thời gian tới đều phải được nghiên cứu kỹ lưỡng, tuân thủ quy định pháp luật và trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Ngoài ra, các cơ quan chức năng đang tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện đề án theo sự phân công.

Sở Tài chính được giao chủ trì phối hợp với Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh và các sở, ngành liên quan nghiên cứu, hoàn thiện đề án, đồng thời phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính và các cơ quan Trung ương để báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét.

Quá trình nghiên cứu và xây dựng phương án sẽ bảo đảm các nguyên tắc: Tuân thủ quy hoạch đã được phê duyệt; sử dụng hiệu quả quỹ đất; phục vụ lợi ích chung của cộng đồng và sự phát triển bền vững của thành phố.