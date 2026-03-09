Bán mạnh trên diện rộng, khối ngoại vẫn giải ngân hơn trăm tỷ đồng vào 4 cổ phiếu

(TBTCO) - Khối ngoại nối dài chuỗi bán ròng trên sàn chứng khoán sang phiên thứ tư. Tuy nhiên, điểm sáng là giá trị bán ròng đã giảm đáng kể với một số cổ phiếu được giải ngân ròng giá trị lớn.

Các nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục bán ròng trong phiên giảm sâu hôm nay (9/3), với giá trị 372,2 tỷ đồng trên HOSE, trong khi mua ròng nhẹ trên HNX. Tính chung trên cả ba sàn, giá trị bán ròng đạt hơn 37 tỷ đồng, qua đó nối dài chuỗi 4 phiên bán ròng liên tiếp. Dù vậy, điểm tích cực là quy mô bán ròng đã thu hẹp đáng kể so với các phiên trước. Điểm đáng chú ý là trong bối cảnh thị trường giảm sâu, khối ngoại vẫn giải ngân ròng hơn trăm tỷ đồng tại một số cổ phiếu.

Cụ thể, MWG được mua ròng mạnh nhất với 138,46 tỷ đồng, tiếp đến là VNM với 120,35 tỷ đồng, SHS với 106,9 tỷ đồng và BSR với 101,65 tỷ đồng. Đáng chú ý, 3 trong số 4 cổ phiếu này giảm kịch biên độ trong phiên, cho thấy dòng vốn ngoại có xu hướng tranh thủ nhịp điều chỉnh mạnh của thị trường để gia tăng tỷ trọng.

Top cổ phiếu được khối ngoại mua bán ròng nhiều nhất phiên 9/3 - Nguồn: Dstock

Ở chiều ngược lại, khối ngoại tập trung bán ròng mạnh tại nhiều cổ phiếu vốn hóa lớn, trong đó dẫn đầu là VHM với giá trị 176,29 tỷ đồng, tiếp đến FPT (161,41 tỷ đồng), STB (160,61 tỷ đồng) và PLX (117,31 tỷ đồng). Ngoài ra, các mã như HPG, CTG, DGC, EIB, ACB và PVD cũng ghi nhận giá trị bán ròng đáng kể trong phiên.

Trong bối cảnh thị trường chịu áp lực điều chỉnh mạnh, dòng vốn ngoại vẫn có sự phân hóa, vừa duy trì bán ròng ở nhiều cổ phiếu vốn hóa lớn, vừa tranh thủ giải ngân tại một số mã giảm sâu.

Kết phiên, VN-Index giảm 115,05 điểm (-6,51%) xuống 1.652,79 điểm, gần chạm mức giảm kịch biên độ, tiếp tục điều chỉnh về vùng hỗ trợ quanh 1.600 điểm. Tương tự, HNX-Index và UPCoM-Index lần lượt giảm 7,21% và 5,91%. Theo nhận định từ Công ty Chứng khoán SHS, trong ngắn hạn, xu hướng của VN-Index đang suy giảm khi chỉ số không giữ được vùng hỗ trợ quanh 1.740 điểm trước áp lực bán mạnh và hoạt động giải chấp gia tăng.

Với áp lực bảo toàn vốn cùng áp lực giải chấp còn tiếp diễn, VN-Index có thể sẽ tiếp tục điều chỉnh về vùng giá 1.550 điểm - 1.600 điểm, tương ứng vùng giá cao nhất năm 2022 và thấp nhất tháng 11/2025. Đáng chú ý, tổng dư nợ margin trên thị trường cuối năm 2025 khoảng 400.000 tỷ đồng và có thể còn tăng cao hơn trong hai tháng đầu năm 2026, trở thành yếu tố rủi ro đáng lưu ý trong bối cảnh thị trường biến động mạnh.