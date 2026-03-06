Khối ngoại bán mạnh cổ phiếu FPT, thu về 1.660 tỷ đồng chỉ trong tuần đầu tháng 3

(TBTCO) - Khối ngoại tiếp tục duy trì xu hướng rút vốn khỏi thị trường chứng khoán Việt Nam trong tuần đầu tháng 3, với tâm điểm là cổ phiếu FPT khi bị bán ròng với giá trị gần 1.660 tỷ đồng.

Sắc đỏ tiếp tục áp đảo trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Cổ phiếu FPT trở thành tâm điểm chú ý của dòng tiền khi đứng thứ hai về giá trị giao dịch và là cổ phiếu bị khối ngoại bán ròng nhiều nhất.

Trong phiên giao dịch ngày 6/3, VN-Index mở cửa chịu áp lực điều chỉnh mạnh, nhanh chóng lùi về vùng 1.780 điểm chỉ sau khoảng 30 phút giao dịch đầu tiên. Tuy nhiên, lực cung sau đó dần hạ nhiệt trong khi dòng tiền bắt đáy xuất hiện giúp chỉ số thu hẹp đáng kể đà giảm và tiến gần mốc tham chiếu vào cuối phiên sáng. Dù vậy, sang phiên chiều, áp lực bán gia tăng khiến VN-Index không thể giữ được vùng 1.800 điểm và tiếp tục giảm sâu, tạo đáy mới trong tuần.

Kết phiên, VN-Index đóng cửa tại 1.767,84 điểm, giảm 40,67 điểm, tương đương 2,25%. Tổng giá trị giao dịch toàn thị trường đạt khoảng 33.653 tỷ đồng.

Top cổ phiếu được khối ngoại mua/bán ròng phiên 6/3

Thị trường rung lắc mạnh, khối ngoại cũng tiếp tục bán ròng trong phiên giao dịch cuối cùng của tuần. Cụ thể, trong phiên 6/3, FPT tiếp tục đứng đầu danh sách bán ròng với giá trị hơn 578 tỷ đồng, theo sau là SSI (187 tỷ đồng), VIC (171 tỷ đồng) và VHM (122 tỷ đồng).

Ở chiều ngược lại, vẫn có một số cổ phiếu được khối ngoại mua ròng đáng kể, dẫn đầu là BSR (160 tỷ đồng), DCM (118 tỷ đồng), MWG (87 tỷ đồng) và PVT (62 tỷ đồng).

Riêng trong tuần đầu tháng 3/2026, cổ phiếu FPT bị bán ròng mạnh nhất với giá trị lên tới 1.657 tỷ đồng. Diễn biến bán ròng mạnh tại FPT cho thấy xu hướng cơ cấu danh mục của khối ngoại trong bối cảnh thị trường toàn cầu biến động mạnh, một phần bởi chiến sự tại Trung Đông cùng ảnh hưởng từ nhịp điều chỉnh của cổ phiếu AI toàn cầu. Dòng tiền quốc tế có xu hướng giảm tỷ trọng tài sản rủi ro, đồng thời chuyển dịch sang các tài sản trú ẩn an toàn, hay nhóm ngành được hưởng lợi từ biến động giá năng lượng và hàng hóa.

Top cổ phiếu được khối ngoại mua/bán ròng tuần đầu tháng 3/2026

Trong tuần đầu tháng 3/2026, một số cổ phiếu khác cũng bị bán ròng đáng kể gồm VHM (877 tỷ đồng), POW (731 tỷ đồng), VIC (473 tỷ đồng) và STB (409 tỷ đồng). Ở chiều ngược lại, dòng vốn ngoại vẫn tìm đến một số cổ phiếu thuộc nhóm dầu khí và hóa chất, với cả hai đại diện "đầu ngành" phân bón là Đạm Cà Mau (DCM) và Đạm Phú Mỹ (DPM). Dẫn đầu danh sách mua ròng là DCM với giá trị hơn 436 tỷ đồng, tiếp theo là KDH (255 tỷ đồng), VCI (217 tỷ đồng), PNJ (172 tỷ đồng) và DPM (143 tỷ đồng)./.