(TBTCO) - Thị trường chứng khoán tháng 2/2026 duy trì xu hướng tăng điểm, trong khi giao dịch chứng chỉ quỹ, đặc biệt là ETF, ghi nhận mức tăng trưởng mạnh so với tháng trước.

Trong tháng 2/2026, thanh khoản thị trường có sự phân hoá giữa các sản phẩm chứng khoán. Trong đó, giao dịch cổ phiếu trong tháng 2 ghi nhận xu hướng giảm so với tháng trước. Khối lượng giao dịch bình quân đạt hơn 902 triệu cổ phiếu/ngày với giá trị giao dịch bình quân hơn 28.891 tỷ đồng/ngày, giảm lần lượt 17,07% về khối lượng và 16,75% về giá trị.

Giao dịch cổ phiếu thận trọng hơn trong tháng vừa qua một phần cũng bởi tâm lý trước kỳ nghỉ lễ Tết Nguyên đán kéo dài. Kết thúc phiên giao dịch ngày 28/2/2026, chỉ số VN-Index đạt 1.880,33 điểm, tăng 2,80% so với cuối tháng 1. VNAllshare đạt 1.926,35 điểm (tăng 2,85%) và VN30-Index đạt 2.061,75 điểm (tăng 1,57%).

Xét theo nhóm ngành trên HOSE, thị trường ghi nhận 5 chỉ số ngành tăng điểm trong tháng. Trong đó, nhóm năng lượng tăng mạnh nhất với mức tăng 20,36%, tiếp đến là bất động sản tăng 12,18% và vật liệu xây dựng tăng 6,75%. Ngược lại, một số ngành giảm điểm đáng chú ý gồm công nghệ thông tin giảm 10,42%, tiêu dùng thiết yếu giảm 3,7% và tiêu dùng không thiết yếu giảm 1,64%.

Trong khi đó, đối với chứng quyền có bảo đảm, khối lượng giao dịch bình quân đạt hơn 69,49 triệu chứng quyền/ngày với giá trị giao dịch bình quân 128,88 tỷ đồng/ngày, tăng tương ứng 10,51% về khối lượng và 2,36% về giá trị so với tháng trước.

Đáng chú ý, giao dịch chứng chỉ quỹ ETF tăng mạnh. Khối lượng giao dịch bình quân chứng chỉ quỹ ETF đạt hơn 2,7 triệu đơn vị/ngày với giá trị giao dịch bình quân hơn 82,83 tỷ đồng/ngày, tăng lần lượt 39,96% về khối lượng và 28,56% về giá trị so với tháng 1/2026.

Giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài trong tháng đạt tổng giá trị hơn 132.110 tỷ đồng, chiếm 15,24% tổng giá trị giao dịch toàn thị trường. Khối ngoại tiếp tục xu hướng bán ròng với giá trị hơn 7.921 tỷ đồng.

Tính đến hết ngày 28/2/2026, HOSE có 741 mã chứng khoán đang niêm yết và giao dịch, gồm 404 mã cổ phiếu, 4 chứng chỉ quỹ đóng, 18 chứng chỉ quỹ ETF và 315 chứng quyền có bảo đảm. Tổng khối lượng chứng khoán niêm yết đạt hơn 214,86 tỷ đơn vị.

Giá trị vốn hóa cổ phiếu trên HOSE cuối tháng 2/2026 đạt gần 8,83 triệu tỷ đồng, tăng 3,46% so với tháng trước và tương đương 68,72% GDP năm 2025, chiếm hơn 94,96% tổng giá trị vốn hóa cổ phiếu niêm yết toàn thị trường.

Trong tháng 2, HOSE đón nhận thêm hai cổ phiếu niêm yết mới là HPA của Công ty cổ phần Phát triển Nông nghiệp Hòa Phát và GEL của Công ty cổ phần Hạ tầng GELEX. Sàn HOSE có 56 doanh nghiệp có vốn hóa hơn 1 tỷ USD, trong đó có 5 doanh nghiệp có vốn hóa trên 10 tỷ USD gồm Tập đoàn Vingroup (VIC), Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam (VCB), Công ty Cổ phần Vinhomes (VHM), Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BID) và Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam (CTG).