(TBTCO) - Theo số liệu của Cục Thống kê vừa công bố, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 2/2026 tăng 1,14% so với tháng trước. Nguyên nhân chính là do giá thực phẩm, ăn uống ngoài gia đình và dịch vụ giao thông tăng do nhu cầu mua sắm, đi lại của người dân tăng trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ.

So với cuối năm ngoái, CPI tháng 2 tăng 1,19% và tăng 3,35% so với cùng kỳ năm 2025. Bình quân 2 tháng đầu năm 2026, CPI tăng 2,94% so với cùng kỳ năm trước.

Trong mức tăng 1,14% của CPI tháng 2/2026 so với tháng trước, các nhóm hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng chính đều tăng giá.

Cụ thể, nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống tăng 2,02%, đóng góp lớn nhất vào CPI chung với 0,72 điểm phần trăm. Trong đó, thực phẩm tăng 2,34% tác động 0,52 điểm phần trăm, lương thực tăng 0,94%, ăn uống ngoài gia đình tăng 1,71%.

Nhóm văn hóa, giải trí và du lịch tăng 1,36% chủ yếu do nhu cầu tiêu dùng trong dịp Tết Nguyên đán và chi phí dịch vụ liên quan tăng, tập trung ở những mặt hàng như: Giá nhóm cây, hoa cảnh tăng 9,51%; xem phim, ca nhạc tăng 2,32%; vật cảnh tăng 1,72%; đồ chơi tăng 0,26%; du lịch trọn gói tăng 1,6% do nhu cầu đi du lịch của người dân và chi phí dịch vụ tăng; khách sạn, nhà khách tăng 0,63%. Ngược lại, thiết bị thể thao giảm 0,12%, sách báo giảm 0,05%.

Nhóm hàng hóa và dịch vụ khác tăng 1,30%, trong đó đồ trang sức tăng 8,23% theo giá vàng, dịch vụ cắt tóc, gội đầu tăng 4,27%, dịch vụ chăm sóc cá nhân tăng 3,36%...

Nhóm giao thông tăng 1,23%, làm CPI chung tăng 0,12 điểm phần trăm, chủ yếu do giá xăng tăng 1,95%, dầu diesel tăng 6,34%, đặc biệt vé máy bay tăng 21,07%. Vận tải đường bộ, taxi và xe buýt cũng tăng nhẹ; trong khi giá ô tô mới và ô tô đã qua sử dụng giảm nhẹ.

Nhóm đồ uống và thuốc lá tăng 1,18% do nhu cầu tiêu dùng và quà biếu dịp Tết, trong đó giá rượu bia tăng 1,69%.

Giá thực phẩm, trong dịp Tết đẩy CPI tháng 2/2026 tăng 1,14%. Ảnh TL

Nhóm thiết bị và đồ dùng gia đình tăng 0,57% do nhu cầu mua sắm tăng dịp Tết Nguyên đán. Trong đó, giá hàng thủy tinh, sành, sứ tăng 0,91%; đồ dùng bằng kim loại tăng 0,74%; hàng dệt trong nhà tăng 0,63%; giá dịch vụ trong gia đình tăng 5,01% do nhu cầu thuê người phục vụ dọn dẹp nhà cửa và chăm sóc gia đình tăng vào dịp Tết...

Nhóm nhà ở, điện, nước, chất đốt và vật liệu xây dựng tăng 0,56%, tác động làm tăng CPI chung 0,13 điểm phần trăm, chủ yếu tăng giá ở một số mặt hàng như: giá vật liệu bảo dưỡng nhà ở tăng 0,67%; giá dịch vụ sửa chữa nhà ở tăng 1,02%; giá dịch vụ khác liên quan đến nhà ở tăng 0,44%...

Nhóm may mặc, mũ nón, giày dép tăng 0,55% do chi phí nhân công, nguyên vật liệu cùng với nhu cầu mua sắm quần áo và giày dép tăng trong dịp Tết Nguyên đán.

Nhóm thuốc và dịch vụ y tế tăng 0,14%, trong đó, chỉ số giá nhóm dịch vụ y tế tăng 0,14%, nhóm thuốc tăng 0,14% do các bệnh cảm cúm, đường hô hấp gia tăng, nhu cầu tiêu dùng các loại thuốc về giảm đau, hạ sốt, đường hô hấp, vitamin và khoáng chất của người dân tăng.

Nhóm giáo dục tăng 0,09%, trong đó dịch vụ giáo dục tăng 0,09% chủ yếu do một số trung tâm dạy thêm, một số trường tư thục điều chỉnh học phí. Bên cạnh đó, giá sản phẩm từ giấy tăng 0,10%; bút viết các loại tăng 0,20%; nhóm văn phòng phẩm, đồ dùng học tập khác tăng 0,17%.

Nhóm thông tin và truyền thông tăng 0,01%, trong đó, giá điện thoại cố định tăng 0,28%; máy điện thoại di động thông thường tăng 0,19%; giá dịch vụ sửa chữa điện thoại tăng 0,49% do chi phí nhân công tăng...

Lạm phát cơ bản tháng 2/2026 tăng 0,82% so với tháng trước, tăng 3,74% so với cùng kỳ năm trước. Bình quân hai tháng đầu năm 2026, lạm phát cơ bản tăng 3,47% so với năm trước, cao hơn mức tăng 2,94% của CPI bình quân chung, nguyên nhân chủ yếu do giá lương thực, năng lượng là yếu tố góp phần làm giảm CPI chung nhưng đã được loại trừ trong danh mục tính lạm phát cơ bản.