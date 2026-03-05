Giá lúa mì đảo chiều, giá đường lao dốc dưới áp lực dư cung

Áp lực chốt lời gia tăng trên thị trường nông sản đã kéo giá lúa mì đảo chiều suy yếu nhanh. Cùng với đó, giá đường tiếp tục lao dốc, xuyên thủng vùng đáy 5 năm dưới áp lực dư cung kéo dài.

Giá lúa mì điều chỉnh giảm sau giai đoạn tăng nóng

Trên thị trường nông sản, giá lúa mì ghi nhận phiên điều chỉnh mạnh sau giai đoạn tăng nóng trước đó. Cụ thể, giá lúa mì Chicago kỳ hạn tháng 5 giảm 2,41% xuống 212,1 USD/tấn; trong khi giá lúa mì Kansas cùng kỳ hạn cũng giảm gần 1%, về mức 211,19 USD/tấn.

Diễn biến giá phản ánh rõ nét sự giằng co giữa các dòng tiền trên thị trường. Trước đó, dữ liệu từ Báo cáo Cam kết của Thương nhân (COT) cho thấy, các quỹ đầu tư đã mạnh tay thu hẹp vị thế bán khống, với tổng khối lượng mua bù (short covering) lên tới 50.750 hợp đồng. Động thái này góp phần đẩy giá lúa mì tăng mạnh trong giai đoạn đầu phiên.

Giá lúa mì ghi nhận phiên điều chỉnh mạnh sau giai đoạn tăng nóng trước đó. Ảnh: TL.

Tuy nhiên, khi giá chạm vùng cao nhất trong vòng 8 tháng, áp lực bán đã nhanh chóng quay trở lại. Lực bán này chủ yếu đến từ hoạt động chốt lời của phe mua (long liquidation) kết hợp với lực cung thực trên thị trường, khiến giá đảo chiều và xóa sạch mức tăng trước đó.

Bên cạnh đó, chỉ số Dollar Index (DXY) phục hồi lên mức 98,56, cũng tạo áp lực đáng kể lên giá lúa mì Mỹ. Đồng USD mạnh lên làm suy giảm sức cạnh tranh của hàng hóa Mỹ trên thị trường quốc tế, qua đó tác động tiêu cực đến giá kỳ hạn.

Về cung cầu, triển vọng mùa vụ tại Mỹ đang có dấu hiệu cải thiện nhờ điều kiện thời tiết thuận lợi hơn. Các dự báo cho thấy, lượng mưa từ 25 - 50 mm sẽ xuất hiện tại khu vực từ Oklahoma đến Pennsylvania trong tuần này, hỗ trợ độ ẩm đất trong giai đoạn cây lúa mì vụ đông chuẩn bị kết thúc thời kỳ ngủ đông. Dù chưa thể giải quyết hoàn toàn tình trạng khô hạn, yếu tố này vẫn góp phần củng cố kỳ vọng nguồn cung ổn định.

Ngoài ra, số liệu xuất khẩu kém tích cực cũng gây sức ép lên giá. Theo Báo cáo Kiểm tra xuất khẩu của Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA), khối lượng lúa mì xuất khẩu trong tuần kết thúc ngày 26/2 đạt hơn 344.270 tấn, giảm mạnh so với tuần trước. Sự suy yếu trong ngắn hạn này đã làm giảm động lực hỗ trợ giá, bất chấp lũy kế niên vụ vẫn cao hơn cùng kỳ năm ngoái.

Đáng chú ý, rủi ro gián đoạn tại eo biển Hormuz cũng có thể tác động gián tiếp tới thị trường nông sản thông qua kênh chi phí đầu vào. Nếu giá năng lượng và phân bón tăng, chi phí sản xuất nông nghiệp sẽ bị đẩy lên, từ đó gây áp lực lên dòng tiền của nông dân. Trong bối cảnh đó, xu hướng bán mạnh hàng giao ngay để đảm bảo thanh khoản có thể gia tăng, khiến nguồn cung ngắn hạn dồi dào hơn và tiếp tục gây sức ép lên giá lúa mì kỳ hạn.

Giá đường duy trì quanh mức thấp nhất trong vòng 5 năm qua

Tại thị trường nguyên liệu công nghiệp, giá hai mặt hàng đường đồng loạt giảm nhẹ, tiếp tục duy trình quanh mức thấp nhất trong vòng hơn 5 năm trở lại đây. Cụ thể, giá đường 11 kỳ hạn giao tháng 3 đã giảm tới hơn 1,4%, xuống mức 302,69 USD/tấn; giá đường trắng giao cùng kỳ hạn cũng ghi nhận mức giảm hơn 1,2%, xuống mức 409,3 USD/tấn.

Giá đường tiếp tục lao dốc dưới áp lực dư cung kéo dài.

Theo MXV, thị trường đường toàn cầu đang tiếp tục phải đối mặt với áp lực giảm giá mạnh mẽ khi bức tranh cung - cầu đang cho thấy những chênh lệch đáng kể. Nguồn cung dồi dào từ các quốc gia xuất khẩu hàng đầu kết hợp cùng đà suy yếu của lực cầu tại các thị trường tiêu thụ trọng điểm đang tạo sức ép lớn lên tâm lý giới đầu tư.

Tại thị trường trong nước, tâm lý giao dịch đang chịu tác động trực tiếp từ những biến động của nguồn cung đường tiểu ngạch. Ghi nhận thực tế cho thấy, dòng lưu chuyển hàng hóa qua các tuyến tiểu ngạch đang chững lại đáng kể khi lực lượng chức năng đẩy mạnh các biện pháp kiểm soát biên giới, đặc biệt là khu vực Lao Bảo (Quảng Trị) nhằm siết chặt an ninh và quản lý hàng hóa, với dự kiến đợt rà soát sẽ kéo dài trong hơn 10 ngày tới.

Về phía nguồn cung, bức tranh sản xuất tại các quốc gia xuất khẩu lớn đang ghi nhận những diễn biến tương đối tích cực. Tại Brazil, triển vọng niên vụ 2026 - 2027 được giới phân tích đánh giá vô cùng lạc quan. Nhờ điều kiện thời tiết thuận lợi với độ ẩm đất lý tưởng cho sự phát triển của cây mía, thị trường kỳ vọng sản lượng có thể vượt ngưỡng 620 triệu tấn, đánh dấu mức tăng gần 3% so với niên vụ trước.

Cùng với đó, tại Ấn Độ, kịch bản kết thúc sớm vụ mùa đang dần thành hiện thực với các con số ấn tượng. Thống kê tính đến giữa tháng 2 cho thấy, sản lượng đường của quốc gia Nam Á này đã đạt 22,5 triệu tấn, ghi nhận mức tăng vọt 14% so với cùng kỳ niên vụ trước, qua đó tiếp tục nới rộng nguồn cung trên thị trường quốc tế.

Trái ngược với sự dồi dào về nguồn cung, bức tranh tiêu thụ tại các quốc gia nhập khẩu lớn lại cho thấy những tín hiệu kém khả quan. Theo dữ liệu từ Tổng cục Thống kê Indonesia, lượng đường nhập khẩu của quốc gia này trong tháng 1/2026 đã "lao dốc" tới 86% so với cùng kỳ năm 2025, thu hẹp về mức vỏn vẹn 27.700 tấn. Đáng chú ý, tính chung trong cả năm 2025, quy mô nhập khẩu của Indonesia cũng đã giảm 26% so với năm 2024, chỉ đạt 3,92 triệu tấn.

Tại nền kinh tế lớn nhất thế giới, số liệu từ Ủy ban Thương mại quốc tế Mỹ (ITC) cũng chỉ ra xu hướng tương tự khi khối lượng nhập khẩu đường (mã HS 17.01) trong năm 2025 giảm mạnh 20,66%, lùi về mức 2,75 triệu tấn. Trong khi đó, lực cầu tại thị trường châu Âu chỉ duy trì trạng thái đi ngang với sản lượng nhập khẩu năm 2025 đạt khoảng 1,61 triệu tấn. Lực đỡ yếu ớt từ khu vực này được đánh giá là không đủ sức để vực dậy tâm lý thị trường và cản bước đà trượt dốc chung của giá đường toàn cầu./.