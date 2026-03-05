Ngày 5/3: Giá dầu thế giới neo gần đỉnh nhiều tháng giữa căng thẳng Trung Đông

Giá dầu thế giới hôm nay (5/3) neo gần đỉnh nhiều tháng giữa căng thẳng Trung Đông, thị trường thận trọng trước tín hiệu đàm phán Mỹ - Iran. Cụ thể, giá dầu Brent đứng ở mốc 81,01 USD/thùng, giảm 0,48%; giá dầu WTI ở mốc 74,08 USD/thùng, giảm 0,64%.

Giá dầu thế giới hôm nay hạ nhiệt sau tín hiệu đàm phán Mỹ - Iran. Ảnh tư liệu

Giá dầu thế giới ghi nhận trên Oilprice lúc 4h30 ngày 5/3/2026 (theo giờ Việt Nam), giá dầu Brent đứng ở mốc 81,01 USD/thùng, giảm 0,48% (tương đương giảm 0,39 USD/thùng). Tương tự, giá dầu WTI ở mốc 74,08 USD/thùng, giảm 0,64% (tương đương giảm 0,48 USD/thùng).

Theo Reuters, giá dầu thế giới hôm nay giảm nhẹ sau khi duy trì gần mức cao nhất nhiều tháng khi cuộc xung đột Mỹ - Israel với Iran làm gián đoạn dòng chảy năng lượng tại Trung Đông. Tuy nhiên, đà tăng đã thu hẹp sau khi xuất hiện thông tin các quan chức Iran tìm cách mở kênh đàm phán với Mỹ nhằm chấm dứt xung đột.

Ông Giovanni Staunovo, chuyên gia phân tích của UBS, nhận định: “Dù dòng chảy qua eo biển Hormuz vẫn bị gián đoạn, thị trường dường như kỳ vọng xung đột sẽ hạ nhiệt và hoạt động vận chuyển dầu sớm được nối lại”.

Lực lượng Israel và Mỹ đã tiến hành không kích nhiều mục tiêu trên lãnh thổ Iran, kéo theo các đòn đáp trả của Tehran nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng trong khu vực – nơi chiếm gần một phần ba sản lượng dầu toàn cầu.

Iraq - nhà sản xuất dầu thô lớn thứ hai trong Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) đã cắt giảm gần 1,5 triệu thùng/ngày do hạn chế về lưu trữ và thiếu tuyến xuất khẩu, theo các quan chức trao đổi với Reuters. Nếu xuất khẩu không sớm được nối lại, nước này có thể buộc phải đóng cửa gần 3 triệu thùng/ngày trong vài ngày tới.

Iran cũng nhằm vào các tàu chở dầu đi qua eo biển Hormuz - tuyến vận chuyển khoảng 1/5 lượng dầu và khí tự nhiên hóa lỏng toàn cầu. Hiện lưu thông qua eo biển này gần như bị tê liệt.

Trước diễn biến căng thẳng, nhiều quốc gia và doanh nghiệp đã bắt đầu tìm kiếm nguồn cung và tuyến vận chuyển thay thế. Ấn Độ và Indonesia cho biết đang tìm nguồn dầu khác, trong khi một số nhà máy lọc dầu Trung Quốc phải đóng cửa hoặc đẩy nhanh kế hoạch bảo dưỡng.

Tại Mỹ, tồn kho dầu thô tăng 5,6 triệu thùng trong tuần trước, theo các nguồn tin thị trường dẫn số liệu của Viện Dầu khí Mỹ, cao hơn đáng kể so với mức tăng 2,3 triệu thùng mà các nhà phân tích dự báo./.