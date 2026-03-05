Ngày 5/3: Giá heo hơi tại nhiều địa phương trên cả nước tiếp tục xu hướng giảm

Giá heo hơi hôm nay (5/3) tiếp tục xu hướng giảm tại nhiều địa phương trên cả nước. Mức điều chỉnh mạnh nhất là 3.000 đồng/kg tại Lào Cai. Hiện giá heo đang dao động trong khoảng 63.000 - 70.000 đồng/kg.

Giá heo hơi hôm nay tại nhiều tỉnh tiếp tục giảm. Ảnh tư liệu

Tại miền Bắc, giá heo hơi hôm nay giảm từ 1.000 đồng/kg đến 3.000 đồng/kg so với hôm trước. Giảm mạnh nhất là Lào Cai khi hạ 3.000 đồng/kg, xuống còn 63.000 đồng/kg. Sơn La giảm 2.000 đồng/kg, còn 64.000 đồng/kg.

Các địa phương gồm Tuyên Quang, Thái Nguyên, Ninh Bình, Lai Châu và Phú Thọ cùng giảm 1.000 đồng/kg, xuống mức 64.000 đồng/kg. Tại Cao Bằng, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Bắc Ninh, Hà Nội, Hải Phòng, Điện Biên và Hưng Yên đồng loạt giảm 1.000 đồng/kg, về mức 65.000 đồng/kg.

Hiện giá heo hơi tại miền Bắc dao động từ 63.000 đồng/kg đến 65.000 đồng/kg.

Tại khu vực miền Trung - Tây Nguyên, giá heo hơi hôm nay giảm cao nhất 2.000 đồng/kg tại Hà Tĩnh, đưa giá thu mua xuống còn 63.000 đồng/kg.

Giá heo tại Thanh Hóa và Nghệ An cùng giảm 1.000 đồng/kg, xuống mức 64.000 đồng/kg. Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi và Khánh Hòa đồng loạt hạ 1.000 đồng/kg, còn 67.000 đồng/kg. Trong khi đó, Gia Lai và Đắk Lắk giữ nguyên mức 67.000 đồng/kg; Lâm Đồng tiếp tục duy trì ở mức cao nhất khu vực là 69.000 đồng/kg.

Hiện giá heo hơi tại miền Trung - Tây Nguyên dao động từ 63.000 đồng/kg đến 69.000 đồng/kg.

Tại miền Nam, giá heo hơi hôm nay nhìn chung đi ngang, chỉ có Cà Mau giảm 1.000 đồng/kg, xuống còn 69.000 đồng/kg.

Các địa phương còn lại không ghi nhận biến động. Giá heo tại Đồng Nai, Tây Ninh và TP Hồ Chí Minh tiếp tục thu mua ở mức 70.000 đồng/kg. Đồng Tháp, An Giang và Vĩnh Long duy trì mức 69.000 đồng/kg; Cần Thơ giữ giá 68.000 đồng/kg.

Hiện giá heo hơi tại miền Nam dao động từ 68.000 đồng/kg đến 70.000 đồng/kg.

Nhìn chung, giá heo hơi hôm nay tiếp tục giảm tại nhiều địa phương ở miền Bắc và miền Trung, trong khi miền Nam cơ bản ổn định với mức cao nhất 70.000 đồng/kg./.