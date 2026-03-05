Ngày 5/3: Giá heo hơi tại nhiều địa phương trên cả nước tiếp tục xu hướng giảm
Giá heo hơi hôm nay tại nhiều tỉnh tiếp tục giảm. Ảnh tư liệu

Tại miền Bắc, giá heo hơi hôm nay giảm từ 1.000 đồng/kg đến 3.000 đồng/kg so với hôm trước. Giảm mạnh nhất là Lào Cai khi hạ 3.000 đồng/kg, xuống còn 63.000 đồng/kg. Sơn La giảm 2.000 đồng/kg, còn 64.000 đồng/kg.

Các địa phương gồm Tuyên Quang, Thái Nguyên, Ninh Bình, Lai Châu và Phú Thọ cùng giảm 1.000 đồng/kg, xuống mức 64.000 đồng/kg. Tại Cao Bằng, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Bắc Ninh, Hà Nội, Hải Phòng, Điện Biên và Hưng Yên đồng loạt giảm 1.000 đồng/kg, về mức 65.000 đồng/kg.

Hiện giá heo hơi tại miền Bắc dao động từ 63.000 đồng/kg đến 65.000 đồng/kg.

Tại khu vực miền Trung - Tây Nguyên, giá heo hơi hôm nay giảm cao nhất 2.000 đồng/kg tại Hà Tĩnh, đưa giá thu mua xuống còn 63.000 đồng/kg.

Giá heo tại Thanh Hóa và Nghệ An cùng giảm 1.000 đồng/kg, xuống mức 64.000 đồng/kg. Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi và Khánh Hòa đồng loạt hạ 1.000 đồng/kg, còn 67.000 đồng/kg. Trong khi đó, Gia Lai và Đắk Lắk giữ nguyên mức 67.000 đồng/kg; Lâm Đồng tiếp tục duy trì ở mức cao nhất khu vực là 69.000 đồng/kg.

Hiện giá heo hơi tại miền Trung - Tây Nguyên dao động từ 63.000 đồng/kg đến 69.000 đồng/kg.

Tại miền Nam, giá heo hơi hôm nay nhìn chung đi ngang, chỉ có Cà Mau giảm 1.000 đồng/kg, xuống còn 69.000 đồng/kg.

Các địa phương còn lại không ghi nhận biến động. Giá heo tại Đồng Nai, Tây Ninh và TP Hồ Chí Minh tiếp tục thu mua ở mức 70.000 đồng/kg. Đồng Tháp, An Giang và Vĩnh Long duy trì mức 69.000 đồng/kg; Cần Thơ giữ giá 68.000 đồng/kg.

Hiện giá heo hơi tại miền Nam dao động từ 68.000 đồng/kg đến 70.000 đồng/kg.

Nhìn chung, giá heo hơi hôm nay tiếp tục giảm tại nhiều địa phương ở miền Bắc và miền Trung, trong khi miền Nam cơ bản ổn định với mức cao nhất 70.000 đồng/kg./.