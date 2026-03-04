Hải quan sẵn sàng triển khai Đề án thông quan tập trung

(TBTCO) - Cơ quan Hải quan sẽ tổ chức triển khai Đề án thông quan tập trung ngay sau khi Bộ Tài chính phê duyệt. Trước mắt, sẽ thí điểm tại Chi cục Hải quan khu vực III, bảo đảm lộ trình cải cách thủ tục, nâng cao hiệu quả quản lý và tạo thuận lợi thương mại.

Chiều 4/3/2026, Đoàn công tác do Cục trưởng Cục Hải quan Nguyễn Văn Thọ chủ trì đã làm việc với Chi cục Hải quan khu vực III để lấy ý kiến hoàn thiện Đề án thông quan tập trung.

Cục trưởng Cục Hải quan Nguyễn Văn Thọ chủ trì buổi làm việc. Ảnh: CHQ

Tại buổi làm việc, đại diện Ban Giám sát quản lý về hải quan và Chi cục Hải quan khu vực III đã báo cáo tiến độ xây dựng Đề án, làm rõ các nội dung trọng tâm, phương án tổ chức thực hiện, điều kiện hạ tầng công nghệ thông tin, bố trí nhân lực cũng như cơ chế phối hợp giữa các khâu nghiệp vụ. Các đơn vị tham dự đã thảo luận, góp ý nhiều nội dung cụ thể, đồng thời dự kiến các tình huống có thể phát sinh khi triển khai thực tế để chủ động phương án xử lý.

Kết luận buổi làm việc, lãnh đạo Cục Hải quan yêu cầu tiếp thu đầy đủ các ý kiến, khẩn trương hoàn thiện Đề án để trình Bộ Tài chính xem xét, phê duyệt. Ngay sau khi được phê duyệt, cơ quan hải quan sẽ triển khai thực hiện. Trước mắt, tổ chức thí điểm tại Chi cục Hải quan khu vực III, làm cơ sở đánh giá, hoàn thiện và nhân rộng mô hình trong thời gian tới.

Trong chương trình công tác, Đoàn đã khảo sát thực tế địa điểm dự kiến bố trí mô hình thông quan tập trung, rà soát điều kiện cơ sở vật chất, hạ tầng kỹ thuật nhằm bảo đảm sẵn sàng vận hành ngay khi Đề án được thông qua.