(TBTCO) - Chiều ngày 4/3, Cục Hải quan cho biết, Hải quan Cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài, Chi cục Hải quan khu vực I phát hiện 31 miếng kim loại màu vàng, tổng trọng lượng 12,3 kg, được cất giấu tinh vi trên người các hành khách từ Đài Loan (Trung Quốc).

Cụ thể, khoảng 9h40, ngày 3/3/2026, tại ga đến, nhà ga hành khách quốc tế T2, sân bay quốc tế Nội Bài, Hải quan Cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài phát hiện 4 hành khách không thực hiện khai báo hải quan có nhiều nghi vấn.

Toàn bộ số kim loại màu vàng đang được trưng cầu giám định để xác định chủng loại, hàm lượng và trị giá. Ảnh: CHQ

Đơn vị đã chủ trì, phối hợp với Đội 1, Chi cục Điều tra chống buôn lậu, Cục Hải quan, Công an cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Nội Bài và Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường (Đội 6), Công an TP. Hà Nội (PC03) cùng tiến hành kiểm tra thực tế và toàn bộ hành lý của 4 hành khách nêu trên.

Kết quả kiểm tra, ngoài đồ dùng vật dụng cá nhân, các cơ quan chức năng phát hiện hành khách P.T.H cất giấu trên người 10 miếng kim loại màu vàng, tổng trọng lượng khoảng 5 kg, nghi là vàng miếng. Hành khách V.T.M cất giấu trên người 5 miếng kim loại màu vàng, tổngtrọng lượng khoảng 1,1kg, nghi là vàng miếng. Hành khách N.V.L giấu trên người 9 miếng kim loại màu vàng, nghi là vàng miếng, tổng trọng lượng khoảng 3,5kg. Hành khách C, S. M - H giấu trên người 7 miếng kim loại màu vàng, tổng trọng lượng khoảng 2,7 kg, nghi là vàng miếng.