(TBTCO) - Kim ngạch xuất khẩu nông, lâm, thủy sản tháng 2/2026 ước đạt 4,71 tỷ USD, giảm 28,4% so với tháng trước, nhưng tăng 1,9% so với cùng kỳ năm 2025. Tổng kim ngạch xuất khẩu nông, lâm, thủy sản 2 tháng đầu năm 2026 đạt 11,3 tỷ USD, tăng 17,1% so với cùng kỳ năm trước.

Những con số trên là kết quả xuất khẩu nông, lâm, thủy sản tháng 2/2026 do Bộ Nông nghiệp và Môi trường vừa công bố.

Trong đó, giá trị xuất khẩu các mặt hàng nông sản đạt 6,09 tỷ USD, tăng 17,1%; giá trị xuất khẩu sản phẩm chăn nuôi đạt 140,7 triệu USD, tăng 84,3%; giá trị xuất khẩu thủy sản đạt 1,76 tỷ USD, tăng 23,3%; giá trị xuất khẩu lâm sản đạt 2,82 tỷ USD, tăng 7,4%; giá trị xuất khẩu đầu vào sản xuất đạt 482,8 triệu USD, tăng 51,7%; giá trị xuất khẩu muối đạt 2,3 triệu USD, tăng 69%.

Xét theo vùng lãnh thổ, châu Á là thị trường xuất khẩu lớn nhất của các mặt hàng nông, lâm, thủy sản Việt Nam, với thị phần chiếm 45,5%. Hai thị trường lớn tiếp theo là châu Mỹ và châu Âu với thị phần lần lượt là 21% và 15,7%. Thị phần của 2 khu vực châu Phi và châu Đại Dương nhỏ, chiếm lần lượt 2,2% và 1,4%.

So với cùng kỳ năm 2025, ước giá trị xuất khẩu nông, lâm, thủy sản của Việt Nam 2 tháng đầu năm 2026 sang khu vực châu Á tăng 27,7%; châu Mỹ tăng 10,4%; châu Âu tăng 12%; châu Phi giảm 19,6%; châu Đại Dương tăng 32,4%.

Việt Nam thu 11,3 tỷ USD từ xuất khẩu nông, lâm, thủy sản trong 2 tháng đầu năm 2026. Ảnh minh họa

Xét theo thị trường chi tiết, Trung Quốc chiếm thị phần 22,9%, Hoa Kỳ chiếm thị phần 18,7%, và Nhật Bản chiếm thị phần 7,2%, là 3 thị trường xuất khẩu các mặt hàng nông, lâm, thủy sản lớn nhất của Việt Nam. So với cùng kỳ năm trước, ước giá trị xuất khẩu nông, lâm, thủy sản của Việt Nam 2 tháng đầu năm 2026 sang thị trường Trung Quốc tăng 55,9%, Hoa Kỳ tăng 9,2% và Nhật Bản tăng 9,8%.

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trần Thanh Nam cho biết, xuất khẩu nông, lâm, thủy sản những tháng đầu năm ghi nhận kết quả tích cực. Tuy nhiên, rủi ro lớn vẫn đến từ các rào cản phi thuế quan, biện pháp phòng vệ thương mại và diễn biến địa chính trị phức tạp có thể tác động đến vận tải, thanh toán và dòng chảy thương mại toàn cầu.

Theo Thứ trưởng Trần Thanh Nam, định hướng điều hành thời gian tới không thể chỉ tập trung mở rộng thị trường hay bán được giá cao, mà phải chủ động nhận diện, dự báo và tham mưu giải pháp ứng phó với các rào cản phi truyền thống.

Việc nâng cao năng lực dự báo, xây dựng kịch bản ứng phó với biến động thương mại quốc tế là yêu cầu cấp thiết. Thứ trưởng Trần Thanh Nam đề nghị các hiệp hội, doanh nghiệp và ngân hàng tăng cường phối hợp, chia sẻ thông tin sớm để ngành chủ động điều hành, tránh bị động khi thị trường biến động./.