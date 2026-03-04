(TBTCO) - UBND TP. Hồ Chí Minh vừa yêu cầu các sở, ngành, địa phương và tổng công ty trực thuộc khẩn trương rà soát, lập danh mục các công trình, dự án và khu đất còn tồn đọng kéo dài để đề xuất cơ chế tháo gỡ. Việc xử lý dứt điểm các dự án vướng mắc được xác định là nhiệm vụ trọng tâm nhằm chống lãng phí nguồn lực, thúc đẩy phát triển kinh tế.

Thực hiện Công điện số 14/CĐ-TTg ngày 15/2/2026 của Thủ tướng Chính phủ, UBND TP. Hồ Chí Minh đã ban hành văn bản chỉ đạo các sở, ban, ngành, UBND các xã, phường, đặc khu cùng các tổng công ty trực thuộc tập trung xử lý dứt điểm các dự án tồn đọng kéo dài trên địa bàn.

Theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh, lãnh đạo các đơn vị liên quan cần khẩn trương rà soát và chủ động đề xuất danh mục các công trình, dự án, khu đất cần áp dụng cơ chế, chính sách theo mục 14 Nghị quyết số 265/2025/QH15 của Quốc hội. Việc đề xuất phải bám sát các nguyên tắc của Nghị quyết số 170/2024/QH15 và Kết luận số 182-KL/TW của Bộ Chính trị, đồng thời phù hợp với tình hình thực tiễn của thành phố. Các đơn vị phải gửi văn bản đề xuất về Sở Tài chính trước ngày 5/3/2026.

UBND TP. Hồ Chí Minh yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị tập trung chỉ đạo thực hiện nghiêm nội dung này, đảm bảo không để sót các công trình, dự án, khu đất cần tháo gỡ khó khăn, vướng mắc nhưng chưa được xử lý tính đến ngày 31/12/2025. Đặc biệt, các dự án đã có kết luận thanh tra, kiểm tra, bản án hoặc có tình huống pháp lý tương tự cần được rà soát đầy đủ. Các đơn vị sẽ phải chịu trách nhiệm toàn diện nếu chậm đề xuất danh mục dự án cần áp dụng cơ chế đặc thù theo Nghị quyết của Quốc hội.

Sở Tài chính được giao làm đầu mối chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan khẩn trương tổng hợp, lập danh mục các công trình, dự án, khu đất cần tháo gỡ, sau đó báo cáo, đề xuất để Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh xem xét và gửi Bộ Tài chính. Đồng thời, Sở tiếp tục cập nhật thông tin các dự án theo phân loại trên Hệ thống 751 và hướng dẫn của Bộ Tài chính để các cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết theo quy định. Thời hạn hoàn thành nội dung này trước ngày 10/3/2026.

Bên cạnh đó, Sở Tài chính cũng được giao chủ trì rà soát, tổng hợp và đánh giá kết quả thực hiện Kế hoạch số 34/KH-UBND ngày 7/8/2025 của UBND Thành phố về tháo gỡ khó khăn cho các dự án tồn đọng. Báo cáo cần phân loại rõ các nhóm dự án đã được tháo gỡ dứt điểm; nhóm đã được Tổ Công tác họp và có định hướng xử lý; nhóm dự án chưa được xem xét hoặc chưa có chủ trương giải quyết.

Trên cơ sở kết quả rà soát, Sở Tài chính sẽ đánh giá tiến độ thực hiện, làm rõ những kết quả đạt được, như tổng mức đầu tư của các dự án đã được tháo gỡ, nguồn thu ngân sách, diện tích đất được đưa vào khai thác sử dụng; số lượng nhà ở, căn hộ dự kiến hình thành khi các dự án hoàn thành. Đồng thời, báo cáo phải chỉ ra những tồn tại, hạn chế, phân tích nguyên nhân và rút ra bài học kinh nghiệm trong quá trình triển khai.

UBND TP. Hồ Chí Minh nhấn mạnh, việc tháo gỡ khó khăn cho các dự án tồn đọng là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, cấp bách nhằm chống lãng phí và khơi thông nguồn lực phát triển. Các cơ quan, đơn vị cần chủ động giải quyết vướng mắc của người dân và doanh nghiệp, đảm bảo kỷ cương, trách nhiệm trong thực thi công vụ; đồng thời không hợp thức hóa sai phạm và không để phát sinh sai phạm mới trong quá trình xử lý.

TP. Hồ Chí Minh đặt mục tiêu hoàn thành việc tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc của các công trình, dự án, khu đất theo các kết luận, nghị quyết của Trung ương và Quốc hội trong quý I/2026.