Đà Nẵng đặt quyết tâm cao nhất để triển khai dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Lê Ngọc Quang yêu cầu phải đặt quyết tâm chính trị cao nhất để triển khai dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam đoạn qua địa bàn Đà Nẵng, tạo nền tảng quan trọng cho sự phát triển của thành phố.

Tinh thần khẩn trương

Thường trực Thành ủy Đà Nẵng vừa tổ chức phiên họp thứ 3 Ban Chỉ đạo Giải phóng mặt bằng dự án Đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam, đoạn qua địa bàn thành phố.

Tuyến đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam, đoạn qua địa bàn TP. Đà Nẵng dài 116,42 km, đi qua 24 xã/phường. Đà Nẵng đã phê duyệt 2 dự án thành phần Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư phục vụ dự án.

Để triển khai, Đà Nẵng dự kiến, diện tích thu hồi khoảng 866,26 ha, tổng nhu cầu tái định cư khoảng 5.100 lô, xây dựng 34 khu tái định cư, 13 khu nghĩa trang. Tổng mức đầu tư hơn 19.500 tỷ đồng.

Thời gian qua, TP. Đà Nẵng đã vào cuộc quyết liệt và triển khai hoàn thành nhiều nhiệm vụ. Đặc biệt, đã tổ chức khởi công dự án Khu tái định cư Điện Bàn Bắc vào tháng 8/2025 theo đúng tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và thể hiện quyết tâm chính trị và tinh thần chủ động của thành phố trong việc triển khai nhiệm vụ được giao.

Đến nay, đối với dự án thành phần 1 - thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư phục vụ dự án khu vực từ sông Thu Bồn về phía Bắc đến hết ranh giới thành phố, Đà Nẵng đã khởi công 1/7 tiểu dự án; phê duyệt 3/6 nhiệm vụ quy hoạch; trình thẩm định 3/6 đồ án quy hoạch tỷ lệ 1/500.

Với dự án thành phần 2 - thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư phục vụ dự án đường sắt tốc độ cao khu vực từ sông Thu Bồn về phía Nam đến hết ranh giới thành phố, đã phê duyệt 14/15 nhiệm vụ quy hoạch; đang tổ chức lấy ý kiến đối với các đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 theo quy định.

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Lê Ngọc Quang đánh giá cao tinh thần trách nhiệm và nỗ lực của các cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao. Tuy nhiên, khối lượng công việc phía trước còn rất lớn, yêu cầu rất cao về tiến độ, chất lượng, đặc biệt là yêu cầu về sự đồng thuận xã hội. Công tác giải phóng mặt bằng, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư là nhiệm vụ có ý nghĩa quyết định đến tiến độ triển khai toàn bộ dự án...

Huy động tối đa nguồn lực

Nhấn mạnh ý nghĩa chiến lược của dự án Đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam, đoạn qua địa bàn thành phố, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng yêu cầu các cấp, ngành và địa phương phải xác định đây là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng; cần tập trung triển khai thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các chỉ đạo của Trung ương, các kết luận của Ban Chỉ đạo giải phóng mặt bằng dự án Đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam.

Đến nay, tổng cộng có 36 nhiệm vụ đã được giao, trong đó đã hoàn thành 18/36 nhiệm vụ, 18 nhiệm vụ còn lại đang triển khai thực hiện. Vì vậy, cần tập trung tối đa nguồn lực để đẩy nhanh tiến độ thực hiện các nhiệm vụ còn lại, không để chậm trễ ảnh hưởng đến tiến độ chung của dự án.

Bí thư Thành uỷ Đà Nẵng Lê Ngọc Quang họp Ban Chỉ đạo giải phóng mặt bằng dự án Đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam, đoạn qua địa bàn thành phố. Ảnh Mai Quang.

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng yêu cầu tổ chức thực hiện phải bảo đảm nguyên tắc phân công “6 rõ”: rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền. Đồng thời, bảo đảm yêu cầu “3 dễ”: dễ kiểm tra, dễ đôn đốc, dễ đánh giá.

Trong quá trình triển khai, phải quán triệt sâu sắc tinh thần chỉ đạo “tư tưởng phải thông, quyết tâm phải cao, nỗ lực phải lớn, hành động phải quyết liệt, hiệu quả; làm việc nào dứt việc đó, làm việc nào ra việc đó”. Khi phát sinh khó khăn, vướng mắc, phải kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền để xem xét, xử lý, tuyệt đối không để tồn đọng, kéo dài.

Ông Lê Ngọc Quang cũng đề nghị Đảng ủy UBND Thành phố chỉ đạo khẩn trương đẩy nhanh tiến độ, tích cực tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện các thủ tục về quy hoạch, thủ tục đầu tư các tiểu dự án thuộc dự án thành phần 1 và dự án thành phần 2 về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư phục vụ Dự án đường sắt tốc độ cao.

Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với Bộ Xây dựng và Ban Quản lý dự án Thăng Long để sớm thống nhất hướng tuyến đi qua địa bàn thành phố; khẩn trương bàn giao mốc thực địa để làm cơ sở triển khai các bước tiếp theo theo đúng quy định. Đây là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, có ý nghĩa quyết định trong việc xác định phạm vi giải phóng mặt bằng và triển khai các bước tiếp theo của Dự án

Ngoài ra, tập trung tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong quá trình lập quy hoạch phát triển theo định hướng TOD tại các vị trí nhà ga đường sắt tốc độ cao trên địa bàn thành phố, triển khai đồng bộ với quá trình lập dự án.

“Cần có tư duy quy hoạch chiến lược, ý tưởng đột phá nhằm khai thác hiệu quả quỹ đất, tạo động lực phát triển mới, thu hút các nguồn lực đầu tư, trong đó ưu tiên tập trung tại 2 vị trí ga hành khách tại ga Đà Nẵng và ga Tam Kỳ, góp phần hình thành các trung tâm phát triển mới của thành phố trong tương lai” - ông Lê Ngọc Quang nhấn mạnh.

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng cũng yêu cầu các địa phương khẩn trương triển khai công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và giải phóng mặt bằng. Cần đặc biệt quan tâm bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân, thực hiện tốt công tác tái định cư, bảo đảm ổn định đời sống lâu dài cho người dân bị ảnh hưởng. Tổ chức vận động, đối thoại để người dân hiểu rõ ý nghĩa, tầm quan trọng của dự án, tạo sự đồng thuận cao trong quá trình triển khai thực hiện...

“Các cấp ủy đảng, chính quyền, các cơ quan, đơn vị, địa phương xác định rõ trách nhiệm, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo với quyết tâm chính trị cao nhất, huy động sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị, triển khai quyết liệt, hiệu quả công tác giải phóng mặt bằng, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, góp phần triển khai thành công Dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam đoạn qua địa bàn thành phố, tạo nền tảng quan trọng cho sự phát triển nhanh và bền vững của thành phố trong giai đoạn tới” - Bí thư Thành ủy Đà Nẵng nhấn mạnh.