Cao Bằng giảm 20% phí hạ tầng cửa khẩu, tiếp sức doanh nghiệp xuất nhập khẩu

(TBTCO) - Tỉnh Cao Bằng chính thức giảm bình quân 20% phí sử dụng hạ tầng cửa khẩu theo Nghị quyết số 01/2026/NQ-HĐND. Động thái này được đánh giá là bước đi mạnh mẽ, thể hiện rõ cam kết đồng hành, chia sẻ và tăng sức cạnh tranh cho doanh nghiệp xuất nhập khẩu.

Nhằm tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng đã thông qua Nghị quyết số 01/2026/NQ-HĐND, có hiệu lực từ ngày 27/2/2026, quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ, tiện ích công cộng trong khu vực cửa khẩu trên địa bàn tỉnh. Nghị quyết có hiệu lực ngay từ ngày ban hành và thay thế Nghị quyết số 31/2022/NQ-HĐND.

Cán bộ Hải quan khu vực XVI thông quan hàng hoá cho doanh nghiệp. Ảnh: CTV

Theo đánh giá của Hải quan khu vực XVI, điểm nhấn đáng chú ý của Nghị quyết nêu trên là mức thu phí hạ tầng cửa khẩu được điều chỉnh giảm bình quân 20% so với trước đây. Cùng với đó, một số mặt hàng nhập khẩu không còn thuộc diện phải nộp phí, như ô tô, xe tự hành, xe chuyên dùng, máy chuyên dùng có công năng tương đương.

Việc giảm phí và thu hẹp đối tượng thu sẽ trực tiếp cắt giảm chi phí logistics, giảm áp lực tài chính cho doanh nghiệp trong quá trình lưu thông, thông quan hàng hóa. Trong bối cảnh hoạt động xuất nhập khẩu còn đối mặt nhiều biến động, chính sách này được kỳ vọng sẽ tạo thêm dư địa để doanh nghiệp phục hồi, mở rộng sản xuất, kinh doanh.

Việc ban hành Nghị quyết số 01/2026/NQ-HĐND cho thấy quyết tâm của tỉnh Cao Bằng trong việc chủ động rà soát, điều chỉnh chính sách theo hướng hỗ trợ thực chất, nâng cao sức hấp dẫn môi trường đầu tư tại khu vực cửa khẩu. Đây cũng là tín hiệu tích cực nhằm thu hút doanh nghiệp đến đầu tư, gia tăng kim ngạch xuất nhập khẩu qua địa bàn, thúc đẩy phát triển kinh tế cửa khẩu trong giai đoạn mới/.