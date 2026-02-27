Doanh nghiệp “gặt hái” giá trị thương hiệu tại Hội chợ Mùa Xuân 2026

(TBTCO) - Không chỉ là sự kiện kích cầu tiêu dùng dịp Tết Bính Ngọ, Hội chợ Mùa Xuân 2026 với chủ đề “Kết nối thịnh vượng - Đón xuân huy hoàng” đã kết thúc và đạt nhiều kết quả nổi bật. Trong đó, cộng đồng doanh nghiệp đánh giá cao cơ hội quảng bá thương hiệu tại sự kiện này.

Không gian trải nghiệm: Lợi thế cạnh tranh của thương hiệu Việt

Diễn ra tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (Đông Anh, Hà Nội), Hội chợ Mùa Xuân 2026 quy tụ hàng trăm doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất đến từ nhiều tỉnh, thành phố. Trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng khốc liệt, chi phí marketing số tăng cao, các doanh nghiệp đánh giá, hội chợ là kênh quảng bá trực tiếp hiệu quả, giúp kết nối người tiêu dùng bằng trải nghiệm thực tế - yếu tố mà thương mại điện tử khó thay thế hoàn toàn.

Nhiều gian hàng không chỉ đầu tư sản phẩm mà còn thiết kế nhận diện thương hiệu đồng bộ: backdrop, video giới thiệu quy trình sản xuất, khu vực dùng thử và đội ngũ tư vấn viên chuyên nghiệp. Đây là xu hướng đáng chú ý, phản ánh sự chuyển dịch từ tư duy “bán hàng” sang “xây dựng thương hiệu”.

Nhiều ưu đãi cho các sản phẩm làm bằng da tại gian hàng của LECAS.

Ông Đặng Hữu Kiên - đại diện một doanh nghiệp thủy hải sản tham gia hội chợ cho biết, chỉ sau 10 ngày, gian hàng đạt doanh thu khoảng 300 triệu đồng. Tuy nhiên, theo ông Kiên, con số này chưa phải giá trị lớn nhất. "Điều quan trọng là khách hàng được trực tiếp nếm thử sản phẩm tôm khô, cá ngừ, cua Cà Mau… Nhiều người sau khi mua đã xin thông tin để đặt hàng lâu dài" - ông Kiên chia sẻ.

Bà Hồ Thị Khánh Ngọc - đại diện doanh nghiệp sản xuất tinh dầu thiên nhiên tại Huế khẳng định, hội chợ là cơ hội để kể câu chuyện thương hiệu gắn với nguồn nguyên liệu bản địa. “Trong 10 ngày đầu, doanh thu gần 100 triệu đồng, vượt kỳ vọng. Điều đáng mừng là nhiều khách từng mua ở các hội chợ trước quay lại tìm sản phẩm. Điều đó cho thấy, thương hiệu đã tạo được niềm tin” - bà Ngọc nói.

Đối với các sản phẩm OCOP, đặc sản vùng miền, hội chợ đóng vai trò như một “showroom tập trung”, nơi người tiêu dùng có thể so sánh, đánh giá và lựa chọn. Việc xuất hiện trong không gian quy mô lớn giúp nâng tầm hình ảnh sản phẩm địa phương, tạo cơ hội tiếp cận các nhà phân phối, siêu thị và đại lý bán lẻ.

Doanh nghiệp đánh giá cao cơ hội quảng bá thương hiệu tại hội chợ

Bà Phạm Thị Mai - Giám đốc điều hành kiêm sáng lập thương hiệu đồ da thủ công Việt Nam LeCAS (LECAS) chia sẻ, việc tham gia Hội chợ Mùa Xuân lần này đối với LECAS thực sự là một cơ hội rất đáng trân trọng. Với những doanh nghiệp nhỏ như LECAS, đây là cơ hội hiếm có để tiếp cận trực tiếp với khách hàng mới. Thực sự, những dịp như thế này là điều mà các doanh nghiệp như chúng tôi luôn mong chờ. Mỗi lần tham gia hội chợ, LECAS đều có thêm cơ hội tiếp cận và khẳng định uy tín của mình trên thị trường...

Theo bà Phạm Thị Mai, dù LECAS hướng tới dòng sản phẩm da giày mang tính “quốc dân”, mức giá khá bình dân, nhưng để khách hàng online sẵn sàng chi vài trăm nghìn hay vài triệu đồng cho một sản phẩm da thì vẫn là một quyết định không hề dễ dàng. Chính vì vậy, việc khách hàng trực tiếp ghé thăm gian hàng, nhìn thấy sản phẩm, trải nghiệm và mua sắm ngay tại chỗ là điều thương hiệu rất kỳ vọng và thực tế đã mang lại hiệu quả rõ rệt.

Hội chợ Mùa Xuân 2026 góp phần kích thích tiêu dùng nội địa, hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi và mở rộng thị trường.

Ông Nhữ Quốc An - Giám đốc sản xuất Nhãn hiệu thời trang Nhat Leather thuộc Công ty H.A.T cho hay, năm nay là năm thứ 5 thương hiệu của công ty chính thức hoạt động trên thị trường. Thông qua các hội chợ thương mại lớn như Hội chợ Mùa Thu trước đây và Hội chợ Mùa Xuân 2026 lần này, doanh nghiệp đánh giá, đây là cơ hội rất tốt để quảng bá thương hiệu cũng như các sản phẩm da giày của Việt Nam tới người tiêu dùng trong nước và từng bước hướng ra thị trường quốc tế.

Không chỉ dừng lại ở việc giới thiệu sản phẩm, các hội chợ còn mở ra cơ hội kết nối với các đơn vị đối tác, bạn hàng và các nhà cung cấp. Đây cũng là một trong những nhiệm vụ quan trọng của doanh nghiệp, đồng thời phù hợp với mong muốn chung của Hiệp hội Da giày Việt Nam trong việc thúc đẩy phát triển ngành nghề.

"Qua thực tế tham gia, tôi nhận thấy, các hội chợ như thế này là điều kiện và cơ hội rất tốt để doanh nghiệp tiếp cận trực tiếp với khách hàng, các nhà cung cấp cũng như đối tác tiềm năng. Chúng tôi cũng mong muốn trong thời gian tới sẽ có thêm nhiều hội chợ được tổ chức thường xuyên, bài bản hơn, tạo điều kiện cho doanh nghiệp phát triển lâu dài và bền vững" - ông An bày tỏ.

Doanh thu là thước đo ngắn hạn, thương hiệu là giá trị dài hạn

Nhiều doanh nghiệp ghi nhận doanh thu hàng trăm triệu đồng chỉ sau 7 - 10 ngày tham gia hội chợ. Tuy nhiên, theo đánh giá của giới chuyên môn, giá trị lớn nhất nằm ở hiệu ứng truyền thông và tệp khách hàng mới được mở rộng.

Trong bối cảnh chi phí quảng cáo trên nền tảng số liên tục tăng, việc tiếp cận trực tiếp hàng chục nghìn lượt khách tham quan mỗi ngày được xem là khoản đầu tư marketing có tỷ suất sinh lời cao. Không ít doanh nghiệp đã kết hợp livestream, quay video tại gian hàng, tận dụng không khí sôi động để tăng tương tác trên mạng xã hội.

Ngoài khách lẻ, nhiều đại diện hệ thống phân phối, siêu thị, cửa hàng đặc sản cũng tham quan và làm việc trực tiếp với doanh nghiệp tại hội chợ. Các buổi gặp gỡ, trao đổi hợp tác diễn ra ngay tại gian hàng, rút ngắn quy trình tiếp cận thị trường.

Hội chợ là cơ hội để mỗi địa phương giới thiệu các sản phẩm vùng miền đặc trưng, khách hàng tự trải nghiệm các sản phẩm.

Theo một số doanh nghiệp tham gia, việc được gặp gỡ trực tiếp đối tác giúp tiết kiệm thời gian, chi phí tìm kiếm và đàm phán. Một số đơn vị đã ký biên bản ghi nhớ cung ứng hàng hóa cho hệ thống bán lẻ sau khi sản phẩm được đánh giá cao tại hội chợ.

Ở góc độ kinh tế, điều này góp phần mở rộng chuỗi cung ứng nội địa, thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm Việt Nam thông qua kênh phân phối chính thức, thay vì chỉ dựa vào thị trường truyền thống.

Ở tầm vĩ mô, các hội chợ thương mại như Hội chợ Mùa Xuân 2026 góp phần kích thích tiêu dùng nội địa, hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi và mở rộng thị trường. Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu còn nhiều biến động, việc củng cố thị trường trong nước được xem là “trụ đỡ” quan trọng cho tăng trưởng.

Theo các chuyên gia, với quy mô ngày càng mở rộng, sự chuyên nghiệp trong tổ chức và sự tham gia tích cực của cộng đồng doanh nghiệp, Hội chợ Mùa Xuân 2026 không chỉ là sự kiện tiêu dùng dịp Tết, mà còn là nền tảng quảng bá thương hiệu hiệu quả, tạo động lực để hàng Việt nâng tầm vị thế trên thị trường nội địa.

Trong dài hạn, nếu được duy trì thường niên và gắn với chiến lược xúc tiến thương mại bài bản, mô hình này có thể trở thành một cấu phần quan trọng trong hệ sinh thái phát triển thương hiệu Việt - nơi doanh nghiệp không chỉ bán sản phẩm, mà còn bán niềm tin và giá trị bền vững.