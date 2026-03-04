Thủ tướng chủ trì Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 2/2026

(TBTCO) - Sáng nay (4/3), Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 2/2026. Phiên họp được tổ chức trực tiếp tại trụ sở Chính phủ, trực tuyến với trụ sở UBND 34 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Dự hội nghị có các Phó Thủ tướng Chính phủ; Phó Bí thư Đảng ủy Chính phủ; Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; đại diện các cơ quan của Trung ương Đảng, Quốc hội; lãnh đạo tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; lãnh đạo các tập đoàn, tổng công ty nhà nước.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 2/2026. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Phát biểu khai mạc, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, tháng 2/2026, tình hình thế giới diễn biến rất nhanh, phức tạp, khó lường, nhất là việc Hoa Kỳ có chính sách thuế quan mới, xung đột quân sự tại Trung Đông gây gián đoạn vận tải biển, hàng không thế giới, tác động đến nguồn cung, giá dầu, khí LNG...

Ở trong nước, các cấp, ngành, địa phương đang tích cực triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, các nghị quyết chuyên đề của Bộ Chính trị; nhân dân đón Tết trong không khí vui tươi, an toàn và lành mạnh. Sau Tết, cả nước triển khai ngay các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, chuẩn bị công tác bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp; ứng phó kịp thời với diễn biến tình hình thế giới.

Với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp, tình hình kinh tế - xã hội tháng 2 và 2 tháng đầu của năm 2026 tiếp tục xu hướng rất tích cực, đạt kết quả quan trọng trên nhiều lĩnh vực.

Tuy nhiên, Thủ tướng đánh giá, nền kinh tế vẫn còn những hạn chế, bất cập và nhiều khó khăn, thách thức như sức ép điều hành vĩ mô, lạm phát, tỷ giá, lãi suất còn lớn; giá vàng, bạc biến động mạnh. Nguồn cung vốn cho nền kinh tế đáp ứng yêu cầu tăng trưởng 10% là rất lớn; sản xuất - kinh doanh một số lĩnh vực còn khó khăn; thủ tục hành chính còn rườm rà…

Thủ tướng yêu cầu các thành viên Chính phủ, đại biểu tập trung thảo luận về tình hình kinh tế - xã hội 2 tháng đầu của năm 2026 và xác định những trọng tâm chỉ đạo thời gian tới; đánh giá mức độ phản ứng kịp thời, linh hoạt, hiệu quả trước diễn biến mới của tình hình thế giới; những điểm nghẽn, thách thức lớn cần tháo gỡ; bối cảnh tình hình quốc tế thời gian tới có gì đáng chú ý; phương án, kịch bản điều hành nào để kịp thời ứng phó, không để bị động, bất ngờ… Cùng với đó, kiểm điểm công tác triển khai, cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XIV, các nghị quyết chuyên đề của Bộ Chính trị.

Thủ tướng cũng đề nghị các đại biểu đề xuất nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm tháng 3, quý I và thời gian tới, nhất là các nhiệm vụ, giải pháp đột phá để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng từ 10% trở lên và các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra; thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công, huy động nguồn lực xã hội; giải pháp thúc đẩy phát triển các lĩnh vực văn hóa, xã hội, môi trường, quốc phòng, an ninh, đối ngoại…/.