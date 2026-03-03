Quảng Ngãi: Cử tri mong ứng cử viên thực hiện đúng chương trình hành động sau khi trúng cử

(TBTCO) - Tại Hội nghị tiếp xúc giữa cử tri với người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh Quảng Ngãi khóa XIV, nhiệm kỳ 2026 - 2031, các cử tri mong muốn ứng cử viên thực hiện đúng chương trình hành động đã trình bày sau khi trúng cử.

Ngày 3/3, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi phối hợp với UBND và Ủy ban Bầu cử phường Nghĩa Lộ tổ chức Hội nghị tiếp xúc giữa cử tri với người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2026 - 2031 (đơn vị bầu cử số 2) tại phường Nghĩa Lộ.

Hội ngị tiếp xúc giữa cử tri với người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh Quảng Ngãi khóa XIV, nhiệm kỳ 2026 -2030.

Tham gia ứng cử đại biểu HĐND tỉnh Quảng Ngãi khóa XIV, nhiệm kỳ 2026 - 2031 tại đơn vị bầu cử số 2 có: Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hồ Văn Niên; ông Huỳnh Đức Minh - Tỉnh ủy viên, Giám đốc Báo và Phát thanh, Truyền hình Quảng Ngãi, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh; ông Hồ Trọng Phương - Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường; Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Cẩm Thành Nguyễn Mạnh Thái; Phó Bí thư Chi đoàn phường Nghĩa Lộ Phan Thị Huyền Trang; chuyên viên Văn phòng Đảng ủy phường Cẩm Thành Phạm Cao Vy; Phó Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Sở Nông nghiệp và Môi trường Lê Thị Thúy Vy.

Tại hội nghị, các ứng cử viên trình bày chương trình hành động với nhiều nội dung trọng tâm, đề xuất giải pháp thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt quan tâm đến việc đầu tư hệ thống thoát nước nhằm hạn chế ngập úng cục bộ; xây dựng đô thị sáng - xanh - sạch - đẹp; chú trọng phát triển nông nghiệp, nông thôn, đẩy mạnh chuyển đổi số, chuyển đổi xanh.

Các chương trình hành động cũng nhấn mạnh định hướng đầu tư hạ tầng giao thông, phát triển du lịch, bảo đảm quốc phòng - an ninh; kiến nghị hoàn thiện chính sách hỗ trợ các hộ gia đình kinh doanh, phát triển thương mại, dịch vụ.

Tham gia giám sát các dự án có ảnh hưởng lớn đến đời sống người dân; tăng cường quản lý tài nguyên, khoáng sản; chú trọng nâng cao chất lượng giáo dục, y tế và thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, hướng tới nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân.

Các ứng cử viên khẳng định, nếu được cử tri tin tưởng lựa chọn, sẽ không ngừng nỗ lực rèn luyện bản lĩnh chính trị, đạo đức công vụ và năng lực thực tiễn để thực hiện đầy đủ chức trách của người đại biểu dân cử theo quy định của pháp luật.

Các ứng cử viên cam kết dành thời gian sâu sát cơ sở, giữ mối liên hệ chặt chẽ với cử tri, kịp thời lắng nghe, tổng hợp và phản ánh trung thực tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân đến các cơ quan có thẩm quyền để quan tâm giải quyết các ý kiến, kiến nghị; chú trọng giám sát việc triển khai các dự án đầu tư công, các chương trình mục tiêu quốc gia.

Cử tri mong muốn các đại biểu sau khi trúng cử sẽ thực hiện đúng chương trình hành động như đã trình bày. Cụ thể, sau khi trúng cử, các đại biểu cần giữ mối liên hệ chặt chẽ với cơ sở, tăng cường tiếp xúc, lắng nghe và kịp thời phản ánh tâm tư, nguyện vọng của nhân dân đến cơ quan chức năng để được quan tâm giải quyết.

Tại hội nghị, cử tri cũng kiến nghị, đề xuất một số vấn đề liên quan đến đầu tư phát triển hạ tầng cơ sở; thúc đẩy thương mại dịch vụ; an sinh xã hội, đào tạo nghề, tạo việc làm và tạo sinh kế bền vững cho người dân; đề nghị có giải pháp sử dụng hiệu quả các nhà, đất sau sắp xếp đơn vị hành chính nhằm tránh lãng phí./.