Shinhan Life Việt Nam giới thiệu giải pháp bảo vệ toàn diện:

(TBTCO) - Shinhan Life Việt Nam vừa ra mắt sản phẩm bảo hiểm Tử kỳ Cá nhân Linh hoạt (tên thương mại: Shinhan - Sống khỏe) và các sản phẩm bảo hiểm bán kèm, bao gồm S-Plus - Tử vong hoặc thương tật do tai nạn, S-Plus - Bệnh hiểm nghèo và S-Plus - Hỗ trợ viện phí.

Bộ sản phẩm giúp khách hàng chủ động xây dựng kế hoạch tài chính dự phòng trước những rủi ro bất ngờ về sức khỏe và tính mạng với mức chi phí tối ưu.

Sự kết hợp này tạo nên một hệ sinh thái bảo vệ đa tầng, giúp khách hàng chủ động xây dựng kế hoạch tài chính dự phòng trước những rủi ro bất ngờ về sức khỏe và tính mạng với mức chi phí tối ưu.

Trong bối cảnh chi phí y tế tăng cao cùng những rủi ro sức khỏe tiềm ẩn từ nhịp sống hiện đại, khách hàng có xu hướng tìm kiếm các sản phẩm bảo hiểm tập trung thực chất vào quyền lợi bảo vệ nhằm giảm thiểu gánh nặng tài chính khi xảy ra rủi ro. Sản phẩm “Shinhan - Sống khỏe” ra đời nhằm đáp ứng chính xác nhu cầu đó.

Với quyền lợi chi trả 100% số tiền bảo hiểm trong trường hợp người được bảo hiểm tử vong, sản phẩm “Shinhan - Sống khỏe” đóng vai trò là "điểm tựa" tài chính vững chắc cho người trụ cột và gia đình. Ngoài quyền lợi bảo vệ thiết thực, mức phí bảo hiểm hợp lý cũng là điểm cộng của sản phẩm này, giúp khách hàng có thể tiếp cận lá chắn bảo vệ chuyên nghiệp cho sức khỏe tài chính của bản thân và gia đình.

Vì mỗi khách hàng có những mối quan tâm về sức khỏe khác nhau, Shinhan Life Việt Nam đã thiết kế bộ sản phẩm bảo hiểm bán kèm S-Plus tập trung vào các rủi ro phổ biến hiện nay để khách hàng có thể "may đo" gói bảo hiểm phù hợp với nhu cầu và nguồn lực tài chính của bản thân cùng gia đình.

Sản phẩm S-Plus - Tử vong hoặc thương tật do tai nạn bảo vệ khách hàng trước những tai nạn không lường trước ảnh hưởng đến sức khỏe và tính mạng của bản thân. Quyền lợi chi trả linh hoạt dựa trên mức độ thương tật (từ bỏng, gãy xương, chấn thương cơ quan nội tạng đến mất, liệt hoàn toàn các bộ phận cơ thể) và lên đến 300% số tiền bảo hiểm nếu xảy ra rủi ro tử vong do tai nạn. Đây là giải pháp bảo vệ tài chính thiết thực để gia đình vượt qua giai đoạn khó khăn và sớm ổn định cuộc sống sau biến cố.

Sản phẩm S-Plus - Bệnh hiểm nghèo mang đến sự an tâm tài chính trước các bệnh lý nghiêm trọng như ung thư giai đoạn cuối, nhồi máu cơ tim hoặc đột quỵ. Khi có chẩn đoán xác định từ cơ sở y tế, khách hàng sẽ nhận khoản chi trả trị giá 100% số tiền bảo hiểm để có thể tập trung vào việc chữa trị và phục hồi sức khỏe khi mà gánh nặng kinh tế đã được san sẻ phần nào.

Trong khi đó, sản phẩm S-Plus - Hỗ trợ viện phí sẽ đồng hành và giúp khách hàng giảm bớt nỗi lo về chi phí nằm viện nội trú. Sản phẩm hỗ trợ chi phí cho mỗi ngày nằm viện, lên đến 1.000 ngày trong suốt thời hạn bảo hiểm (bao gồm cả thời gian tái tục) và nhân đôi quyền lợi bảo hiểm khi điều trị tại khoa chăm sóc đặc biệt (ICU). Đây là nguồn hỗ trợ trực tiếp giúp khách hàng có thể tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng.

Việc ra mắt đồng thời sản phẩm Shinhan - Sống khỏe và bộ sản phẩm bảo hiểm bán kèm S-Plus khẳng định chiến lược tập trung vào các dòng sản phẩm bảo vệ, ưu tiên sự minh bạch, quyền lợi rõ ràng và đáp ứng nhu cầu bảo vệ thực tế của khách hàng.

Ông Bae Seung Jun - Tổng Giám đốc Shinhan Life Việt Nam chia sẻ: "Chúng tôi mong muốn mang đến những giải pháp bảo hiểm thực sự cần thiết, nơi khách hàng chỉ cần chi trả một mức phí hợp lý để nhận được sự bảo vệ tối đa. Shinhan - Sống khỏe và bộ sản phẩm bảo hiểm bán kèm S-Plus chính là lời cam kết của chúng tôi trong việc đồng hành, chia sẻ rủi ro và giúp khách hàng tự tin tận hưởng cuộc sống".