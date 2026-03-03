(TBTCO) - Năm 2025, dù kinh tế thế giới biến động mạnh, áp lực lạm phát và rủi ro tài chính ở mức cao, song Việt Nam vẫn giữ vững ổn định vĩ mô và các cân đối lớn. Theo Bộ Tài chính, kết quả này đến từ sự phối hợp linh hoạt giữa chính sách tài khóa và chính sách tiền tệ. Bước sang năm 2026, hai trụ cột này tiếp tục được điều hành hài hòa, chủ động, tạo nền tảng cho tăng trưởng bền vững và củng cố niềm tin thị trường.