Thực hiện Quyết định số 378/QĐ-BTC ngày 2/3/2026 của Bộ Tài chính về việc điều chỉnh Kế hoạch tuyển dụng công chức Bộ Tài chính năm 2026 theo Nghị định số 179/2024/NĐ-CP của Chính phủ về chính sách thu hút, trọng dụng người có tài năng, Bộ Tài chính thông báo về việc bãi bỏ các nội dung liên quan đến yêu cầu trình độ tin học, nội dung xét tuyển vòng 1 về đáp ứng trình độ tin học và hồ sơ chứng minh đáp ứng trình độ tin học của thí sinh tại Thông báo số 98/TB-BTC ngày 26/1/2026 và tại Phụ lục kèm theo của Bộ Tài chính về việc tuyển dụng tuyển dụng công chức theo Nghị định số 179/2024/NĐ-CP của Chính phủ.
Chi tiết đăng tải tại website của Bộ Tài chính: www.mof.gov.vn.
