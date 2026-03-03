(TBTCO) - Ba ngân hàng quốc doanh lớn gồm BIDV, VietinBank và Vietcombank đồng loạt ấn định ngày 24/4 tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên, tập trung thảo luận các nội dung quan trọng như tăng vốn điều lệ, phân phối lợi nhuận và định hướng hoạt động năm 2026.

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV - mã Ck: BID) vừa thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2026 là ngày 24/3. Đại hội dự kiến tổ chức vào ngày 24/4 tại Trường Đào tạo cán bộ BIDV, số 773 đường Hồng Hà, phường Hồng Hà, TP. Hà Nội.

Tại ĐHĐCĐ, BIDV dự kiến trình thông qua báo cáo của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2025 và trọng tâm hoạt động năm 2026; báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025 và kế hoạch kinh doanh năm 2026.

Đại hội cũng sẽ xem xét phương án tăng vốn điều lệ năm 2026; thông qua báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025 đã được kiểm toán, phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 và phương án tạm trích lập các quỹ năm 2026.

Bên cạnh đó là kế hoạch ngân sách hoạt động, mức thù lao và quỹ tiền thưởng của thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2026; việc kiện toàn nhân sự Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022 - 2027 và một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

BIDV, VietinBank và Vietcombank đều chọn ngày 24/4/2026 họp Đại hội đồng cổ đông. Ảnh minh họa.

Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank - mã Ck: CTG) vừa ban hành Nghị quyết số 059/NQ-HĐQT-NHCT-VPHĐQT1 về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2026 ngày 2/3. Theo đó, ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự đại hội là ngày 24/3. Đại hội dự kiến tổ chức vào ngày 24/4 theo hình thức trực tiếp tại Trường Đào tạo và Phát triển nguồn nhân lực VietinBank, xã Sơn Đồng, TP. Hà Nội.

Về nội dung, ĐHĐCĐ của VietinBank dự kiến thông qua báo cáo hoạt động năm 2025 và định hướng, kế hoạch năm 2026 của Hội đồng Quản trị, Ban Điều hành và Ban Kiểm soát; thông qua báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán; phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 và mức thù lao của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2026.

Ngoài ra, ĐHĐCĐ sẽ xem xét kế hoạch niêm yết trái phiếu phát hành ra công chúng năm 2026 trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội; phương án tăng vốn điều lệ thông qua trả cổ tức bằng cổ phiếu (nếu có); các nội dung sửa đổi quy định quản trị, công tác nhân sự và những vấn đề khác theo quy định.

Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank - mã Ck: VCB) cũng thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự VietinBank năm 2026 là ngày 24/3. Đại hội dự kiến tổ chức vào ngày 24/4 tại Hội trường Trường Đào tạo và Phát triển nguồn nhân lực Vietcombank, khu đô thị Ecopark, xã Phụng Công, tỉnh Hưng Yên.

Nội dung dự kiến bao gồm báo cáo của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát và Ban Điều hành về hoạt động năm 2025 và định hướng năm 2026; tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận năm 2025.

Đại hội cũng sẽ xem xét mức thù lao cho các thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2026; lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính và đánh giá hoạt động của hệ thống kiểm soát nội bộ năm 2027. Vietcombank dự kiến trình bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023 - 2028; sửa đổi, bổ sung điều lệ và các quy chế.

Đáng chú ý, Vietcombank trình chủ trương thành lập ngân hàng thương mại 100% vốn trong nước hoạt động tại Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam; phương án tăng vốn điều lệ từ quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ và các nội dung khác theo quy định của pháp luật và điều lệ ngân hàng (nếu có)./.