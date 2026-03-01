Sáng ngày 1/3, tỷ giá trung tâm VND với đồng USD tại Ngân hàng Nhà nước (NHNN) ở mức 25.044 VND. Trên thị trường Mỹ, chỉ số USD Index (DXY), đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) giảm tuần 0,15%, xuống mức 97,65 điểm.

Diễn biến thị trường trong nước

* Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước (NHNN) mua vào - bán ra hiện ở mức: 23.849 - 26.253 VND/USD.

Tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá USD Mua vào Bán ra Vietcombank 25.820 đồng 26.230 đồng Vietinbank 25.680 đồng 26.220 đồng BIDV 25.850 đồng 26.230 đồng

* Tỷ giá EUR tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra hiện ở mức: 28.130 - 31.091 VND/EUR.

Tỷ giá EUR tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá EUR Mua vào Bán ra Vietcombank 29.925 đồng 31.503 đồng Vietinbank 29.904 đồng 31.624 đồng BIDV 30.214 đồng 31.582 đồng

* Tỷ giá Yên Nhật tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra hiện ở mức: 153 - 169 VND/Yên Nhật.

Tỷ giá Yên Nhật tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá Yên Nhật Mua vào Bán ra Vietcombank 161.19 đồng 171.43 đồng Vietinbank 161.36 đồng 172.86 đồng BIDV 163.50 đồng 171.69 đồng

Tại thị trường “chợ đen”, tỷ giá USD tính đến 4h30 ngày 1/3/2026, giảm 20 đồng ở cả chiều mua và chiều bán so với phiên giao dịch trước, giao dịch quanh mốc 26.430 - 26.550 đồng/USD.

Diễn biến thị trường thế giới

Trên thị trường Mỹ, đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt giảm tuần 0,15%, xuống mức 97,65 điểm.

Trong tuần qua, đồng USD ghi nhận diễn biến tương đối thận trọng trong bối cảnh các nhà đầu tư toàn cầu tiếp tục cân nhắc triển vọng kinh tế Mỹ và định hướng chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed). Chỉ số DXY chủ yếu dao động trong biên độ hẹp và điều chỉnh nhẹ, phản ánh tâm lý thận trọng của thị trường trước các yếu tố kinh tế và chính sách tiền tệ.

Ở những phiên đầu tuần, USD được nâng đỡ bởi một số số liệu kinh tế Mỹ cho thấy nền kinh tế lớn nhất thế giới vẫn giữ được mức độ tăng trưởng nhất định, đặc biệt là các chỉ báo liên quan đến lạm phát và hoạt động sản xuất, qua đó củng cố quan điểm rằng Fed chưa vội nới lỏng chính sách tiền tệ. Tâm lý này giúp đồng USD giữ vị thế khá vững so với các đồng tiền chủ chốt như EUR, Yên Nhật Bản hay Bảng Anh.

Tuy nhiên, khi bước sang nửa sau của tuần, đà tăng của đồng USD có dấu hiệu chững lại, thậm chí suy yếu nhẹ, do giới đầu tư bắt đầu điều chỉnh vị thế và thận trọng hơn trước các tín hiệu chưa thật sự rõ ràng về lộ trình lãi suất trong thời gian tới. Nhiều ý kiến trên thị trường cho rằng, dù lạm phát tại Mỹ đã hạ nhiệt so với giai đoạn cao điểm trước đây, nhưng vẫn chưa đủ để Fed có thể sớm thực hiện các bước cắt giảm lãi suất mạnh mẽ, khiến kỳ vọng của nhà đầu tư liên tục thay đổi và tạo ra những biến động ngắn hạn cho đồng USD.

Tuần giao dịch cuối tháng 2 khép lại với hình ảnh một đồng USD tiếp tục chịu sức ép và suy yếu so với phần lớn các đồng tiền chủ chốt, ngoại trừ việc chỉ tăng giá đáng kể so với đồng Yên Nhật Bản./.