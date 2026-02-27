Đẩy lãi suất kỳ hạn 1 tháng tăng tới 60%, nhiều ngân hàng chạm trần cho phép

(TBTCO) - Khảo sát cuối tháng 2/2026 cho thấy lãi suất huy động kỳ hạn 1 tháng hầu như không biến động so với trước Tết. Tuy nhiên, khi so với đầu quý IV/2025, mặt bằng lãi suất tăng mạnh, có ngân hàng nâng tới 1,75 điểm phần trăm, tương đương tăng khoảng 60%; với hơn 10 nhà băng niêm yết mức cao nhất 4,75%/năm, tạo mặt bằng cạnh tranh gay gắt ở kỳ hạn ngắn.

Khảo sát cuối tháng 2/2026 tại các ngân hàng thương mại cho thấy, lãi suất tiền gửi kỳ hạn 1 tháng lĩnh lãi cuối kỳ, áp dụng cho khách hàng cá nhân gửi tại quầy, dao động từ 1% đến kịch trần 4,75%/năm.

So với trước Tết, biến động nhìn chung không lớn khi phần lớn ngân hàng giữ nguyên mức niêm yết; chỉ có LPBank tăng 0,2 điểm phần trăm (từ 4,2%/năm lên 4,4/năm) và Indovinabank tăng 0,1 điểm phần trăm (từ 4,5%/năm lên 4,6%/năm). Bởi từ đầu quý IV/2025 đến nay, khoảng 40 ngân hàng đã sớm nâng lãi suất ở kỳ hạn này, trong đó, có trên 10 nhà băng chạm trần lãi suất 4,75%/năm kỳ hạn này, khiến dư địa điều chỉnh thêm không còn nhiều.

Tính theo tỷ lệ tương đối, nhiều ngân hàng đã nâng lãi suất thêm tới 60% so với nền đầu quý IV/2025, tương ứng mức tăng 1,75 điểm phần trăm, cho thấy nhịp tăng mạnh đã diễn ra từ cuối năm ngoái. Trong số gần 50 ngân hàng khảo sát, có khoảng 40 nhà băng tăng lãi suất, với biên độ khác nhau; chỉ riêng WooriBank giảm mạnh nhất 0,7 điểm phần trăm, xuống 2,5%/năm.

Theo đó, mức 4,75%/năm tiếp tục là ngưỡng cao nhất và được nhiều ngân hàng áp dụng như: UOB, PVcomBank, HongLeong, Saigonbank, PGBank, VIB, OCB, BVBank, VPBank, VCBNeo, CIMB...

Nếu so với đầu quý IV/2025, mức tăng rất rõ rệt. UOB và PVcomBank cùng tăng 1,75 điểm phần trăm; HongLeong tăng 1,55 điểm phần trăm; Sacombank tăng 1,5 điểm phần trăm; SaigonBank tăng 1,45 điểm; PGBank tăng 1,35 điểm phần trăm; VIB tăng 1,25 điểm phần trăm...

Đồ họa: Ánh Tuyết.

Trong nhóm Big4 ngân hàng có vốn nhà nước, lãi suất huy động kỳ hạn 1 tháng hiện duy trì ở mức thấp và ổn định so với mặt bằng chung.

Cụ thể, Agribank niêm yết 2,6%/năm, cao nhất trong nhóm; trong khi Vietcombank, VietinBank và BIDV cùng áp dụng mức 2,1%/năm.

So với trước Tết, lãi suất 1 tháng của cả 4 ngân hàng đều không thay đổi, điều này cho thấy nhóm Big4 không tham gia vào cuộc đua điều chỉnh ngắn hạn, mà thường điều chỉnh theo chu kỳ và định hướng điều hành chung, với biên độ ổn định hơn.

Xét rộng hơn, so với đầu quý IV/2025, cả 4 ngân hàng đều đã điều chỉnh tăng 0,5 điểm phần trăm. Với Agribank, mức tăng từ khoảng 2,1%/năm lên 2,6%/năm. Với ba ngân hàng quốc doanh còn lại, mức tăng từ khoảng 1,6%/năm lên 2,1%/năm.

Mức thấp trên thị trường được ghi nhận tại SCB, chỉ 1,6%/năm cho cùng kỳ hạn. Ngân hàng này đã duy trì biểu lãi suất ổn định gần hai năm qua. Trong khi đó, ngân hàng HSBC chỉ trả lãi suất 1%/năm với kỳ hạn 1 tháng./.