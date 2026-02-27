Bộ Nông nghiệp và Môi trường: Từng bước làm giàu hệ sinh thái dữ liệu

(TBTCO) - Trong số 25 cơ sở dữ liệu, hệ thống thông tin được giao, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã xây dựng, đưa vào khai thác, sử dụng 4 hệ thống thông tin; 21 cơ sở dữ liệu đã được xây dựng và đang nâng cấp.

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng vừa ký Công văn số 1753/BNNMT-KHCN gửi Bộ Công an về việc kết nối, đồng bộ dữ liệu từ Bộ Nông nghiệp và Môi trường lên Trung tâm Dữ liệu Quốc gia (C12).

Bộ Nông nghiệp và Môi trường (NN&MT) cho biết, thực hiện Kế hoạch số 02-KH/BCĐTW ngày 19/6/2025 của Ban Chỉ đạo Trung ương, Nghị quyết số 214/NQ-CP ngày 23/07/2025 và Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 14/1/2026 (sửa đổi, bổ sung, cập nhật Nghị quyết số 71/NQCP) của Chính phủ), Bộ NN&MT đã chủ động triển khai xây dựng, hoàn thiện các cơ sở dữ liệu (CSDL) quốc gia và chuyên ngành, phục vụ khai thác, sử dụng, kết nối và đồng bộ dữ liệu lên Trung tâm Dữ liệu quốc gia (C12) theo đúng kế hoạch.

Theo Kế hoạch được giao, Bộ NN&MT phụ trách xây dựng, quản lý 25 cơ sở dữ liệu, hạ tầng thông tin; 21 cơ sở dữ liệu đã được xây dựng và đang tiếp tục nâng cấp, hoàn thiện theo hướng đáp ứng đầy đủ các tiêu chí “đúng, đủ, sạch, sống, thống nhất, dùng chung”.

Riêng 12 CSDL được giao theo Kế hoạch số 02-KH/BCĐTW và Nghị quyết số 11/NQ-CP được đánh giá theo 6 tiêu chí của Nhóm công tác số 3, Ban Chỉ đạo Trung ương.

Về dữ liệu, Bộ đã thiết lập mô hình dữ liệu cho tất cả các cơ sở dữ liệu trên hạ tầng số dùng chung của bộ. Tiến hành chuẩn hóa, số hóa bổ sung, kết nối cập nhật số liệu từ địa phương, chuyển đổi dữ liệu vào cơ sở dữ liệu dùng chung của Bộ, trong đó có một số cơ sở dữ liệu điểm nhấn, trọng tâm.

Bộ NNN&MT đã hoàn thành xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai. Ảnh minh họa

Ví dụ, Bộ NNN&MT đã hoàn thành xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai; chiến dịch 90 ngày làm giàu, làm sạch dữ liệu đất đai. Tổng số thửa đất đã rà soát, phân loại đạt 62,2 triệu thửa, trong đó: Hơn 42,5 triệu thửa đất (42.539.492 thửa – số liệu tăng theo thời gian thực) đã được cấp Giấy chứng nhận, được xác thực và đồng bộ thông tin chủ sử dụng với CSDL quốc gia về dân cư, đủ điều kiện thay thế thành phần hồ sơ, giải quyết thủ tục hành chính và tích hợp với VNeID.

Hơn 23,7 triệu thửa đất (23.747.757) đầy đủ 3 thành phần dữ liệu: thuộc tính, không gian, bản quét. Hơn 18,7 triệu thửa đất (18.791.735) chưa đầy đủ cả 3 thành phần. Hơn 18,6 triệu thửa đất (18.606.456) chưa được cấp Giấy chứng nhận hoặc cần cập nhật, xác thực với CSDL quốc gia về dân cư...

Bộ cũng đã hoàn thành kiểm tra, đánh giá an toàn thông tin, an ninh mạng đối với phân hệ kết nối với CSDL quốc gia về dân cư và Hệ thống định danh, xác thực điện tử; sẵn sàng kết nối chính thức.

Về kết nối với C06, ngày 6/12/2025 đã ký số và bàn giao đồng bộ dữ liệu lần đầu với hơn 2 triệu thửa đất “sạch”; sẵn sàng bàn giao phần dữ liệu còn lại đã ký số, đủ điều kiện tích hợp với VNeID (gồm 21 triệu thửa đất sạch và gần 19 triệu thửa đã được xác thực chủ sử dụng). Đối với kết nối với Trung tâm Dữ liệu quốc gia (C12), Bộ đã triển khai đầy đủ các điều kiện kỹ thuật để thực hiện kết nối, đồng bộ dữ liệu...

Trong lĩnh vực thủy sản, Bộ đã hoàn thành đối soát dữ liệu với 82.061 tàu cá (bao gồm tàu, chủ tàu và thuyền viên) để đồng bộ với CSDL quốc gia về dân cư, phục vụ làm sạch dữ liệu. Đồng thời, chỉ đạo Cục Thủy sản và Kiểm ngư, Cục Chuyển đổi số phối hợp với C06 (Bộ Công an) và các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng triển khai giải pháp kết nối, chia sẻ dữ liệu liên ngành.

Trong lĩnh vực lâm nghiệp, hệ thống đang quản lý hơn 8,3 triệu lô rừng trên toàn quốc...

Cơ sở dữ liệu môi trường quốc gia (giai đoạn I), vận hành từ năm 2022, đã tích hợp các cơ sở dữ liệu chuyên ngành như đa dạng sinh học, chất thải nguy hại, đánh giá tác động môi trường, quản lý chất thải rắn... từ đó bước đầu hình thành nền tảng chia sẻ dữ liệu môi trường trong toàn ngành và với các bộ, ngành liên quan...

Với nền tảng hạ tầng kỹ thuật đã hoàn thiện và khối lượng dữ liệu lớn đã được chuẩn hóa, làm sạch, Bộ NN&MT đang từng bước tiến tới mục tiêu đồng bộ, tích hợp dữ liệu ngành lên Trung tâm Dữ liệu quốc gia, góp phần xây dựng Chính phủ số, kinh tế số và xã hội số.../.