Quảng Ninh: Chỉ số sản xuất công nghiệp ước tăng 13,55% trong 2 tháng đầu năm 2026

(TBTCO) - Trong 2 tháng đầu năm 2026, kinh tế - xã hội của Quảng Ninh ghi nhận nhiều chỉ số tăng trưởng tích cực: sản xuất công nghiệp duy trì đà tăng cao, hoạt động thương mại - dịch vụ - du lịch diễn ra sôi động.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Bùi Văn Khắng vừa chủ trì phiên họp thường kỳ tháng 2/2026 để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trong tháng và triển khai phương hướng, nhiệm vụ công tác tháng tiếp theo.

Trong tháng 2/2026 đã diễn ra kỳ nghỉ Tết Nguyên đán với nhiều hoạt động chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội sôi nổi. UBND tỉnh Quảng Ninh đã tập trung chỉ đạo quyết liệt, linh hoạt, vừa đảm bảo nhân dân đón Tết vui tươi, an toàn, tiết kiệm, vừa duy trì nhịp độ sản xuất kinh doanh, thực hiện các nhiệm vụ quan trọng, không để gián đoạn các hoạt động kinh tế - xã hội.

Theo báo cáo tại phiên họp, bức tranh kinh tế - xã hội tháng 2/2026 của tỉnh tiếp tục duy trì ổn định và đạt nhiều kết quả nổi bật. Chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 2/2026 của Quảng Ninh tăng 1,28% so với cùng kỳ năm trước, trong đó công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 24,65%. Lũy kế 2 tháng năm 2026, chỉ số IIP ước tăng 13,55%; chỉ số sản xuất ngành công nghiệp chế biến chế tạo tăng 33,48% so cùng kỳ, nhiều sản phẩm ngành công nghiệp chế biến chế tạo đẩy mạnh sản xuất xuyên Tết.

2 tháng năm 2026, chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) của Quảng Ninh ước tăng 13,55% so với cùng kỳ năm 2025.

Tổng khách du lịch trong tháng 2/2026 đạt 2,55 triệu lượt. Lũy kế 2 tháng đạt 4,15 triệu khách, bằng 69,5% kế hoạch Quý I/2026, tăng 11,4% so với cùng kỳ năm trước. Tổng doanh thu từ hoạt động du lịch tháng trong 2 tháng đầu năm đạt 10.375 tỷ đồng, tăng 25% so với cùng kỳ.

Quảng Ninh phấn đấu GRDP quý I/2026 tăng 12,08%.

Về thu ngân sách, trong tháng 2 đầu năm, địa phương ước thực hiện đạt 12.534 tỷ đồng, bằng 17% dự toán Trung ương giao, bằng 73% kịch bản thu quý I, tăng 32% so với cùng kỳ.

Tại phiên họp, ông Bùi Văn Khắng - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh ghi nhận và đánh giá cao các đơn vị, địa phương đã chủ động thực hiện tốt công tác chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân.Thực hiện tốt công tác quản lý và tổ chức lễ hội, các hoạt động văn hóa, thể thao bảo đảm mọi nhà, mọi người đều được vui Xuân, đón Tết. Cùng với đó đảm bảo các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội với nhiều kết quả nổi bật.

Để triển khai nhiệm vụ tháng tiếp theo, Chủ tịch UBDN tỉnh Quảng Ninh yêu cầu các sở, ban, ngành, địa phương tập trung thực hiện các nghị quyết, chỉ đạo của Trung ương và tỉnh. Đặc biệt bám sát nhiệm vụ và chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2026 với mục tiêu tăng trưởng đạt từ 13% trở lên.

Cùng với đó, cần tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, ưu tiên các ngành, lĩnh vực có dư địa phát triển lớn, tăng sản lượng ngành công nghiệp, đẩy mạnh thu hút FDI... đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu khẩn trương hoàn thiện, triển khai một số Đề án, nhiệm vụ trọng tâm trong Chương trình công tác năm 2026 của Tỉnh uỷ, UBND tỉnh; đảm bảo tiến độ thực hiện lập điều chỉnh Quy hoạch tỉnh Quảng Ninh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 theo kế hoạch để triển khai các dự án trọng điểm như: đường sắt Móng Cái - Hạ Long - Hải Phòng; Khu trung tâm hành chính mới của tỉnh tại xã Thống Nhất.../.