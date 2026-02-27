Giá vàng hôm nay ngày 27/2: Giá vàng nhẫn, vàng miếng đồng loạt giảm

(TBTCO) - Giá vàng miếng và vàng nhẫn sáng 27/2 đồng loạt đi xuống khi phần lớn doanh nghiệp lớn điều chỉnh giảm, kéo mặt bằng giao dịch về quanh vùng 180 - 184 triệu đồng/lượng.

Giá vàng trong nước

Theo ghi nhận của phóng viên, đến 7 giờ sáng 27/2, thị trường vàng trong nước điều chỉnh giảm khi phần lớn doanh nghiệp lớn đồng loạt hạ giá so với phiên trước. Ở phân khúc vàng miếng, các thương hiệu SJC, Bảo Tín Minh Châu, PNJ, DOJI, Tập đoàn Phú Quý cùng giảm 1,3 triệu đồng/lượng, đưa giá giao dịch phổ biến xuống còn 181 - 184 triệu đồng/lượng ở hai chiều mua vào - bán ra.

Diễn biến giá vàng trong nước tính đến sáng ngày 27/2. Nguồn: PV tổng hợp.

Diễn biến đi xuống không chỉ xuất hiện ở vàng miếng mà còn lan sang phân khúc vàng nhẫn. Tại SJC, giá vàng nhẫn được điều chỉnh còn 181 triệu đồng/lượng chiều mua vào và 184 triệu đồng/lượng chiều bán ra, giảm 800.000 đồng/lượng so với rạng sáng hôm qua. Cùng chiều, DOJI niêm yết vàng nhẫn ở mức 180,9 - 183,9 triệu đồng/lượng, thấp hơn 600.000 đồng/lượng ở cả hai chiều giao dịch.

Tại PNJ, giá vàng nhẫn cũng lùi về vùng 180,9 - 183,9 triệu đồng/lượng, ghi nhận mức giảm 1,3 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua và bán. Trong khi đó, Bảo Tín Minh Châu hạ giá mua vào xuống 181 triệu đồng/lượng và giá bán ra còn 184 triệu đồng/lượng, giảm 500.000 đồng/lượng so với phiên trước. Tập đoàn Phú Quý cũng điều chỉnh theo xu hướng chung, hiện giao dịch vàng nhẫn quanh mức 180,5 - 183,5 triệu đồng/lượng, thấp hơn 1,3 triệu đồng/lượng so với rạng sáng liền trước.

Giá vàng thế giới

Sáng nay, giá vàng thế giới giao dịch quanh 5.186 USD/ounce, giảm gần 21 USD/ounce so với phiên trước. Quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, kim loại quý tương đương khoảng 164,1 triệu đồng/lượng.

Diễn biến giá vàng thế giới 24 giờ qua. Nguồn: Kitco.

Diễn biến hiện tại phản ánh trạng thái giằng co khi vàng tiếp tục vận động trên vùng cao sau khi vượt mốc 5.100 USD/ounce từ tháng 2. Việc duy trì trên ngưỡng này được xem là yếu tố củng cố xu hướng tăng trung hạn. Tuy nhiên, các tín hiệu kỹ thuật cho thấy thị trường đang bước vào giai đoạn nhạy cảm, trong bối cảnh giá tiến gần vùng 5.200 - 5.300 USD/ounce, khu vực từng nhiều lần tạo áp lực cản đối với các nhịp tăng trước đó. Điều này làm gia tăng khả năng xuất hiện các đợt điều chỉnh mạnh nếu lực mua suy yếu.

Trong báo cáo hàng hóa mới nhất, các nhà phân tích của Bank of America tái khẳng định mục tiêu giá vàng 12 tháng ở mức 6.000 USD/ounce. Dù vậy, tổ chức này cũng lưu ý rằng thị trường đang đối mặt với lực chốt lời và sự điều chỉnh danh mục sau giai đoạn tăng nhanh, khiến đà đi lên có thể không diễn ra theo đường thẳng.

Ở góc độ dài hạn hơn, các nhà phân tích hàng hóa của J.P. Morgan dự báo giá vàng giao ngay có thể tăng thêm khoảng 22% so với hiện tại vào cuối năm 2026. Theo đó, nhu cầu bền bỉ từ các ngân hàng trung ương cùng dòng vốn đầu tư tiếp tục được xem là động lực chính, có thể đưa giá vàng lên khoảng 6.300 USD/ounce vào cuối năm 2026. Ngân hàng này đồng thời nâng dự báo giá vàng dài hạn lên 4.500 USD/ounce, phản ánh quan điểm rằng quá trình tái định giá kim loại quý vẫn chưa kết thúc.

Bà Natasha Kaneva - Trưởng bộ phận Chiến lược Hàng hóa toàn cầu tại J.P. Morgan, nhận định các xu hướng thúc đẩy việc phân bổ tài sản vào vàng, bao gồm đa dạng hóa dự trữ chính thức và danh mục đầu tư, vẫn còn dư địa tiếp diễn. Theo bà, nhu cầu duy trì ở mức cao có thể tiếp tục nâng mặt bằng giá vàng trong giai đoạn tới, qua đó củng cố triển vọng kim loại quý này duy trì ở vùng giá cao trong trung và dài hạn.