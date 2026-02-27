Ngày 27/2: Giá thép cây và quặng sắt đồng loạt tăng trở lại

Giá thép cây và quặng sắt hôm nay (27/2) đồng loạt tăng trở lại khi hoạt động kinh tế Trung Quốc khởi sắc sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán kéo dài. Trong nước, giá thép xây dựng tại cả ba miền duy trì ổn định so với hôm qua, dao động trong khoảng 13.130 - 14.250 đồng/kg.

Giá thép cây và quặng sắt hôm nay đồng loạt tăng. Ảnh tư liệu

Giá thép trên sàn giao dịch

Kết thúc phiên giao dịch ngày 26/2, giá thép thanh kỳ hạn tháng 4/2026 trên Sàn Thượng Hải tăng 1,06% (32 Nhân dân tệ) lên mức 3.054 Nhân dân tệ/tấn.

Trên Sàn Đại Liên, giá quặng sắt kỳ hạn tháng 4/2026 tăng 1,2% (9 Nhân dân tệ) lên mức 757 Nhân dân tệ/tấn.

Trên Sàn Singapore, giá quặng sắt kỳ hạn tháng 4/2026 tăng 1,85 USD lên mức 98,2 USD/tấn.

Giá thép cây kỳ hạn tại Trung Quốc đã tăng trở lại trong những ngày cuối tháng 2, phục hồi từ mức thấp nhất trong nhiều tháng trước đó. Đà tăng này diễn ra trong bối cảnh hoạt động sản xuất - xây dựng gia tăng sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán kéo dài, kéo theo kỳ vọng các nhà máy thép sẽ đẩy mạnh sản lượng trong thời gian tới.

Dù vậy, nhiều chuyên gia phân tích cho rằng nhu cầu thép của Trung Quốc có thể suy yếu trong nửa đầu năm, làm giảm tính bền vững của nhịp phục hồi hiện tại. Lĩnh vực bất động sản còn nhiều khó khăn và đầu tư hạ tầng chưa đủ mạnh được xem là những yếu tố gây sức ép lên tiêu thụ thép trong nước.

Song song với diễn biến của thép, giá quặng sắt kỳ hạn cũng tăng lên trên 750 CNY/tấn vào cuối tháng 2, phục hồi từ mức thấp nhất trong 7 tháng. Sự cải thiện hoạt động kinh tế sau kỳ nghỉ lễ và triển vọng các nhà máy thép nâng công suất đã góp phần hỗ trợ thị trường nguyên liệu đầu vào.

Giá thép chuẩn trên sàn giao dịch tương lai Thượng Hải tăng. Thép thanh cốt thép tăng 1,65%, thép cuộn cán nóng tăng 1,13%, thép dây tăng 1,42% và thép không gỉ tăng 1,11%.

Thị trường trong nước

Theo dữ liệu từ SteelOnline, giá thép xây dựng tại cả ba miền duy trì ổn định so với hôm qua, dao động trong khoảng 13.130 - 14.250 đồng/kg.

Tại miền Bắc, giá thép Hòa Phát, với dòng thép cuộn CB240 ở mức 14.010 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 14.010 đồng/kg. Thương hiệu thép Việt Ý, dòng thép cuộn CB240 ở mức 13.940 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 13.840 đồng/kg. Thép Việt Đức, với dòng thép cuộn CB240 ở mức 14.050 đồng/kg, thép thanh vằn D10 CB300 có giá 13.850 đồng/kg.

Thép Việt Sing, với thép cuộn CB240 có giá 14.040 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 ở mức giá 13.840 đồng/kg. Thép VAS, với dòng thép cuộn CB240 ở mức 13.740 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 13.330 đồng/kg.

Tại miền Trung, thép Hòa Phát, với dòng thép cuộn CB240 ở mức 13.800 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 13.600 đồng/kg. Thép Việt Đức, hiện dòng thép cuộn CB240 ở mức 14.250 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 14.050 đồng/kg. Thép VAS, dòng thép cuộn CB240 ở mức 13.640 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 13.130 đồng/kg.

Tại miền Nam, thép Hòa Phát, thép cuộn CB240, ở mức 14.010 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 13.800 đồng/kg. Thép VAS, dòng thép cuộn CB240 ở mức 13.740 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 13.430 đồng/kg./.