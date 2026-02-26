Giá đậu tương bật tăng mạnh, lúa mì có xu hướng giảm nhẹ

Giá đậu tương và các sản phẩm từ đậu tương bật tăng mạnh nhờ lực cầu cải thiện và lo ngại thời tiết tại Nam Mỹ. Trái lại, giá lúa mì không thay đổi và có xu hướng giảm nhẹ.

Giá dầu đậu tương lên mức cao nhất hơn một năm

Khép lại phiên giao dịch ngày hôm qua, thị trường nông sản thu hút sự chú ý của giới đầu tư khi nhóm đậu tương ghi nhận những tín hiệu khởi sắc trên diện rộng. Kết thúc phiên, giá đậu tương kỳ hạn giao tháng 5 trên sàn CBOT tăng tới gần 0,5% lên mức 424,5 USD/tấn. Cùng chiều với đà tăng của đậu tương, giá khô đậu tương cũng nhích thêm 0,61%, đóng cửa ở mức 346,6 USD/tấn; trong khi, dầu đậu tương tiếp tục ghi nhận chuỗi tăng trưởng ấn tượng khi cộng thêm 1,04%, đóng cửa ở mức 1.333 USD/tấn - mức cao nhất trong hơn một năm qua.

Theo Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV), thị trường đậu tương Mỹ vừa trải qua một phiên giao dịch giải tỏa áp lực tâm lý nhờ những tín hiệu tích cực từ nhu cầu thực tế.

Giá đậu tương kỳ hạn giao tháng 5 trên sàn CBOT tăng tới gần 0,5% lên mức 424,5 USD/tấn. Ảnh: TL.

Thông tin Trung Quốc đang thăm dò báo giá đậu tương tại các cảng khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương đã trực tiếp kích hoạt lực cầu, giúp giá phục hồi từ mức đáy trong phiên. Mặc dù sự thận trọng vẫn hiện hữu do tác động của kỳ nghỉ Tết kéo dài, động thái trên đã củng cố niềm tin vào sự bền bỉ của nhu cầu đậu tương từ Mỹ, ngay cả khi đối mặt với những rủi ro thuế quan tiềm ẩn. Thị trường cũng ghi nhận xu hướng dòng tiền dịch chuyển trở lại các tài sản hàng hóa, khi tâm lý lo ngại về rủi ro nguồn cung bắt đầu chi phối.

Tình hình thời tiết tại Argentina cũng mang đến cho thị trường những lo ngại nhất định. Báo cáo từ World Weather Inc. cho thấy, dù các đợt mưa gần đây đã phần nào bù đắp độ ẩm cho đất, nhưng tình trạng nắng nóng gay gắt vẫn tiếp tục đe dọa các vùng canh tác trọng điểm ở miền Trung và miền Đông. Mặc dù dự báo sản lượng của quốc gia này tạm thời được giữ nguyên ở mức 47 triệu tấn, tuy nhiên rủi ro từ thời tiết cực đoan cục bộ và tình trạng khô hạn khiến giới phân tích buộc phải duy trì góc nhìn thận trọng.

Đà tăng của giá đậu tương càng được củng cố khi công ty nông nghiệp ProFarmer điều chỉnh giảm dự báo sản lượng đậu tương niên vụ 2025-2026 của Brazil xuống còn 178 triệu tấn, thấp hơn 1 triệu tấn so với các ước tính trước đó. Nguyên nhân chủ yếu bắt nguồn từ tình trạng mưa lớn kéo dài tại các bang miền Trung, gây cản trở tiến độ thu hoạch và ảnh hưởng đến chất lượng hạt, đồng thời tình trạng khô hạn vẫn tiếp diễn tại bang Rio Grande do Sul.

Theo dữ liệu từ công ty tư vấn AgRural, tính đến cuối tuần trước, tiến độ thu hoạch tại Brazil mới chỉ đạt 30% diện tích, giảm đáng kể so với mức 39% cùng kỳ năm ngoái và ghi nhận tốc độ chậm nhất kể từ niên vụ 2020-2021.

Bên cạnh việc nguồn cung bị thắt chặt, các chính sách năng lượng hiện hành đang tạo ra lợi thế chiến lược cho nhóm dầu thực vật. Động thái Cơ quan Bảo vệ Môi trường Mỹ (EPA) chuẩn bị trình Nhà Trắng đề xuất về nghĩa vụ năng lượng tái tạo (RVO) giai đoạn 2026-2027 đã làm dấy lên kỳ vọng về sự bứt phá trong nhu cầu đậu tương phục vụ ngành nhiên liệu sinh học. Triển vọng lạc quan này đã trực tiếp đẩy biên lợi nhuận ép dầu giao ngay tại Mỹ lên mức cao nhất trong 6 tháng qua, đạt xấp xỉ 75,1 USD/tấn. Song song đó, các quỹ đầu tư cũng tăng mạnh vị thế mua ròng dầu đậu tương lên 50.000 hợp đồng, đánh dấu quy mô lớn nhất trong vòng nửa năm trở lại đây.

Giá lúa mì đi ngang và giảm nhẹ

Trái lại với đậu tương, giá lúa mì kỳ hạn trên sàn CBOT đóng cửa phiên thứ Tư gần như không thay đổi khi thị trường đang cân bằng giữa rủi ro thời tiết và nhu cầu xuất khẩu thực tế. Hợp đồng lúa mì mềm đỏ mùa đông tháng 5 (WK26) giảm nhẹ 0,5 cent, xuống còn 5,7325 đô la/bushel. Mặc dù tình trạng khô hạn và gió mạnh đang đe dọa vùng đồng bằng phía Nam nước Mỹ, nhưng dự báo về những cơn mưa vào tuần tới đã giải tỏa phần nào áp lực tâm lý cho các nhà đầu cơ, giúp giá cả không bị đẩy lên quá cao.

Tại khu vực Biển Đen, tình hình đang trở nên phức tạp hơn khi nhiệt độ thấp kỷ lục tại Ukraine khiến đất đóng băng sâu, đe dọa làm trì hoãn chiến dịch gieo trồng vụ xuân. Tuy nhiên, lực đỡ cho giá lúa mì lại đến từ thị trường quốc tế khi cơ quan ngũ cốc Algeria (OAIC) vừa thực hiện mua vào một lượng lớn lúa mì xay xát trong cuộc đấu thầu mới nhất. Dù Algeria không chỉ định nguồn gốc, nhưng các thương nhân dự đoán phần lớn lượng hàng sẽ đến từ khu vực Biển Đen do lợi thế về giá cả, điều này tiếp tục khẳng định vị thế thống trị của nguồn cung khu vực này bất chấp các rào cản địa chính trị.

Hợp đồng lúa mì mềm đỏ mùa đông tháng 5 (WK26) giảm nhẹ 0,5 cent, xuống còn 5,7325 đô la/bushel.

Trong vài năm qua, thị trường lúa mì đã trải qua một giai đoạn giảm giá kéo dài do sản lượng ổn định và đủ để đáp ứng nhu cầu. Tuy nhiên, các điều kiện khí hậu bất thường gần đây và các tín hiệu kỹ thuật tích cực đang thúc đẩy kỳ vọng về một thị trường tăng giá mới, đặc biệt nếu các rủi ro thời tiết vẫn kéo dài. Điều này tạo cơ hội cho các nhà đầu tư sớm nhận diện tín hiệu tăng giá và thiết kế chiến lược đầu tư phù hợp từ việc phân bổ danh mục đến lựa chọn thời điểm giao dịch hợp lý.

Thị trường lúa mì đang đứng tại ngã rẽ quan trọng. Những yếu tố cốt lõi như tín hiệu kỹ thuật tăng giá, rủi ro thời tiết từ Mỹ, Biển Đen đến Trung Quốc và Argentina đều có thể làm thay đổi cấu trúc cung - cầu.

Tại thị trường trong nước, theo Cục Hải quan, nhập khẩu lúa mì trong tháng 1/2026 đạt 674.881 tấn, tương đương 175,75 triệu USD, giá trung bình 260,41 USD/tấn, tăng mạnh 126,52% về lượng và tăng 123,75% về kim ngạch so với tháng 12/2025, nhưng giá giảm nhẹ 1,23%; so với tháng 1/2025 tăng 67,23% về lượng, tăng 63,6% kim ngạch nhưng giảm 2,17% về giá./.