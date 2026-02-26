Ngày 26/2: Giá bạc nối đà tăng mạnh trong ngày vía Thần Tài

Giá bạc trong nước và thế giới hôm nay (26/2) nối đà tăng mạnh trong ngày vía Thần Tài (mùng 10 tháng Giêng). Trong nước, giá bạc tiếp đà tăng cao, hiện được niêm yết ở mức 2.911.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.941.000 đồng/lượng (bán ra). Trên thị trường thế giới, giá bạc niêm yết ở ngưỡng 89,11 USD/ounce, tăng 1,72 USD so với hôm qua.

Giá bạc trong nước và thế giới hôm nay nối đà tăng mạnh. Ảnh tư liệu

Trong ngày vía Thần Tài, sức mua bùng nổ khiến thị trường bạc trở nên sôi động. Giá bạc hôm nay tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý, giá bạc tăng, niêm yết ở mức 3.378.000 đồng/lượng (mua vào) và 3.482.000 đồng/lượng (bán ra) tại Hà Nội. Ngoài ra, theo khảo sát tại các địa điểm giao dịch khác ở Hà Nội, giá bạc trong nước tiếp đà tăng cao, hiện được niêm yết ở mức 2.911.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.941.000 đồng/lượng (bán ra).

Tại TP. Hồ Chí Minh giá bạc hiện ở mức 2.913.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.946.000 đồng/lượng (bán ra).

Giá bạc thế giới hiện ở mức giá 2.375.000 đồng/ounce (mua vào) và 2.381.000 đồng/ounce (bán ra).

Cụ thể thông tin mới nhất về giá bạc hôm nay tại hai thị trường lớn nhất Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh ngày 26/2/2026:

Loại bạc Đơn vị TP. Hà Nội TP. Hồ Chí Minh Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Bạc 99.9 1 lượng 2.911.000 2.941.000 2.913.000 2.946.000 1 kg 77.619.000 78.417.000 77.671.000 78.568.000 Bạc 99.99 1 lượng 2.918.000 2.949.000 2.920.000 2.950.000 1 kg 77.825.000 78.629.000 77.867.000 78.680.000

Trên thị trường thế giới, giá bạc thế giới niêm yết ở ngưỡng 89,11 USD/ounce; tăng 1,72 USD so với ngày 25/2.

Thị trường bạc tiếp tục ghi nhận diễn biến tích cực khi lực cầu gia tăng, giúp giá duy trì đà đi lên dù bối cảnh chung vẫn tiềm ẩn nhiều biến động. Diễn biến này cho thấy tâm lý nhà đầu tư đang dần cải thiện sau giai đoạn rung lắc mạnh trước đó.

Theo phân tích của chuyên gia kim loại quý Christopher Lewis trên chuyên trang FX Empire, tâm điểm chú ý hiện nay là ngưỡng 90 USD/ounce được xem là cột mốc tâm lý quan trọng của thị trường.

Tuy nhiên, chuyên gia này cũng không loại trừ khả năng xuất hiện các nhịp điều chỉnh ngắn hạn trong quá trình đi lên. Theo ông, khu vực 80 USD/ounce đang đóng vai trò là vùng hỗ trợ gần nhất. Trong trường hợp giá giảm thủng mốc này, thị trường có thể lùi sâu hơn về khu vực 70 USD/ounce, vốn được coi là đáy của biên độ dao động hiện tại.

Cập nhật mới nhất về giá bạc thế giới ngày 26/2/2026: