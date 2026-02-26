Ngày 26/2: Giá dầu thế giới tiếp đà giảm

Giá dầu thế giới hôm nay (26/2) tiếp đà giảm do tồn kho dầu thô Mỹ tăng mạnh vượt dự báo, dù căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông vẫn đẩy áp lực nguồn cung. Cụ thể, giá dầu Brent đứng ở mốc 70,71 USD/thùng, giảm 0,08%; giá dầu WTI ở mốc 65,36 USD/thùng, giảm 0,41%.

Giá dầu WTI hôm nay ở mốc 65,36 USD/thùng, giảm 0,41%. Ảnh tư liệu

Ghi nhận trên Oilprice lúc 4h30 ngày 26/2/2026 (theo giờ Việt Nam), giá dầu Brent đứng ở mốc 70,71 USD/thùng, giảm 0,08% (tương đương giảm 0,06 USD/thùng). Tương tự, giá dầu WTI ở mốc 65,36 USD/thùng, giảm 0,41% (tương đương giảm 0,27 USD/thùng).

Giá dầu quay đầu giảm trong phiên giao dịch ngày hôm nay, khi lượng tồn kho dầu thô của Mỹ tăng mạnh hơn nhiều so với dự báo, lấn át những lo ngại về nguy cơ gián đoạn nguồn cung do khả năng xảy ra xung đột quân sự giữa Mỹ và Iran.

Theo Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA), tồn kho dầu thô của nước này trong tuần trước tăng thêm 16 triệu thùng do công suất hoạt động của các nhà máy lọc dầu suy giảm và lượng nhập khẩu gia tăng. Mức tăng này cao vượt trội so với dự báo tăng 1,5 triệu thùng trong cuộc khảo sát của Reuters.

Tuy nhiên, số liệu điều chỉnh của EIA, phản ánh các thay đổi chưa được hạch toán trong tồn kho dầu thô đã chạm mức kỷ lục 2,7 triệu thùng/ngày trong tuần qua.

Trước đó, giá Brent đã lên mức cao nhất kể từ ngày 31/7 vào thứ Sáu tuần trước, còn WTI đạt đỉnh kể từ ngày 4/8 vào thứ Hai, khi Mỹ triển khai lực lượng quân sự tại Trung Đông nhằm gây sức ép buộc Iran đàm phán chấm dứt chương trình hạt nhân và tên lửa đạn đạo.

Một cuộc xung đột kéo dài có thể làm gián đoạn nguồn cung từ Iran - nhà sản xuất dầu thô lớn thứ ba trong Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) cũng như từ các quốc gia khác trong khu vực Trung Đông, vốn giữ vai trò trọng yếu đối với nguồn cung toàn cầu.

Về phía nguồn cung, OPEC+ nhiều khả năng sẽ cân nhắc nâng sản lượng thêm 137.000 thùng/ngày trong tháng 4 nhằm chấm dứt ba tháng tạm dừng tăng sản lượng, theo ba nguồn tin am hiểu quan điểm của OPEC+. Động thái này diễn ra trong bối cảnh nhóm chuẩn bị cho nhu cầu cao điểm mùa hè, đồng thời căng thẳng giữa Mỹ và Iran, một thành viên OPEC đang góp phần đẩy giá lên cao.

Tám quốc gia thuộc OPEC+ gồm Saudi Arabia, Nga, Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất, Kazakhstan, Kuwait, Iraq, Algeria và Oman sẽ nhóm họp vào ngày 1/3./.