Ngày 25/2: Giá cao su Thái Lan tăng mạnh gần 2%

Giá cao su kỳ hạn hôm nay (25/2) ở một số thị trường chính ghi nhận đà khởi sắc. Theo đó, tại Thái Lan, một trong những quốc gia xuất khẩu cao su lớn nhất thế giới hợp đồng kỳ hạn tháng 3/2026 tăng 1,8% lên 68,6 Baht/kg. Trong nước, giá cao su nguyên liệu tại các doanh nghiệp lớn duy trì đà ổn định.

Giá cao su kỳ hạn hôm nay ở một số thị trường chính ghi nhận đà khởi sắc. Ảnh tư liệu

Giá cao su thế giới

Kết thúc phiên giao dịch ngày 24/2, giá cao su kỳ hạn tháng 3/2026 tại Thái Lan tăng tăng 1,8% (1,2 Baht) lên mức 68,6 Baht/kg.

Tại Nhật Bản, giá cao su kỳ hạn tháng 4/2026 đi ngang mức 348 Yên/kg.

Thị trường cao su Malaysia cũng ghi nhận khởi sắc, theo đà tăng của hợp đồng tương lai cao su trong khu vực, trong bối cảnh giao dịch trầm lắng do kỳ nghỉ lễ tại Trung Quốc và Nhật Bản. Cụ thể, giá Cao su Tiêu chuẩn Malaysia (SMR) 20 tăng 8 sen lên 770,50 sen/kg, trong khi cao su latex bán sỉ tăng 6,5 sen lên 592 sen/kg.

Theo Hiệp hội Các Quốc gia Sản xuất Cao su Thiên nhiên (ANRPC), tổng nhu cầu cao su thiên nhiên toàn cầu có thể tăng 1,7%, lên 15,6 triệu tấn, vượt xa sản lượng dự kiến.

Động lực chính đến từ ngành ô tô. Tại châu Âu, số lượng đăng ký xe mới được dự báo tăng, kéo theo nhu cầu lốp xe. Tại Mỹ, sản lượng lốp xuất xưởng được kỳ vọng phục hồi mạnh hơn. Trong khi đó, Trung Quốc, thị trường tiêu thụ lớn nhất thế giới tiếp tục được hỗ trợ bởi các chương trình kích cầu xe điện của chính phủ. Ấn Độ cũng nổi lên với mức tăng nhu cầu dự kiến 3,6%, cao hơn mức tăng 1,7% của Trung Quốc.

Trong bối cảnh nguồn cung tăng chậm hơn nhu cầu, cán cân thị trường nhiều khả năng tiếp tục nghiêng về phía thiếu hụt, qua đó giữ giá cao su ở vùng cao và duy trì trạng thái thắt chặt trong trung hạn.

Giá cao su trong nước

Trong nước, giá cao su nguyên liệu kéo dài chuỗi ngày đi ngang. Cụ thể, tại Công ty Mang Yang, giá mủ nước dao động khoảng 379 - 384 đồng/TSC (loại 2 -loại 1), trong khi mủ đông tạp được thu mua trong khoảng 345 - 393 đồng/DRC.

Công ty Phú Riềng giữ giá mủ tạp bình ổn ở mức 390 đồng/DRC, còn mủ nước duy trì 420 đồng/TSC.

Công ty Cao su Bình Long, giá thu mua tại nhà máy được giữ ở mức 432 đồng/độ TSC/kg, trong khi thu mua tại đội sản xuất ở mức 422 đồng/TSC/kg. Giá mủ tạp bình ổn (DRC 60%) duy trì 14.000 đồng/kg.

Công ty Cao su Bà Rịa báo giá thu mua mủ nước 420 đồng/độ TSC/kg, áp dụng cho độ TSC từ 25 đến dưới 30. Giá mủ đông DRC (35 - 44%) đạt 14.600 đồng/kg, còn mủ nguyên liệu ở mức 18.100 đồng/kg./.