Ngày 24/2: Giá cà phê lao dốc sau Tết, hồ tiêu tăng mạnh

Giá cà phê trong nước hôm nay (24/2) giảm mạnh 3.200 - 4.100 đồng/kg, rơi xuống 93.200 - 93.900 đồng/kg sau Tết, theo đà suy yếu sâu của Robusta và Arabica thế giới. Trong khi đó, giá tiêu đồng loạt tăng 1.000 đồng/kg. Hiện giá tiêu trong nước dao động trong khoảng 149.500 - 152.000 đồng/kg.

Giá cà phê trong nước hôm nay giảm mạnh. Ảnh tư liệu

Giá cà phê giảm sâu 3.000 - 4.100 đồng/kg chỉ sau một phiên

Giá cà phê trong nước hôm nay điều chỉnh khá mạnh ngay khi giao dịch trở lại. Đắk Nông hiện ghi nhận mức thu mua cao nhất, đạt 93.900 đồng/kg nhưng vẫn giảm khoảng 4.000 đồng/kg so với trước kỳ nghỉ lễ. Đắk Lắk giảm tương tự 4.000 đồng/kg, xuống còn 93.700 đồng/kg.

Gia Lai là địa phương chịu áp lực mạnh nhất khi mất tới 4.100 đồng/kg, còn 93.600 đồng/kg. Trong khi đó, Lâm Đồng giảm nhẹ hơn, khoảng 3.200 đồng/kg, về mức 93.200 đồng/kg.

Trên thị trường quốc tế, giá cà phê Robusta hợp đồng giao tháng 3/2026 trên sàn London giảm 6,3% (244 USD/tấn), xuống còn 3.615 USD/tấn. Hợp đồng tháng 5/2026 cũng mất 5,5% (209 USD/tấn), còn 3.591 USD/tấn.

Trên sàn New York, giá cà phê Arabica tháng 3/2026 giảm 3,9% (11,8 US cent/pound), xuống 288,3 US cent/pound. Hợp đồng tháng 5/2026 giảm 4,2%, còn 285,7 US cent/pound.

Giá tiêu bật tăng mạnh

Giá tiêu trong nước hôm nay bật tăng đồng loạt 1.000 đồng/kg. Hiện giá tiêu dao động trong khoảng 149.500 - 152.000 đồng/kg.

Cụ thể, giá tiêu Đắk Lắk và Lâm Đồng sáng nay giao dịch ở mốc 152.000 đồng/kg, tăng 1.000 đồng/kg so với ngày hôm qua. Lâm Đồng và Đắk Lắk là 2 nơi có giá tiêu cao nhất trên cả nước hôm nay. Trong khi đó, tại TP. Hồ Chí Minh ở mức 150.000 đồng/kg.

Tại Gia Lai, giá tiêu giao dịch ở mức 149.500 đồng/kg, cũng tăng 1.000 đồng/kg. Tương tự, Đồng Nai hôm nay giao dịch hồ tiêu với giá 149.500 đồng/kg, tăng 1.000 đồng/kg.

Trên thị trường thế giới, các thị trường đều duy trì mức giá ổn định so với phiên giao dịch hôm qua. Cụ thể, giá tiêu đen Lampung của Indonesia được niêm yết ở mức 6.883 USD/tấn. Tương tự, giá tiêu trắng Muntok cũng đi ngang, hiện đạt mức 9.226 USD/tấn.

Giá tiêu Brazil không biến động so với phiên giao dịch ngày hôm qua. Hiện giá tiêu Brazil giao dịch ở mức 6.100 USD/tấn.

Tại Malaysia, giá tiêu đen ASTA ổn định ở mức 9.000 USD/tấn; giá tiêu trắng ASTA đạt 12.200 USD/tấn.

Giá tiêu trắng xuất khẩu của Việt Nam hôm nay không thay đổi, neo cao ở mức 9.350 USD/tấn; giá tiêu đen loại 500 gr/l đạt mức 6.600 USD/tấn; tiêu đen loại 550 gr/l đạt 6.800 USD/tấn./.