Ngày 24/2: Giá bạc trong nước và thế giới nối dài đà tăng

Giá bạc trong nước và thế giới hôm nay (23/2) bạc tiếp tục tăng do căng thẳng địa chính trị leo thang và lo ngại thuế quan gia tăng, kích hoạt nhu cầu tìm đến tài sản an toàn. Trong nước, giá bạc hiện được niêm yết ở mức 2.803.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.833.000 đồng/lượng (bán ra). Trên thị trường thế giới, giá bạc niêm yết ở ngưỡng 86,96 USD/ounce, tăng 2,41 USD so với hôm qua.

Giá bạc hôm nay bạc tiếp tục tăng. Ảnh tư liệu

Giá bạc hôm nay tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý, giá bạc niêm yết ở mức 3.238.000 đồng/lượng (mua vào) và 3.338.000 đồng/lượng (bán ra) tại Hà Nội. Ngoài ra, theo khảo sát tại các địa điểm giao dịch khác ở Hà Nội, giá bạc trong nước hiện được niêm yết ở mức 2.803.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.833.000 đồng/lượng (bán ra).

Tại TP. Hồ Chí Minh giá bạc hiện ở mức 2.805.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.839.000 đồng/lượng (bán ra).

Giá bạc thế giới hiện ở mức giá 2.270.000 đồng/ounce (mua vào) và 2.276.000 đồng/ounce (bán ra).

Cụ thể thông tin mới nhất về giá bạc hôm nay tại hai thị trường lớn nhất Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh ngày 24/2/2026:

Loại bạc Đơn vị TP. Hà Nội TP. Hồ Chí Minh Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Bạc 99.9 1 lượng 2.803.000 2.833.000 2.805.000 2.839.000 1 kg 74.750.000 75.548.000 74.802.000 75.699.000 Bạc 99.99 1 lượng 2.811.000 2.841.000 2.812.000 2.843.000 1 kg 74.956.000 75.760.000 74.998.000 75.811.000

Trên thị trường thế giới, giá bạc thế giới niêm yết ở ngưỡng 86,96 USD/ounce; tăng 2,41 USD so với ngày 23/2.

Theo chuyên gia phân tích kim loại quý James Hyerczyk của FX Empire, căng thẳng địa chính trị đã làm gia tăng tâm lý lo ngại về nguy cơ xung đột, từ đó thúc đẩy dòng tiền tìm đến các tài sản mang tính phòng thủ như kim loại quý.

Dù vậy, ông cũng lưu ý rằng đà tăng của bạc có thể chịu áp lực khi kỳ vọng về việc Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ (FED) sớm nới lỏng chính sách tiền tệ đang suy yếu dần.

Bên cạnh đó, ông Hyerczyk cho rằng các tranh chấp pháp lý xoay quanh chính sách thuế tại Mỹ có thể kéo dài, làm suy giảm tác động ngắn hạn đến thị trường kim loại quý. Trong bức tranh tổng thể, định hướng chính sách tiền tệ của FED tiếp tục giữ vai trò trung tâm, chi phối xu hướng trung hạn của giá bạc.

Cập nhật mới nhất về giá bạc thế giới ngày 24/2/2026: