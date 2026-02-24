Giá heo hơi hôm nay (23/2) tiếp tục giảm nhẹ tại cả ba miền sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán. Mặt bằng giá chung hiện dao động trong khoảng 69.000 - 73.000 đồng/kg, với một số địa phương ghi nhận mức giảm 1.000 đồng/kg so với trước đó.

Giá heo hơi hôm nay tiếp tục giảm nhẹ tại cả ba miền sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán. Ảnh tư liệu

Tại miền Bắc, giá heo hơi hôm nay dao động từ 70.000 - 73.000 đồng/kg. Phú Thọ giảm 1.000 đồng/kg, xuống còn 70.000 đồng/kg. Hưng Yên cũng điều chỉnh giảm 1.000 đồng/kg, còn 72.000 đồng/kg.

Nhóm địa phương giữ mức cao nhất 73.000 đồng/kg gồm Quảng Ninh, Bắc Ninh và Hà Nội. Mức 72.000 đồng/kg được ghi nhận tại Tuyên Quang, Cao Bằng, Thái Nguyên, Lạng Sơn, Hải Phòng, Ninh Bình, Điện Biên và Sơn La. Lào Cai và Lai Châu duy trì 71.000 đồng/kg.

Đà giảm nhẹ cho thấy sức mua sau Tết chưa thực sự khởi sắc, trong khi lượng heo xuất chuồng bắt đầu tăng dần khi các hộ chăn nuôi quay lại nhịp sản xuất bình thường.

Tại khu vực miền Trung - Tây Nguyên, giá heo hơi sáng nay phổ biến trong khoảng 70.000 - 73.000 đồng/kg. Đắk Lắk là địa phương duy nhất điều chỉnh giảm trong khu vực, hạ 1.000 đồng/kg xuống còn 70.000 đồng/kg. Nghệ An và Hà Tĩnh tiếp tục giao dịch quanh 71.000 đồng/kg.

Thanh Hóa, Quảng Trị, Huế, Quảng Ngãi, Gia Lai, Khánh Hòa và Lâm Đồng duy trì 72.000 đồng/kg. Đà Nẵng vẫn là địa phương có giá cao nhất khu vực, giữ mức 73.000 đồng/kg.

Sau giai đoạn xuất bán mạnh để phục vụ thị trường Tết, khu vực này đang bước vào chu kỳ tiêu thụ ổn định hơn. Nguồn cung không tăng đột biến nhưng sức mua cũng chưa đủ mạnh để tạo lực đẩy tăng giá.

Tại miền Nam, giá heo hơi sáng nay ghi nhận duy nhất Cần Thơ giảm 1.000 đồng/kg, xuống còn 69.000 đồng/kg là mức thấp nhất cả nước hiện nay.

An Giang và Cà Mau tiếp tục duy trì 70.000 đồng/kg. Vĩnh Long giữ mức 71.000 đồng/kg. Đồng Nai, Tây Ninh, Đồng Tháp và TP. Hồ Chí Minh ổn định ở 72.000 đồng/kg.

Nhìn chung, giá heo hơi hôm nay vẫn giữ xu hướng giảm nhẹ tại một số điểm, nhưng chưa xuất hiện đợt điều chỉnh sâu trên diện rộng. Biên độ dao động 69.000 - 73.000 đồng/kg cho thấy thị trường đang trong giai đoạn tích lũy sau Tết. Trong ngắn hạn, giá heo hơi nhiều khả năng tiếp tục dao động trong vùng 70.000 - 73.000 đồng/kg./.