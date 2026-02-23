Ngày 23/2: Giá quặng sắt giảm hơn 6% kể từ đầu năm

Giá quặng sắt đã giảm hơn 6% kể từ đầu năm với giá tại Thanh Đảo (quặng sắt 62% Fe) đang ở mức thấp nhất kể từ tháng 8/2025. Tại thị trường trong nước, giá thép xây dựng tiếp tục giữ ổn định.

Giá quặng sắt Thanh Đảo đã giảm 6,3% xuống còn 100,26 USD/tấn trong khoảng thời gian từ ngày 26/12/2025 - 20/2/2026. Ảnh tư liệu

Giá thép trên sàn giao dịch

Sàn giao dịch tương lai Thượng Hải (SHFE) đóng cửa và sẽ mở cửa trở lại vào ngày 24/2.

Giá quặng sắt Thanh Đảo đã giảm 6,3% xuống còn 100,26 USD/tấn trong khoảng thời gian từ ngày 26/12/2025 - 20/2/2026. Hiện tại, giá đang ở mức thấp nhất kể từ tháng 8/2025.

Đầu năm 2026, thị trường quặng sắt chịu ảnh hưởng bởi sự kết hợp của các yếu tố theo mùa và yếu tố cơ bản, dần dần làm mất cân bằng nguồn cung. Mặc dù giá cả đã cố gắng ổn định vào cuối tháng 1 do các nhà sản xuất thép Trung Quốc tích trữ hàng trước kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, nhưng hiệu ứng này chỉ tồn tại trong thời gian ngắn.

Trong nửa cuối tháng 1, giá cả tạm thời được hỗ trợ bởi các hoạt động mua vào từ các nhà máy thép, những nơi đang tích trữ hàng để đảm bảo hoạt động liên tục trong kỳ nghỉ lễ. Thị trường tương lai và giá than cốc tăng cao cũng là những yếu tố lạc quan. Tuy nhiên, ngay cả trong giai đoạn này, số liệu thống kê cho thấy sự suy giảm của các chỉ số cơ bản: lượng tồn kho thép tại các nhà máy tăng lên, và hoạt động xây dựng giảm do điều kiện thời tiết và sự chậm lại theo mùa.

Đến cuối tháng 1, sự hỗ trợ từ việc tích trữ hàng bắt đầu cạn kiệt. Các nhà sản xuất thép hạn chế mua hàng do biên lợi nhuận yếu và chính sách tài chính thận trọng, trong khi lượng tồn kho quặng tại các cảng ở Trung Quốc tiến gần đến mức cao nhất trong nhiều năm. Áp lực bổ sung đến từ kỳ vọng về các hạn chế môi trường và sự phục hồi sản lượng gang chậm hơn dự kiến.

Đầu tháng 2, thị trường bước vào giai đoạn giảm giá. Sau khi mùa mua sắm trước kỳ nghỉ lễ kết thúc, nhu cầu giảm mạnh, trong khi nguồn cung vẫn ở mức cao. Ngay cả rủi ro thời tiết ở Úc và sự gián đoạn nguồn cung tạm thời cũng không thể hỗ trợ giá cả, vì lượng hàng tồn kho dư thừa đã bù đắp cho bất kỳ sự thiếu hụt nào. Đồng thời, các lô hàng quặng chất lượng cao mới từ dự án Simandou bắt đầu đến, củng cố kỳ vọng về sự tăng trưởng nguồn cung toàn cầu trong trung hạn.

Trong thời gian nghỉ lễ, thanh khoản giảm mạnh, các nhà giao dịch đóng vị thế của họ và giá hợp đồng tương lai tiếp tục suy yếu. Nhu cầu thấp từ các nhà sản xuất thép Trung Quốc vẫn là yếu tố thị trường quan trọng.

Thị trường trong nước

Theo dữ liệu từ SteelOnline, giá thép trong nước hôm nay ổn định. Cụ thể, tại miền Bắc, giá thép Hòa Phát, với dòng thép cuộn CB240 ở mức 14.010 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 14.010 đồng/kg. Thương hiệu thép Việt Ý, dòng thép cuộn CB240 ở mức 13.940 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 13.840 đồng/kg. Thép Việt Đức, với dòng thép cuộn CB240 ở mức 14.050 đồng/kg, thép thanh vằn D10 CB300 có giá 13.850 đồng/kg.

Thép Việt Sing, với thép cuộn CB240 có giá 14.040 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 ở mức giá 13.840 đồng/kg. Thép VAS, với dòng thép cuộn CB240 ở mức 13.740 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 13.330 đồng/kg.

Tại miền Trung, thép Hòa Phát, với dòng thép cuộn CB240 ở mức 13.800 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 13.600 đồng/kg. Thép Việt Đức, hiện dòng thép cuộn CB240 ở mức 14.250 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 14.050 đồng/kg. Thép VAS, dòng thép cuộn CB240 ở mức 13.640 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 13.130 đồng/kg.

Tại miền Nam, thép Hòa Phát, thép cuộn CB240, ở mức 14.010 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 13.800 đồng/kg. Thép VAS, dòng thép cuộn CB240 ở mức 13.740 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 13.430 đồng/kg./.