Du lịch TP. Hồ Chí Minh đạt doanh thu 12.150 tỷ đồng dịp Tết Bính Ngọ

(TBTCO) - Trong 9 ngày nghỉ Tết Bính Ngọ 2026, ngành du lịch TP. Hồ Chí Minh ghi nhận hơn 4,32 triệu lượt khách, doanh thu ước đạt 12.150 tỷ đồng, tăng gần 43% so với cùng kỳ. Bức tranh tăng trưởng cho thấy sức hút rõ nét của điểm đến đô thị trong dịp cao điểm đầu năm.

Theo Sở Du lịch TP. Hồ Chí Minh, khách tham quan tại các khu, điểm du lịch trên địa bàn thành phố ước đạt 4,32 triệu lượt, tăng 35%; khách quốc tế đạt khoảng 170.000 lượt, tăng 51,7%. Công suất phòng bình quân ước đạt 75%, tăng 10% so với cùng kỳ năm ngoái. Kết quả trên phản ánh sức hút của điểm đến đô thị năng động, đồng thời cho thấy sự chủ động của ngành trong việc khai thác không gian văn hóa, sản phẩm đặc trưng phục vụ người dân và du khách vui xuân, đón Tết.

Năm nay, du khách có xu hướng lựa chọn các điểm nghỉ dưỡng sở hữu hạ tầng đồng bộ, dịch vụ đa dạng, phù hợp nhóm gia đình nhiều thế hệ. Các địa phương như Phú Quốc, Nha Trang, Phan Thiết và Đà Lạt tiếp tục là lựa chọn hàng đầu nhờ lợi thế cảnh quan, giao thông thuận tiện. Trong khi đó, tại TP. Hồ Chí Minh, nhóm khách thăm thân kết hợp du lịch, gia đình - bạn bè chiếm tỷ trọng lớn, với xu hướng đi ngắn ngày, tập trung trải nghiệm không gian trung tâm như đường hoa, phố đi bộ, chợ Tết, mua sắm và ẩm thực.

Đáng chú ý, xu hướng “du lịch đô thị đón Tết” được định hình rõ nét. Chuỗi hoạt động quy mô lớn tổ chức tại khu vực trung tâm góp phần “giữ khách ở lại Thành phố” và gia tăng chi tiêu dịch vụ. Điểm nhấn tiêu biểu là đường hoa Tết Bính Ngọ 2026 trên đường Nguyễn Huệ (phường Sài Gòn), thu hút đông đảo người dân, du khách tham quan, chụp ảnh. Cùng với đó là Hội Hoa xuân tại công viên Tao Đàn, chợ hoa Tết “Trên bến, dưới thuyền” tại tuyến Nguyễn Văn Của - Bình Đông và Lễ hội đường sách Tết trên đường Lê Lợi.

TP. Hồ Chí Minh thu hút đông đảo khách du lịch trong dịp Tết Bính Ngọ 2026. Ảnh: Lê Toàn

Các điểm tham quan văn hóa - lịch sử như Dinh Độc Lập, Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh, Bảo tàng TP. Hồ Chí Minh duy trì lượng khách ổn định, đặc biệt là khách quốc tế. Hoạt động vui chơi - giải trí tại công viên Văn hóa Đầm Sen, Suối Tiên, Thảo Cầm Viên Sài Gòn ghi nhận mức tăng trong kỳ nghỉ lễ.

Thị trường inbound dịp Tết tăng ở phân khúc tham quan đô thị, trải nghiệm văn hóa - ẩm thực và tour ngắn 1 - 2 ngày. Du khách quốc tế quan tâm yếu tố an toàn, thuận tiện di chuyển, ưu tiên sản phẩm “Tết Việt trong lòng đô thị”, kết hợp mua sắm và tham quan tuyến lân cận. Trong bối cảnh giá vé máy bay tăng cao vào giai đoạn trước, trong và sau Tết, các doanh nghiệp lữ hành đã chủ động thiết kế tour linh hoạt, nhóm nhỏ, tăng tính cá nhân hóa và chú trọng yếu tố bền vững, gắn với giá trị văn hóa bản địa.

Bên cạnh hoạt động du lịch, các lễ viếng, dâng hương đầu năm được tổ chức trang nghiêm; hoạt động bắn pháo hoa nghệ thuật diễn ra từ 0 giờ đến 0 giờ 15 phút ngày 17/02/2026 tại 4 điểm tầm cao và 13 điểm tầm thấp, tạo không khí hân hoan đón năm mới. Các chương trình biểu diễn nghệ thuật truyền thống, đờn ca tài tử, cải lương được tổ chức xuyên suốt, góp phần làm phong phú đời sống tinh thần của người dân.

Nhìn chung, du lịch TP. Hồ Chí Minh dịp Tết Bính Ngọ 2026 diễn ra an toàn, trật tự, văn minh; môi trường du lịch được đảm bảo, chất lượng dịch vụ nâng cao, đáp ứng tốt nhu cầu vui Xuân, đón Tết của người dân và du khách, tạo đà tích cực cho năm du lịch 2026./.