Miền Trung kích hoạt tiềm năng phát triển trong kỷ nguyên mới

(TBTCO) - Năm 2026 là năm mở đầu giai đoạn phát triển 2026 - 2030, có ý nghĩa then chốt trong việc định hình tốc độ và chất lượng tăng trưởng của cả giai đoạn đối với khu vực miền Trung - Tây Nguyên. Đặc biệt, dư địa và tiềm năng lớn sau sáp nhập đang tiếp thêm nguồn “nhiên liệu” cho khu vực này tăng tốc.

Những cánh cửa lớn mở ra

Sau sáp nhập, tỉnh Lâm Đồng có diện tích tự nhiên lớn nhất cả nước, với 3 vùng sinh thái, gồm cao nguyên, trung du và duyên hải. Việc hội tụ đủ các yếu tố biển, rừng, cửa khẩu, cảng biển… mở ra dư địa lớn và tiềm năng phát triển mạnh mẽ cho địa phương.

Ông Hồ Văn Mười - Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng cho biết, đây là điều kiện “vàng” để Lâm Đồng hình thành cực tăng trưởng mới, góp phần dẫn dắt xu thế kinh tế xanh và phát triển bền vững cho khu vực miền Trung - Tây Nguyên và cả nước.

Khu thương mại tự do Đà Nẵng được quy hoạch để tích hợp và gắn kết chặt chẽ với cảng Liên Chiểu, trở thành một tổ hợp logistics, sản xuất, thương mại và công nghệ cao hiện đại.

Minh chứng rõ nét là trong thời gian qua, kinh tế Lâm Đồng tiếp tục tăng trưởng khá, quy mô và chất lượng tăng trưởng được nâng lên theo hướng bền vững. Đặc biệt, Lâm Đồng đang tập trung xây dựng chiến lược phát triển cao nguyên Di Linh trở thành cực tăng trưởng mới.

Trong khi đó, Đà Nẵng tiếp tục khẳng định vai trò “đầu tàu” kinh tế khu vực miền Trung, với quy mô nền kinh tế năm 2025 đạt hơn 316.000 tỷ đồng (đứng thứ 13/34 tỉnh, thành phố trên cả nước), đóng góp 2,5% GDP quốc gia. Cơ cấu tăng trưởng GRDP cho thấy, chất lượng tăng trưởng kinh tế của Đà Nẵng trong năm 2025 được nâng cao, khi phần lớn mức tăng đến từ sản xuất thực chất, thay vì chỉ dựa vào yếu tố thuế và giá cả.

Gia Lai, sau sáp nhập với Bình Định, đã trở thành một khu vực chiến lược ở Trung Trung Bộ - Tây Nguyên. Năm 2025, toàn tỉnh Gia Lai thu hút 192 dự án đầu tư, vượt 27 dự án so với chỉ tiêu 165 dự án được giao đầu năm, với tổng vốn đăng ký đạt hơn 159.874 tỷ đồng. Những con số này đều ở mức cao nhất từ trước đến nay của Gia Lai. Trong đó, công nghiệp vẫn là “lực đẩy” chính. Ngoài ra, tỉnh cũng đón nhiều dự án thương mại, dịch vụ, đô thị, du lịch, phản ánh xu hướng mở rộng sang các ngành giá trị gia tăng cao.

Việc hình thành không gian phát triển rộng lớn từ ngày 1/7/2025 cũng mang đến cho tỉnh Khánh Hòa khát vọng vươn mình mạnh mẽ. Ông Trần Phong - Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa cho biết, tỉnh quyết tâm giữ vững tốc độ tăng trưởng kinh tế 2 con số, trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2030.

Có thể thấy, tiềm năng phát triển của các tỉnh, thành phố tại khu vực miền Trung đang dần được kích hoạt từ lợi thế “rừng - biển” và quyết tâm chính trị, hành động quyết liệt của các cấp chính quyền trong việc đồng hành cùng doanh nghiệp, tháo gỡ khó khăn, xử lý dự án chậm tiến độ, cải thiện môi trường đầu tư…

Tạo xung lực mới cho tăng trưởng

So với các địa phương khác trong khu vực, Đà Nẵng rất khác biệt, đặc biệt, và một trong số đó là được hưởng cơ chế đặc thù để triển khai Khu thương mại tự do, Trung tâm tài chính quốc tế.

Vì vậy, năm 2026 không chỉ là thước đo sức bật của nền kinh tế sau giai đoạn khó khăn, mà còn là nền tảng tạo xung lực cho các mục tiêu lớn của giai đoạn 2026 - 2030, như chuyển đổi số đô thị, phát triển kinh tế tri thức, hoàn thiện hạ tầng và nâng tầm vai trò trung tâm kinh tế của Đà Nẵng tại khu vực miền Trung.

Năm 2025, mặc dù khu vực miền Trung phải gánh chịu thiệt hại nặng nề do các đợt thiên tai, bão lụt lịch sử gây ra, nhưng bức tranh kinh tế - xã hội của nhiều địa phương vẫn có những điểm sáng. Năm 2026, hướng tới mục tiêu tăng trưởng 2 con số, các địa phương trong khu vực đều chuẩn bị tâm thế mới, tầm nhìn mới để phát huy tối đa tiềm năng, dư địa phát triển trên không gian rộng lớn, với yêu cầu đòi hỏi cao hơn trong kỷ nguyên mới.

Ông Đặng Đình Đức - Phó Chủ tịch Thường trực Cơ quan điều hành Trung tâm tài chính quốc tế tại TP. Đà Nẵng cho biết, các không gian làm việc tại Trung tâm tài chính quốc tế được bố trí theo hướng linh hoạt, đa chức năng, đáp ứng yêu cầu vận hành ban đầu của bộ máy quản lý, điều hành, đồng thời bảo đảm các điều kiện hạ tầng kỹ thuật thiết yếu như hệ thống công nghệ thông tin - viễn thông, an ninh - an toàn, phòng họp, khu tiếp đón đối tác và các không gian làm việc chung.

Song song với bố trí trụ sở làm việc tạm thời, thành phố tiếp tục hoàn thiện tòa nhà ICT 20 tầng thuộc Khu công viên phần mềm số 2, dự kiến hoàn thành trong quý II/2026 để làm trụ sở chính lâu dài của Trung tâm tài chính quốc tế tại Đà Nẵng, bảo đảm phù hợp với quy mô phát triển, tính chất hoạt động và yêu cầu hội nhập quốc tế trong các giai đoạn tiếp theo.

Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ TP. Đà Nẵng lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 đã xác định mục tiêu tăng trưởng GRDP giai đoạn 2026 - 2030 đạt bình quân từ 11%/năm trở lên.

Ông Nguyễn Hoàng Hà - Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội Đà Nẵng cho rằng, để đạt được mục tiêu tăng trưởng 2 con số trong giai đoạn tới, đồng thời bảo đảm các mục tiêu phát triển bền vững, xanh và bao trùm, thành phố cần triển khai đồng bộ các giải pháp như sử dụng hiệu quả các nguồn lực để đẩy nhanh tiến độ công trình động lực, trọng điểm, công trình liên khu vực, mở rộng không gian biển tại vịnh Đà Nẵng. Đồng thời, chuyển đổi mô hình tăng trưởng kinh tế theo hướng nâng cao năng suất, lấy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực chủ đạo; phát triển kinh tế tư nhân, kinh tế số làm động lực của tăng trưởng...

Đối với Khánh Hòa, ông Trần Phong - Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa nhấn mạnh, tiềm năng, lợi thế vượt trội sau sáp nhập sẽ tạo cơ hội để tỉnh phát triển mạnh mẽ trong giai đoạn 2026 - 2030, trở thành trung tâm dịch vụ du lịch biển, trung tâm năng lượng sạch, năng lượng tái tạo, trung tâm dữ liệu quốc gia và khu vực.

Đặc biệt, hệ thống kết cấu hạ tầng, nhất là đường bộ cao tốc Bắc - Nam, cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột, đường liên tỉnh đi vào vận hành, khai thác; dự án đường sắt cao tốc Bắc - Nam được triển khai; Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh được đầu tư mở rộng… sẽ tạo sức hấp dẫn thu hút nhà đầu tư chiến lược đến với tỉnh. Bên cạnh đó, Khánh Hòa sẽ phát triển du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn, xây dựng tỉnh trở thành trung tâm du lịch quốc tế, tập trung vào các loại hình du lịch biển, đảo chất lượng cao…

Đề cập chiến lược thu hút đầu tư của Gia Lai trong thời gian tới, ông Nguyễn Bay - Giám đốc Trung tâm Xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai chia sẻ, tỉnh tập trung thu hút các nhà đầu tư vừa và nhỏ nhưng có công nghệ sạch, đến từ Nhật Bản, Hàn Quốc, Thái Lan… Định hướng chung là ưu tiên các dự án công nghệ hiện đại, hàm lượng tri thức cao, thân thiện môi trường, sử dụng hiệu quả tài nguyên và tạo giá trị gia tăng lớn.

Theo ông Bay, bước sang năm 2026, nếu tiếp tục tháo gỡ các “điểm nghẽn” thể chế, cải cách mạnh mẽ thủ tục hành chính và kiên định với chiến lược thu hút đầu tư có chọn lọc, Gia Lai hoàn toàn có cơ sở để chuyển từ “thu hút nhiều” sang “thu hút hiệu quả”, tạo động lực bền vững cho tăng trưởng kinh tế trung và dài hạn.