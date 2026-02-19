Chuyển từ “quản lý” sang “phục vụ - kiến tạo”, Quảng Ngãi mở lối đón dòng vốn mới

Trong bối cảnh kinh tế còn nhiều thách thức, Quảng Ngãi chuyển mạnh từ “quản lý” sang “phục vụ, đồng hành và kiến tạo”, lấy Khu kinh tế Dung Quất làm hạt nhân, tập trung gỡ vướng mặt bằng, hạ tầng và cải thiện môi trường đầu tư để đón dòng vốn mới.

Tạo quỹ đất sạch, đón dòng vốn lớn

Thời gian qua, kinh tế thế giới và trong nước còn nhiều khó khăn, song công tác thu hút đầu tư của tỉnh Quảng Ngãi vẫn đạt được những kết quả khả quan, tích cực; trong đó, hạt nhân là Khu kinh tế (KKT) Dung Quất và các khu công nghiệp (KCN) - động lực tăng trưởng chủ lực của tỉnh.

Trong tháng 1/2026, hoạt động sản xuất công nghiệp ghi nhận mức tăng trưởng khá (tăng khoảng 11,3% so với cùng kỳ năm 2025). Trong đó, hai nhóm sản phẩm chủ lực tăng mạnh là sản phẩm lọc, hóa dầu tăng 16% và thép tăng 67,5%.

Lọc, hóa dầu và thép là hai nhóm sản phẩm chủ lực tăng mạnh của Quảng Ngãi trong tháng đầu năm 2026.

Ông Nguyễn Hải Trường - Phó Trưởng Ban Quản lý KKT Dung Quất và các KCN tỉnh Quảng Ngãi cho biết, với những kết quả đã đạt được trong thời gian qua, KKT Dung Quất tiếp tục khẳng định vai trò “trái tim công nghiệp” của tỉnh Quảng Ngãi và khu vực miền Trung.

Tính đến nay, các KKT và KCN của tỉnh Quảng Ngãi đã thu hút 447 dự án đầu tư còn hiệu lực, với tổng vốn đăng ký khoảng 19,24 tỷ USD, tạo việc làm cho khoảng 81.260 lao động. Các doanh nghiệp trên địa bàn KKT Dung Quất tiếp tục đóng góp tỷ trọng lớn vào giá trị sản xuất công nghiệp, kim ngạch xuất khẩu và thu ngân sách của tỉnh, giữ vai trò trung tâm công nghiệp của Quảng Ngãi và khu vực miền Trung.

Đặc biệt, Quảng Ngãi đã thu hút và trở thành điểm đến thành công của các tập đoàn, doanh nghiệp, nhà đầu tư nước ngoài; đồng thời tiếp nhận thêm nhiều dự án quy mô lớn.

Bên cạnh những kết quả đạt được, ông Trường cũng nhìn nhận thẳng thắn một số “điểm nghẽn” cần tập trung tháo gỡ trong thời gian tới, trong đó chủ yếu là công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và hạ tầng giao thông kết nối.

Theo ông Trường, công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng tại một số khu vực còn chậm, ảnh hưởng đến tiến độ bàn giao mặt bằng sạch cho nhà đầu tư và triển khai dự án. Đây là vấn đề có tính chất phức tạp, liên quan trực tiếp đến quyền lợi người dân, nên đòi hỏi sự vào cuộc đồng bộ, quyết liệt của cả hệ thống chính trị.

Đối với hạ tầng giao thông kết nối, ông Trường cho rằng, dù hạ tầng trong KKT Dung Quất cơ bản được đầu tư tương đối đồng bộ, nhưng hệ thống giao thông kết nối liên vùng, kết nối với cao tốc Bắc - Nam, các vùng nguyên liệu và trung tâm logistics vẫn cần tiếp tục được hoàn thiện để khai thác tối đa lợi thế cảng biển nước sâu và nâng cao năng lực cạnh tranh.

“Chúng tôi xác định việc tháo gỡ hai điểm nghẽn này là nhiệm vụ trọng tâm trong giai đoạn tới, qua đó tạo quỹ đất sạch, hạ tầng đồng bộ và môi trường đầu tư thuận lợi hơn cho doanh nghiệp” - ông Trường nói.

Sát cánh, kiến tạo cùng doanh nghiệp

Theo ông Trường, trong giai đoạn tới, bám sát định hướng Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, Quảng Ngãi nói chung và KKT Dung Quất nói riêng ưu tiên thu hút đầu tư vào các trụ cột chính.

Cụ thể, công nghiệp lọc hóa dầu và năng lượng; công nghiệp luyện kim và cơ khí chế tạo, công nghiệp hỗ trợ; sản xuất hàng tiêu dùng; phát triên công nghiệp chế biến, gia công xuất khẩu; chế biến nông lâm sản, dược liệu gắn với các vùng nguyên liệu tập trung, quy mô lớn tại các địa bàn có lợi thế.

Công nghiệp lọc hóa dầu và năng lượng, luyện kim được xác định là một trong các trụ cột phát triển chính của Quảng Ngãi.

Bên cạnh đó, tỉnh khai thác tối đa lợi thế cảng nước sâu Dung Quất, phát triển hệ thống kho bãi, trung tâm logistics, dịch vụ hậu cần gắn với các khu công nghiệp và chuỗi sản xuất lớn. Bên cạnh đó, tỉnh sẽ thu hút đầu tư, phát triển du lịch.

Ông Trường cũng cho hay, song song với đó, Ban Quản lý đã đề xuất ban hành Danh mục các dự án kêu gọi đầu tư vào các KKT và KCN giai đoạn 2026 - 2030. Trong đó tập trung thu hút và phát triển các KCN theo các mô hình KCN - đô thị - dịch vụ, KCN hỗ trợ, KCN chuyên sâu nhằm phát huy tối đa nguồn lực đất đai và lợi thế sẵn có để phát triển KKT Dung Quất và các KCN của tỉnh trở thành KKT chuyên biệt, xanh, thông minh và phát triển bền vững.

Để cải thiện môi trường đầu tư, thu hút doanh nghiệp vào KKT và các KCN của tỉnh, ông Trường khẳng định, đây là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt trong công tác thu hút đầu tư. Theo đó, Ban Quản lý chuyển mạnh tư duy từ “quản lý, cho phép” sang “phục vụ, đồng hành và kiến tạo”.

“Chúng tôi hướng tới không chỉ thu hút các nhà đầu tư mới, mà còn tạo điều kiện để các doanh nghiệp đang hoạt động nâng cao năng lực cạnh tranh, đẩy mạnh đổi mới công nghệ, chuyển đổi số và yên tâm mở rộng sản xuất, kinh doanh, gắn bó lâu dài trên địa bàn”. - Ông Nguyễn Hải Trường - Phó Trưởng Ban Quản lý KKT Dung Quất và các KCN tỉnh Quảng Ngãi

Cụ thể, Ban Quản lý đã triển khai đồng bộ các nhóm giải pháp như tập trung rà soát, đơn giản hóa các thủ tục hành chính liên quan đến đầu tư, xây dựng, môi trường, tạo điều kiện để nhà đầu tư chỉ cần nộp hồ sơ một lần, hạn chế tối đa việc đi lại nhiều nơi, nhiều lần. Thông tin về quy hoạch, quỹ đất, danh mục dự án kêu gọi đầu tư và các chính sách ưu đãi được công khai, minh bạch, giúp nhà đầu tư dễ dàng tiếp cận ngay từ giai đoạn tìm hiểu dự án.

Đồng thời, Ban Quản lý đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, triển khai dịch vụ công trực tuyến toàn trình; từng bước số hóa dữ liệu doanh nghiệp trong các KKT, KCN nhằm giảm thủ tục giấy tờ, tiết kiệm thời gian và chi phí cho doanh nghiệp. Ngoài ra, Ban Quản lý cũng tăng cường cơ chế đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh sau cấp phép.

“Ban Quản lý chủ động phối hợp với các sở, ngành, địa phương liên quan để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh; tổ chức hoặc phối hợp tổ chức các buổi đối thoại định kỳ với doanh nghiệp, nhà đầu tư nhằm lắng nghe, tiếp thu và xử lý kịp thời các kiến nghị chính đáng. Đồng thời, tăng cường hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận thông tin về chính sách mới, thị trường, đổi mới công nghệ, chuyển đổi số, qua đó giúp doanh nghiệp nâng cao hiệu quả hoạt động, sức cạnh tranh và khả năng mở rộng đầu tư” - ông Trường nhấn mạnh.

Ban Quản lý cũng chú trọng công tác quy hoạch, chuẩn bị quỹ đất sạch, từng bước đầu tư hoàn thiện hệ thống hạ tầng kỹ thuật, tăng cường kết nối với các cơ sở đào tạo, đơn vị tư vấn, trung tâm đổi mới sáng tạo để hỗ trợ doanh nghiệp trong công tác tuyển dụng, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao./.